阿布達比宣佈多方面增強措施，提升35%以上現金回贈

阿布達比創意媒體管理局代理總幹事Mohamed Dobay表示：「作為該區回贈計劃的先驅，電視和電影製作繼續成為我們創意產業發展的關鍵支柱，也是阿布達比的策略性競爭優勢。我們精心設計了幾個層次的回贈變動，這將繼續激發全球和區域對阿布達比的關注，並為整個創意生態系統作出貢獻。我們期待迎接新的製作夥伴，同時加強與現有及以往夥伴的合作關係；推動行業下一階段的預定增長，並朝著將阿布達比打造為全球領先的電影和電視製作目的地的目標邁進。」

「從本地角度來看，回贈對我們經濟的影響非常重大，獨立研究顯示，透過業界最快的支付流程，每支付一迪拉姆，超過三迪拉姆將流回經濟體，」他繼續說道。

增強版回贈積分系統

阿布達比電影委員會（ADFC）增強版回贈將在全新的35%基準回贈基礎上提供額外的提升，通過滿足新標準並獲得阿布達比電影委員會（ADFC）的全面及最終批准，最多可達50%的總回贈，涵蓋市場內製作及後期製作費用。

此提升採用積分制系統，製作得分介於10至14分者，可在35%的基準回贈上獲得額外2.5%的提升；得分達85分或以上的製作，可在基準回贈上獲得最高15%的提升。

製作公司可透過多種方式積分，包括在內容中展示阿聯酋的國家歷史與文化；在阿布達比完成完整的後期製作；在阿布達比進行長片的主要製作單位拍攝及/或在阿布達比拍攝整個電視劇系列。

新合資格格式

從2025年1月1日起，回贈計劃將擴展至更多製作格式，包括實境秀、遊戲節目、短片和動畫等。這一格式擴展將進一步強化自2013年回贈計劃推出以來，一直支持的長片、電視劇、節目和電視廣告等現有格式。

全新的更高回贈上限

回贈計劃還將提高製作公司可從阿布達比電影委員會（ADFC）獲得的總財務援助上限。例如，符合資格的長片將見證阿布達比符合資格製作支出（ADQPE）上限由500萬美元增至1000萬美元。

優化回贈流程

回贈更新的最後一層是簡化回贈流程的預計時間表。臨時證書的有效期已從60天延長至90天，為製作團隊提供額外30天的時間在阿布達比開始主要拍攝，並可額外靈活延長120天。

從最終證書發出至回贈流程結束，製作方現在可在30個工作日內收到已支付的款項（之前為60個工作日），進一步加快了原本已相當迅速的流程。

阿布達比電影委員會負責人Sameer Al Jaberi補充說：「我們在10月宣佈將基準回贈從30%提升至35%以上後，反響非常積極，團隊隨後見證了來自世界各地的強烈關注，這些全新細節層次的公佈無疑會再次激起更大關注。加上對經濟的財務刺激，來訪的製作也支持各界人才——從年輕人才獲得世界級學習和培訓機會，到成熟人才，包括經常受僱於來訪片場的自由工作者。阿布達比電影委員會（ADFC）團隊擁有超過十年的經驗，熟悉全球和區域大型製作的細節，並多年來證明了在阿布達比開展電影和電視製作業務的便捷性。」

單位製作經理Ben Piltz評論道：「擁有回贈對於影業製片來說非常重要，而阿布達比的回贈無可匹敵——提供了其他地方無法獲得的多項好處。這次增強版回贈將為未來的項目帶來巨大好處，上限的提高是一項極大的優勢，而通過推廣阿布達比及其文化或使用本地人才來提升合資格支出至50%，這是每個人都會關注的。」

進一步促進阿布達比已經相當廣泛的生態系統，顯著提升的回贈金額將惠及超過800間本地媒體公司（其中300多家專注於製作）以及1000名自由職業者人才，還包括渴望獲得培訓和實習機會的年輕人，以及全新的黃金簽證計劃。

近年來，超過170個大型製作來訪阿布達比，其中包括華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）、Legendary Pictures、迪士尼（Disney）、Netflix、Paramount Pictures、Yes Raj Films、Tips、Clacket、Eagle Films及環球影業（Universal Pictures）等。在阿布達比拍攝的電影包括《沙丘瀚戰》、《沙丘瀚戰：第二章》、《F1》、《職業特工隊：致命清算》、《職業特工隊：叛逆之謎》、《星球大戰：原力覺醒》、《鬼影特攻：以暴制暴》和《狂野時速7》，以及波里活熱門影片如《Vikram Vedha》、《猛虎英雄傳續集》（Tiger Zinda Hai）和《Bharat》。

SOURCE Abu Dhabi Film Commission