Radisson Hotel Group melancarkan teknologi padanan harga masa nyata berkuasa AI yang meneraju industri hospitaliti

Ciri baharu yang dikuasakan oleh AI ini secara automatik mengesan dan memadankan kadar harga hotel pihak ketiga yang lebih rendah secara masa nyata – sekali gus menghapuskan sepenuhnya keperluan membuat tuntutan secara manual, mengambil tangkapan skrin dan melalui proses kelulusan, dengan menggantikan model tradisional Best Online Rate Guarantee kepada penyelesaian automatik sepenuhnya yang beroperasi pada masa nyata.

BRUSSELS, 3 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Radisson Hotel Group telah melancarkan teknologi padanan harga hotel masa nyata berkuasa AI yang meneraju industri, sekali gus mentakrifkan semula cara pelancong membuat tempahan terus secara dalam talian.

(PRNewsfoto/Radisson Hotel Group)

Ciri baharu ini secara automatik mengesan kadar harga yang lebih rendah yang tersedia kepada umum bagi hartanah Radisson Hotel Group di platform tempahan pihak ketiga dan serta-merta memadankan kadar tersebut di RadissonHotels.com — sekali gus menghapuskan keperluan tetamu mengemukakan tuntutan, tangkapan skrin atau menunggu kelulusan secara manual. Berbeza dengan program jaminan kadar terbaik tradisional yang memerlukan pelanggan mengenal pasti kadar yang lebih rendah dan melengkapkan proses tuntutan secara manual, sistem padanan harga ini mengesahkan dan menggunakan kadar harga yang lebih rendah yang layak secara automatik dan dalam masa nyata. Pelancarannya menandakan satu pencapaian penting dalam strategi transformasi digital Kumpulan, sekali gus mewujudkan penanda aras baharu bagi ketelusan harga dan kemudahan tempahan terus dalam industri hotel.

"Pengembara masa kini mengharapkan kepantasan, kemudahan dan keyakinan apabila mereka membuat tempahan," kata Gianni Di Fede, Ketua Pegawai Komersial Global Radisson Hotel Group. "Padanan harga merupakan komitmen kami untuk memastikan tetamu yang memilih membuat tempahan terus dengan kami tidak perlu lagi tertanya-tanya sama ada mereka boleh memperoleh tawaran yang lebih baik di tempat lain. Dengan mengautomasikan proses ini secara masa nyata, kami menjadikan tempahan terus lebih mudah dan lebih telus, sambil memberikan nilai yang lebih tinggi kepada tetamu dan rakan kongsi hotel."

Penetapan Harga Masa Nyata

Apabila seorang tetamu menemui kadar harga yang lebih rendah bagi sebuah hartanah Radisson Hotel Group melalui agensi pelancongan dalam talian (OTA) atau enjin carian seperti Google Hotels, sistem berkuasa AI itu akan mengesahkan perbezaan harga tersebut secara automatik dan memadankan kadar harga lebih rendah yang layak dan tersedia kepada umum, sebelum mengarahkan pengguna ke laman web hotel tanpa memerlukan sebarang interaksi lanjut.

Ciri ini kini tersedia di semua hartanah Radisson Hotel Group di seluruh dunia dan pada masa ini meliputi kadar harga daripada OTA utama termasuk Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Priceline, Trip.com, MakeMyTrip, dan beberapa platform lain.

Manfaat kepada Tetamu dan Hotel

Bagi tetamu, padanan harga memberikan keyakinan bahawa membuat tempahan terus melalui RadissonHotels.com sentiasa menawarkan harga terbaik yang tersedia, sekali gus menjimatkan masa dan usaha. Bagi pasukan hotel pula, proses automatik sepenuhnya ini menghapuskan beban pentadbiran dalam menguruskan tuntutan padanan harga secara manual, sekali gus membolehkan kakitangan menumpukan perhatian kepada penyampaian pengalaman tetamu yang luar biasa.

Model automatik ini juga memberikan keterlihatan yang lebih tinggi terhadap prestasi harga dan tingkah laku pelanggan, sekali gus memudahkan pengukuran impak dan pengoptimuman strategi tempahan terus.

Padanan harga merupakan sebahagian daripada strategi inovasi digital Radisson Hotel Group yang lebih menyeluruh, yang memberi tumpuan kepada mewujudkan pengalaman tetamu yang lebih pintar dan lebih lancar melalui automasi, integrasi AI dan keupayaan tempahan terus yang dipertingkat.

Dengan menggantikan proses Best Online Rate Guarantee yang bersifat legasi dan reaktif kepada penyelesaian yang proaktif dan automatik sepenuhnya, pelancaran ini mengukuhkan lagi pelaburan berterusan Kumpulan dalam teknologi yang memudahkan perancangan perjalanan, di samping memperkukuh hubungan langsung dengan para tetamu di seluruh dunia.

Layari https://www.radissonhotels.com untuk mengetahui bagaimana Price Match menjadikan proses tempahan lebih mudah dan lebih lancar.

SOURCE Radisson Hotel Group