Huawei Lansir Berbagai Produk dan Solusi Terbaru pada Segmen Pasar Komersial, serta Berkolaborasi dengan Mitra-Mitra guna Mempercepat Perkembangan Teknologi Pintar UKM

DUBAI, Uni Emirat Arab, 19 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Di 44th GITEX GLOBAL, salah satu pameran teknologi terbesar di dunia, Huawei Commercial Market Summit digelar dengan tema "Joining Hands with Partners to Amplify Intelligence for SMEs". Di acara ini, Huawei melansir 17 produk baru dan enam solusi baru untuk segmen pasar UKM global. Huawei juga memaparkan berbagai pencapaian investasi strategis di segmen pasar komersial. Huawei akan terus menjalankan pendekatan yang memprioritaskan mitra. Selain itu, Huawei berkomitmen bekerja sama dengan mitra-mitra guna melayani ratusan ribu klien di segmen komersial.