Radisson Hotel Group เปิดตัวเทคโนโลยีจับคู่ราคาห้องพักแบบเรียลไทม์ด้วย AI ชั้นนำของอุตสาหกรรมการโรงแรม

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Radisson Hotel Group

03 Jul, 2026, 21:28 CST

ฟีเจอร์ใหม่ที่ขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถตรวจจับและจับคู่ราคาห้องพักกับราคาที่ต่ำกว่าซึ่งพบจากเว็บไซต์บุคคลที่สามได้โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้อง ไม่ต้องแนบภาพหน้าจอ และไม่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอนุมัติด้วยเจ้าหน้าที่อีกต่อไป เพื่อแทนที่รูปแบบการรับประกันราคาห้องพักออนไลน์ที่ดีที่สุด หรือ Best Online Rate Guarantee แบบเดิม ด้วยโซลูชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ทำงานได้แบบเรียลไทม์

บรัสเซลส์, 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Radisson Hotel Group เปิดตัวเทคโนโลยีจับคู่ราคาห้องพักแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับและเปลี่ยนโฉมวิธีการจองห้องพักโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่นักเดินทางทั่วโลก

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(PRNewsfoto/Radisson Hotel Group)
(PRNewsfoto/Radisson Hotel Group)

ฟีเจอร์ใหม่นี้สามารถตรวจจับราคาห้องพักของโรงแรมในเครือ Radisson Hotel Group ที่เปิดเผยต่อสาธารณะและมีราคาต่ำกว่าบนแพลตฟอร์มจองโรงแรมของบุคคลที่สามได้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะจับคู่ราคาทันทีบนเว็บไซต์ RadissonHotels.com ส่งผลให้ผู้เข้าพักไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้อง แนบภาพหน้าจอ หรือรอการตรวจสอบและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่อีกต่อไป แตกต่างจากโปรแกรมรับประกันราคาที่ดีที่สุดแบบเดิม ซึ่งกำหนดให้ลูกค้าต้องค้นหาราคาที่ต่ำกว่าและดำเนินขั้นตอนการยื่นคำร้องให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเอง ระบบจับคู่ราคาแบบใหม่นี้จะตรวจสอบความแตกต่างของราคา และปรับใช้ราคาที่ต่ำกว่าซึ่งเข้าเกณฑ์โดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท และยังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความโปร่งใสของราคาและความสะดวกในการจองโดยตรงให้แก่อุตสาหกรรมโรงแรม

"นักเดินทางในปัจจุบันคาดหวังความรวดเร็ว ความเรียบง่าย และความมั่นใจทุกครั้งที่ทำการจอง" Gianni Di Fede ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ระดับโลก (Global Chief Commercial Officer) ของ Radisson Hotel Group กล่าว "ระบบจับคู่ราคานี้คือคำมั่นสัญญาของเราที่จะทำให้แขกผู้เข้าพักซึ่งเลือกจองโดยตรงกับเรา ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าพวกเขาอาจจะพบข้อเสนอที่ดีกว่าจากที่อื่น ด้วยการทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติและทำงานได้แบบเรียลไทม์ เรากำลังทำให้การจองโดยตรงเป็นเรื่องง่ายและโปร่งใสยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมอบคุณค่าที่มากยิ่งขึ้นให้แก่ทั้งผู้เข้าพักและพันธมิตรโรงแรมของเรา"

การกำหนดราคาแบบเรียลไทม์

เมื่อแขกผู้เข้าพักพบราคาห้องพักของโรงแรมในเครือ Radisson Hotel Group ที่ต่ำกว่าบนตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency: OTA) หรือบนเครื่องมือค้นหา อย่างเช่น Google Hotels ระบบที่ทำงานด้วย AI จะตรวจสอบความแตกต่างของราคาโดยอัตโนมัติ และเมื่อราคาดังกล่าวเข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไข ระบบจะจับคู่ราคาที่ต่ำกว่าซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะพร้อมนำผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

ปัจจุบัน ฟีเจอร์ดังกล่าวเปิดให้ใช้งานแล้วในโรงแรมทุกแห่งในเครือ Radisson Hotel Group ทั่วโลก และรองรับการตรวจสอบราคาจาก OTA ชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Priceline, Trip.com, MakeMyTrip รวมถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีกมากมาย

ประโยชน์สำหรับแขกผู้เข้าพักและโรงแรม

สำหรับผู้เข้าพัก ระบบจับคู่ราคาช่วยสร้างความมั่นใจว่าการจองโดยตรงผ่าน RadissonHotels.com จะได้รับราคาที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่เสมอ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากในการค้นหาราคาหรือยื่นคำร้อง ในส่วนของทีมงานโรงแรม กระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบจะช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและดำเนินการคำร้องขอจับคู่ราคาด้วยตนเอง ทำให้บุคลากรสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบการทำงานแบบอัตโนมัติยังช่วยให้โรงแรมมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพด้านราคาและพฤติกรรมของลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถประเมินผลลัพธ์และปรับกลยุทธ์การจองโดยตรงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ง่ายขึ้น

ระบบจับคู่ราคานี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมดิจิทัลในภาพรวมของ Radisson Hotel Group ซึ่งมุ่งสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ชาญฉลาด ราบรื่น และไร้รอยต่อยิ่งขึ้น ผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ การผสานเทคโนโลยี AI และการยกระดับศักยภาพของการจองโดยตรง การเปิดตัวครั้งนี้ซึ่งแทนที่กระบวนการ Best Online Rate Guarantee แบบเดิมที่เป็นการดำเนินงานเชิงรับ ด้วยโซลูชันเชิงรุกที่ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทในด้านเทคโนโลยี เพื่อทำให้การวางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับแขกผู้เข้าพักทั่วโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

เยี่ยมชม https://www.radissonhotels.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่านวัตกรรมจับคู่ราคา (Price Match) ช่วยให้การจองโรงแรมเป็นเรื่องง่าย สะดวก และราบรื่นยิ่งขึ้นได้อย่างไร

SOURCE Radisson Hotel Group

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