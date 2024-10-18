華為面向商業市場發布重磅新品和方案，攜手伙伴助力中小企業數智化

華為企業銷售商業業務部部長張海平表示：「依托華為在ICT領域深厚的技術積累和數十年行業數字化轉型經驗，華為面向商業市場推出了300+個創新的產品和場景化解決方案，並通過eFly平台數字化支撐伙伴拓展和服務商業客戶；始終以伙伴為中心，建設互信的商業市場伙伴體系，讓伙伴獲取更多的權益，更多的激勵，和更多的盈利。」

在本次論壇上，華為商業市場面向教育、醫療、制造、中小企業等行業，重磅發布了6大解決方案和17款新品。如：在教育行業，全新教育平板IdeaHub K3重新定義課堂互動體驗；在制造行業，全新升級的高品質工廠網絡解決方案，讓網絡成為柔性生產的堅強後盾；在中小企業，通過極簡全閃數據中心解決方案，為企業提供領先的IT全棧基礎設施；面向商業市場MSP管理場景，華為提供易於MSP銷售、交付、運維和成長的解決方案等。

此外在會上，科威特最大互聯網服務提供商KEMS Zajil Telecom CEO Yusuf Ahmed分享了科威特企業正在積極擁抱XaaS的全球轉型浪潮，借助華為的領先科技，共同為客戶提供靈活多變的雲化創新解決方案。阿聯酋伙伴SIBCA的CPDO Richard Pearson介紹了當前綠色與智能的理念和科技基礎設施建設越來越受到業內的廣泛認同，希望與華為的合作從當前的網絡、存儲等產品領域，擴大到數據中心、雲和AI，未來共同推動更綠色，更智能的建築建設。

三十余載深耕ICT領域的華為，憑借深厚的數字化轉型積澱，矢志成為驅動中小企業數字經濟飛躍的核心力量。未來，華為與全球合作伙伴一道，共創共生、共享成功，為全球中小企業數字經濟的璀璨未來繪制宏偉藍圖。

更多華為商業市場解決方案，請參閱: https://e.huawei.com/cn/industries/commercial-market

SOURCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.