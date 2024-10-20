Huawei Ticari Pazar için Yeni Ürün ve Çözümler Sunuyor ve KOBİ' lere Yönelik Dijital Zekayı Hızlandırmak için İş Ortaklarıyla Birlikte Çalışıyor

DUBAİ, BAE, 20 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan 44. GITEX GLOBAL kapsamında Huawei Ticari Pazar Zirvesi, "KOBİ' lere Yönelik Zekayı Güçlendirmek için Ortaklarla El Ele" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Huawei küresel KOBİ pazarı için tasarlanmış 17 yeni ürün ve 6 yeni çözümün lansmanını yaptı. Şirket ayrıca ticari pazarda devam eden stratejik yatırımlarının başarılarını paylaşarak iş ortağı merkezli bir yaklaşıma bağlı kalmaya devam edeceğini vurguladı. Huawei, ticari pazarda yüz binlerce müşteriye hizmet vermek için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlı.

Ernest Zhang, President, Partner Development and Commercial & Distribution Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei Peter Zhang, Director, Commercial Business Dept, Enterprise Sales Dept, Huawei

Huawei Kurumsal Satış Departmanı İş Ortağı Geliştirme ve Ticaret & Dağıtım İş Deparmanı Başkanı Ernest Zhang açılış konuşmasında şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıl Huawei, ticari pazarda iş ortağı ve müşteri sayısı ile toplam gelir açısından hızlı bir büyüme kaydetti. Huawei, iş ortağı liderliğindeki ticari pazar stratejisine sıkı sıkıya bağlı kalacak, sektörler ve alt senaryolar genelinde müşteri gereksinimleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek, buna göre daha rekabetçi ürünler ve senaryo tabanlı çözümler geliştirmek, karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık sistemi oluşturmak ve iş ortaklarının dijital ve akıllı yeteneklerini güçlendirmek için iş ortaklarıyla el ele verecek, böylece ticari pazarın dijital ve akıllı geleceğinde ortaklarımızla birlikte başarıya ulaşacağız."

Huawei Kurumsal Satış Departmanı Ticari İş Departmanı Direktörü Peter Zhang şunları söyledi: "Huawei'nin ICT alanındaki derin teknik uzmanlığından ve dijital dönüşüm alanındaki onlarca yıllık deneyiminden yararlanarak, ticari pazar için 300'den fazla yenilikçi ürün ve senaryo tabanlı çözüm sunduk. HUAWEI eFly platformu aracılığıyla, iş ortaklarımızı kurumsal müşterilerle işlerini genişletme konusunda dijital olarak destekledik. İş ortaklarının daha fazla fayda, teşvik ve kâr elde edebilmesi için iş ortağı merkezli ve güvenilir bir ekosistem oluşturmak Huawei'in ticari pazardaki iş ortağı politikasıdır."

Eğitim, sağlık, imalat, KOBİ'ler ve diğer kilit sektörler için bu kez 17 yeni ürün ve 6 yeni çözüm piyasaya sürüldü. Örneğin, eğitim sektörü için yepyeni IdeaHub K3 sınıf etkileşim deneyimlerini yeniden tanımlıyor; üretim sektörü için yeni yükseltilmiş yüksek kaliteli fabrika ağı çözümü esnek üretim için güçlü bir omurga haline geliyor; KOBİ'ler için basitleştirilmiş all-flash veri merkezi çözümü birinci sınıf full-stack BT altyapısı sunuyor; ve ticari pazardaki yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP'ler) için kolay satış, teslimat, İşletme & Bakım ve büyüme özelliklerine sahip çeşitli çözümler sunuluyor.

Zirvede, Kuveyt'in en büyük İnternet servis sağlayıcısı olan KEMS Zajil Telecom'un CEO'su Yusuf Ahmed, Kuveyt'teki işletmelerin hizmet olarak her şey (XaaS) küresel dönüşümünü nasıl aktif bir şekilde benimsediklerini ve KEMS Zajil Telecom'un müşterilerine esnek, çeşitli ve yenilikçi bulut tabanlı çözümler sunmak için Huawei'in lider teknolojilerinden nasıl yararlandığını paylaştı. SIBCA'nın BAE'deki CPDO'su Richard Pearson, yeşil ve akıllı kavramların yanı sıra sektörler genelinde teknolojik altyapı gelişiminin giderek daha fazla kabul gördüğünü belirtti. SIBCA, Huawei ile işbirliğinin mevcut ağ, depolama ve diğer ürün alanlarından veri merkezleri, bulut ve yapay zekaya kadar genişletilerek yakın gelecekte daha yeşil ve daha akıllı bina yapımını ortaklaşa yönlendirmeyi umuyor.

ICT alanında otuz yılı aşkın süredir derinlemesine uygulama yapan Huawei, dijital dönüşüm konusunda zengin bir deneyim biriktirmiştir ve dijital çağda KOBİ'lerin hızlı gelişimi için temel itici güç olmaya kararlıdır. Gelecekte Huawei, birlikte yenilik yapmak, başarıyı paylaşmak ve dünyanın dört bir yanındaki KOBİ müşterileri için mükemmel bir dijital ekonomi yaratmak için küresel ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

Huawei ticari pazar çözümleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market.

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