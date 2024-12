Abu Dhabi anuncia mejoras multifacéticas para aumentar el reembolso en un 35 %++

Con un sistema de puntos de escala móvil y criterios de calificación claros, las producciones tienen la oportunidad de obtener hasta un 50 % de reembolso total

También se han mejorado las pautas; se respaldan formatos de producción adicionales, se aumentan los límites totales de apoyo financiero y se perfecciona el proceso de cualificación y pago

Abu Dhabi fue el primer destino de la región en ofrecer un reembolso de efectivo y ha respaldado a más de 170 producciones importantes desde su inicio en 2013

ABU DHABI, EAU, 30 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Film Commission (ADFC), parte de la Creative Media Authority (CMA) de Abu Dhabi, anunció mejoras de múltiples niveles para su oferta de reembolsos a la producción de cine y televisión. Las nuevas pautas permitirán que las compañías de producción globales reciban un reembolso total de hasta el 50%, según un conjunto claro de criterios y un sistema de puntos de escala móvil.

Dune: Part Two Shooting in Abu Dhabi

Con un aumento base del 30% al 35%++ anunciado en el tercer trimestre, el nuevo reembolso comienza para las producciones que califiquen a partir del 1 de enero de 2025; con nuevos formatos de calificación, mayores límites financieros para proyectos y un proceso mejorado diseñado para fortalecer y atraer inversiones estratégicas a la industria de producción de cine y televisión en Abu Dhabi.

Mohamed Dobay, Director General en funciones de Creative Media Authority, dijo: "Como pioneros del plan de reembolso en la región, la producción de cine y televisión sigue siendo un pilar clave en el desarrollo de nuestras industrias creativas y un diferenciador estratégico para el emirato. Hemos seleccionado varios niveles de cambios para el reembolso que seguirán impulsando el interés global y regional en Abu Dhabi y contribuirán a todo el ecosistema creativo. Esperamos dar la bienvenida a nuevos socios de producción, además de fortalecer nuestras relaciones existentes y anteriores; impulsando la siguiente fase de crecimiento planificado para la industria, trabajando hacia nuestro objetivo de establecer a Abu Dhabi como un destino líder en producción de cine y televisión a nivel mundial".

"Desde una perspectiva local, el impacto del descuento en nuestra economía es significativo, y una investigación independiente muestra que por cada dírham pagado a través de uno de los procesos de pago más rápidos de la industria, más de tres dírhams fluyen de regreso a la economía", continuó.

Sistema de puntos de descuento mejorado

El descuento mejorado de ADFC ofrecerá un aumento adicional además de la nueva línea base del 35% con un potencial máximo de descuento total del 50% en los costes de producción y posproducción en el mercado, mediante el cumplimiento de nuevos criterios y la búsqueda de la aprobación total y absoluta de ADFC.

El descuento tiene un sistema basado en puntos donde las producciones que puntúan entre 10 y 14 puntos obtienen un aumento del 2,5%, además de la línea base del 35%, hasta un aumento del 15% en la línea base para las producciones que puntúan 85 puntos o más.

Existen numerosas formas en las que las compañías de producción pueden sumar puntos, entre ellas, incluir la historia y la cultura nacionales de los EAU en el contenido; completar la actividad de posproducción completa en Abu Dhabi; la producción de la unidad principal en Abu Dhabi de un largometraje y/o filmar una serie de televisión completa en el emirato.

Nuevos formatos elegibles

A partir del 1 de enero de 2025, el reembolso también estará disponible para formatos de producción adicionales, incluidos reality shows, concursos, cortometrajes y animaciones. Esta expansión de formatos refuerza los formatos existentes de largometrajes, series y programas de televisión y comerciales de televisión que han recibido apoyo desde la introducción del reembolso en 2013.

Nuevos límites de reembolso más altos

La iniciativa de reembolso también aumentará los límites a la ayuda financiera total que las compañías de producción pueden obtener de ADFC. Por ejemplo, las películas que cumplan los requisitos verán este aumento del Gasto de Producción Cualificado de Abu Dhabi (ADQPE) de 5 millones de dólares a 10 millones de dólares.

Proceso de reembolso perfeccionado

La capa final de la actualización del reembolso es la agilización de los plazos proyectados para el propio proceso de reembolso. La validez del certificado provisional ha aumentado de 60 días a 90 días, lo que da a los equipos de producción 30 días adicionales para comenzar la fotografía principal en Abu Dhabi, con 120 días adicionales discrecionales.

Desde el momento en que se emite el certificado final hacia el final del proceso de reembolso, los productores ahora verán los fondos pagados en 30 días hábiles (antes 60 días hábiles), acelerando el proceso ya rápido.ç

Sameer Al Jaberi, responsable de Abu Dhabi Film Commission comentó: "La recepción de nuestro aumento inicial de referencia del 30% al 35%++ en octubre fue extremadamente positiva y desde entonces el equipo ha visto un aumento del interés de todo el mundo, que sin duda aumentará nuevamente con estas capas adicionales de detalles que estamos anunciando ahora. Junto con el estímulo financiero en la economía, las producciones visitantes también apoyan al talento en general, desde los talentos jóvenes que obtienen acceso a oportunidades de aprendizaje y capacitación de primer nivel, hasta los talentos establecidos, incluidos los autónomos que trabajan regularmente en sets visitantes. Con más de una década de experiencia presentando importantes producciones globales y regionales, el equipo de ADFC está bien versado en los matices de la producción de cine y televisión y ha demostrado a lo largo de los años la facilidad de hacer negocios aquí en Abu Dhabi".

Ben Piltz, director de producción de la unidad comentó: "Tener un reembolso es muy importante para las películas de estudio y el reembolso en Abu Dhabi es inigualable, ya que brinda una serie de beneficios que no obtienes en ningún otro lugar. El reembolso mejorado ofrecerá mucho para proyectos futuros, el aumento del límite es un beneficio enorme y poder aumentar el gasto elegible al 50% promocionando Abu Dhabi y su cultura o utilizando talento local es algo que todos considerarán".

Al impulsar el ya extenso ecosistema de Abu Dhabi, un reembolso significativamente mejorado beneficia económicamente a más de 800 empresas de medios locales (más de 300 de las cuales son específicas de producción), el grupo de talentos de 1000 autónomos, jóvenes que buscan oportunidades de formación y prácticas y el nuevo programa de visas doradas.

Más de 170 grandes producciones han visitado Abu Dhabi en los últimos años, entre ellas Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures, Disney, Netflix, Paramount Pictures, Yes Raj Films, Tips, Clacket, Eagle Films y Universal Pictures. Entre las películas filmadas en Abu Dhabi se encuentran Dune, Dune: Part Two, F1,Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Mission: Impossible – Fallout, Star Wars: The Force Awakens, 6 Underground y Furious 7, así como éxitos de Bollywood como Vikram Vedha, Tiger Zinda Hai y Bharat.