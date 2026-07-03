Radisson Hotel Group ra mắt công nghệ khớp giá phòng theo thời gian thực ứng dụng AI dẫn đầu ngành khách sạn

Tính năng mới ứng dụng AI tự động phát hiện và khớp mức giá phòng khách sạn thấp hơn từ các nền tảng bên thứ ba theo thời gian thực – loại bỏ hoàn toàn việc gửi các yêu cầu khớp giá, ảnh chụp màn hình và chờ phê duyệt thủ công, qua đó thay thế mô hình Đảm bảo giá trực tuyến tốt nhất truyền thống bằng một giải pháp hoàn toàn tự động và theo thời gian thực.

BRUSSELS, ngày 3 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Radisson Hotel Group đã ra mắt công nghệ khớp giá phòng (price matching) khách sạn theo thời gian thực ứng dụng AI hàng đầu, định hình lại cách thức du khách đặt phòng trực tiếp qua mạng.

(PRNewsfoto/Radisson Hotel Group)

Tính năng mới tự động phát hiện các mức giá công khai thấp hơn của các khách sạn thuộc Radisson Hotel Group trên các nền tảng đặt phòng của bên thứ ba và ngay lập tức khớp các mức giá này trên RadissonHotels.com — giúp khách hàng không còn phải gửi yêu cầu khớp giá, ảnh chụp màn hình hoặc chờ phê duyệt thủ công. Khác với các chương trình bảo đảm mức giá tốt nhất truyền thống, vốn yêu cầu khách hàng tự tìm mức giá thấp hơn và hoàn tất quy trình yêu cầu khớp giá thủ công, tính năng khớp giá sẽ tự động xác minh và áp dụng các mức giá thấp hơn đủ điều kiện theo thời gian thực. Việc ra mắt công nghệ này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số của Tập đoàn, đồng thời thiết lập một chuẩn mực mới về tính minh bạch giá và sự dễ dàng trong đặt phòng trực tiếp trong toàn ngành khách sạn.

" Du khách ngày nay kỳ vọng tốc độ, sự đơn giản và sự an tâm khi đặt phòng", Gianni Di Fede, Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Radisson Hotel Group chia sẻ. "Tính năng khớp giá là cam kết của chúng tôi trong việc bảo đảm rằng những khách hàng lựa chọn đặt phòng trực tiếp với Radisson sẽ không bao giờ phải băn khoăn liệu họ có thể tìm được mức giá tốt hơn ở nơi khác hay không. Bằng cách tự động hóa quy trình theo thời gian thực, chúng tôi đang giúp việc đặt phòng trực tiếp trở nên đơn giản và minh bạch hơn, đồng thời mang lại giá trị lớn hơn cho cả khách hàng và các đối tác khách sạn".

Định giá theo thời gian thực

Khi khách hàng phát hiện mức giá thấp hơn cho một khách sạn thuộc Radisson Hotel Group trên một đại lý du lịch trực tuyến (OTA) hoặc trên công cụ tìm kiếm như Google Hotels, hệ thống ứng dụng AI sẽ tự động xác minh sự chênh lệch giá và khớp các mức giá công khai thấp hơn đủ điều kiện, đồng thời chuyển hướng người dùng đến website của khách sạn mà không cần thêm bất kỳ thao tác nào.

Tính năng này hiện đã được triển khai trên toàn bộ các khách sạn thuộc Radisson Hotel Group trên toàn thế giới và hiện hỗ trợ các mức giá được niêm yết trên các OTA hàng đầu, bao gồm Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Priceline, Trip.com, MakeMyTrip và nhiều nền tảng khác.

Lợi ích dành cho khách hàng và khách sạn

Đối với khách hàng, tính năng khớp giá mang lại sự an tâm khi biết rằng việc đặt phòng trực tiếp trên RadissonHotels.com luôn mang lại mức giá tốt nhất hiện có, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Đối với đội ngũ khách sạn, quy trình hoàn toàn tự động này loại bỏ gánh nặng hành chính trong việc xử lý thủ công các yêu cầu khớp giá, từ đó giúp nhân viên tập trung hơn vào việc mang đến những trải nghiệm vượt trội cho khách lưu trú. Mô hình tự động hóa này cũng mang lại cái nhìn rõ nét hơn về hiệu quả định giá và hành vi khách hàng, giúp việc đo lường tác động và tối ưu hóa chiến lược đặt phòng trực tiếp trở nên dễ dàng hơn.

Tính năng khớp giá là một phần trong chiến lược đổi mới số rộng lớn hơn của Radisson Hotel Group, tập trung vào việc tạo ra những trải nghiệm khách lưu trú thông minh và liền mạch hơn thông qua tự động hóa, tích hợp AI và nâng cao năng lực đặt phòng trực tiếp. Bằng cách thay thế quy trình Đảm bảo giá trực tuyến tốt nhất truyền thống và mang tính thụ động bằng một giải pháp chủ động và hoàn toàn tự động, việc ra mắt công nghệ này củng cố cam kết đầu tư liên tục của Tập đoàn vào công nghệ giúp đơn giản hóa quá trình lên kế hoạch du lịch, đồng thời củng cố mối quan hệ trực tiếp với khách hàng trên toàn cầu.

Truy cập https://www.radissonhotels.com để tìm hiểu cách tính năng Price Match giúp việc đặt phòng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn như thế nào.

SOURCE Radisson Hotel Group