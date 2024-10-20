أطلقت Huawei منتجات وحلول جديدة للسوق التجارية وتعمل مع الشركاء لتسريع الذكاء الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر، 2024 / PRNewswire / -- خلال معرض GITEX GLOBAL الـ 44، أحد أكبر المعارض التكنولوجية في العالم، عُقدت قمة سوق Huawei التجارية تحت عنوان "التعاون مع الشركاء لتضخيم الذكاء للشركات الصغيرة والمتوسطة". في الحدث، أطلقت Huawei 17 منتجًا جديدًا وستة حلول جديدة مصممة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية، كما شاركت الشركة إنجازات الاستثمار الاستراتيجي المستمر في السوق التجارية، مؤكدة أنها ستواصل الالتزام بنهجها الذي يركز على الشركاء. تلتزم Huawei بالعمل مع الشركاء لخدمة مئات الآلاف من العملاء في السوق التجارية.

Ernest Zhang, President, Partner Development and Commercial & Distribution Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei Peter Zhang, Director, Commercial Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei

في كلمته الافتتاحية، قال Ernest Zhang، رئيس قسم تطوير الشركاء وقسم الأعمال التجارية والتوزيع في إدارة مبيعات المؤسسات في Huawei: "حققت Huawei خلال العام الماضي نمواً سريعاً في السوق التجارية من حيث عدد الشركاء والعملاء والإيرادات الإجمالية. ستلتزم Huawei التزامًا راسخًا باستراتيجيتها في السوق التجارية التي يقودها الشركاء، وتتعاون مع الشركاء لاكتساب رؤى متعمقة حول متطلبات العملاء عبر القطاعات والسيناريوهات الفرعية المتنوعة، وتوظيف ذلك في تطوير منتجات وحلول تلبية الاحتياجات الخاصة (scenario-based) التي تمتلك قدرة تنافسية أعلى، وبناء نظام شراكة قائم على المنفعة المتبادلة، وتمكين قدرات الشركاء الرقمية والذكية، من أجل أن نحقق النجاح يدًا بيد مع شركائنا في المستقبل الرقمي الذكي للسوق التجارية".

قال Peter Zhang، مدير قسم الأعمال التجارية في إدارة مبيعات المؤسسات في Huawei: "بالاستفادة من الخبرة التقنية الواسعة لشركة Huawei في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعقود من الخبرة في التحول الرقمي، أطلقنا أكثر من 300 منتج مبتكر وحل قائم على تلبية الاحتياجات الخاصة (scenario-based) للسوق التجارية. ومن خلال منصة HUAWEI eFly، قدمنا الدعم لشركائنا رقمياً في توسيع أعمالهم مع عملاء المؤسسات. إن سياسة Huawei للشراكة في السوق التجارية تقوم على بناء نظام بيئي موثوق ويركز على الشريك، الأمر الذي ينعكس بمزيد من الفوائد والحوافز والأرباح على الشركاء".

أُصدِر 17 منتجًا جديدًا وستة حلول جديدة

لمجالات التعليم والرعاية الصحية والتصنيع والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الرئيسية. على سبيل المثال، بالنسبة لقطاع التعليم، يعيد جهاز IdeaHub K3 الجديد تعريف تجارب التفاعل في الفصول الدراسية بصورة جذرية؛ وبالنسبة لقطاع التصنيع، أصبح حل شبكة المصانع عالي الجودة الذي حُدِّث مؤخرًا دعامة أساسية قوية للإنتاج المرن؛ وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يوفر حل مركز البيانات المبسط السريع all-flash البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الكاملة من الدرجة الأولى؛ وبالنسبة لمزودي الخدمات المدارة (MSP) في السوق التجارية، توفَّر حلول متنوعة تتميز بسهولة البيع والتسليم والتشغيل والصيانة والنمو.

في القمة، شارك يوسف أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة KEMS Zajil Telecom، أكبر مزود خدمات الإنترنت في الكويت، شارك كيف تتبنى الشركات في الكويت بنشاط التحول العالمي -نحو أي شيء كخدمة- (XaaS) وكيف استفادت KEMS Zajil Telecom من التقنيات الرائدة لشركة Huawei لتزويد العملاء بحلول مرنة ومتنوعة ومبتكرة قائمة على السحابة. وقدّم Richard Pearson، رئيس قسم تطوير الشراكات والعمليات في شركة SIBCA في الإمارات العربية المتحدة، كلمة أوضح فيها أن هناك اعترافًا متزايد بالمفاهيم الخضراء الصديقة للبيئة والذكية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية عبر الصناعات. تأمل SIBCA في أن توسّع تعاونها مع Huawei من مجالات الشبكات والتخزين وغيرها من مجالات المنتجات الحالية إلى مراكز البيانات والسحابة والذكاء الاصطناعي، لتعملا معًا على بناء المباني أكثر خضرة وأكثر ذكاءً في المستقبل القريب.

مع أكثر من ثلاثة عقود من الجهود التي زرعتها عميقًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حصدت Huawei ثروة من الخبرة في التحول الرقمي وهي ملتزمة بأن تصبح القوة الدافعة الأساسية للتنمية السريعة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العصر الرقمي. في المستقبل، ستواصل Huawei العمل مع الشركاء العالميين للابتكار معًا وتقاسم النجاح وخلق اقتصاد رقمي رائع لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول حلول سوق Huawei التجارية ، انظر https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market .

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