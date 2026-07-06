Radisson Hotel Group Luncurkan Teknologi "Price Matching" Berbasis AI yang Bekerja Otomatis

Fitur terbaru ini secara otomatis mendeteksi tarif hotel Radisson Hotel Group yang lebih rendah di berbagai platform pemesanan pihak ketiga, lalu langsung melakukan penyesuaian harga di RadissonHotels.com. Dengan demikian, tamu tidak perlu lagi repot mengajukan klaim, mengirim tangkapan layar, atau menunggu proses verifikasi dan persetujuan secara manual. Berbeda dari program jaminan harga terbaik (best-rate guarantee) yang selama ini mengharuskan pelanggan mencari sendiri tarif yang lebih murah dan mengajukan klaim, teknologi price matching ini bekerja otomatis untuk memverifikasi dan menyesuaikan tarif yang memenuhi persyaratan. Peluncuran teknologi ini menjadi langkah penting dalam strategi transformasi digital Radisson Hotel Group, serta menghadirkan standar baru di industri perhotelan dalam transparansi harga dan memudahkan reservasi langsung.

"Wisatawan masa kini menginginkan proses reservasi yang cepat, simpel, dan memberi kepastian," ujar Global Chief Commercial Officer, Radisson Hotel Group, Gianni Di Fede. "Lewat fitur price matching, kami memastikan tamu yang melakukan reservasi langsung melalui kanal resmi tidak perlu lagi khawatir menemukan harga yang lebih murah di tempat lain. Dengan proses otomatis, reservasi langsung menjadi lebih praktis, transparan, dan mudah bagi tamu maupun mitra hotel."

Penyesuaian Harga Secara Otomatis

Ketika pengguna menemukan tarif hotel Radisson Hotel Group yang lebih rendah di platform agen perjalanan daring (online travel agency/OTA) atau mesin pencarian hotel seperti Google Hotels, sistem berbasis AI langsung memverifikasi perbedaan harga tersebut. Jika memenuhi persyaratan, sistem secara otomatis menyamakan tarif dan mengarahkan pengguna ke situs resmi hotel tanpa memerlukan langkah tambahan dari pengguna.

Fitur ini telah tersedia di seluruh properti Radisson Hotel Group di dunia dan saat ini mencakup pemantauan tarif di berbagai OTA terkemuka, termasuk Booking.com, Expedia, Hotels.com, Agoda, Priceline, Trip.com, MakeMyTrip, dan sejumlah platform lainnya.

Manfaat bagi Tamu dan Hotel

Bagi tamu, fitur price matching memberi kepastian bahwa reservasi langsung melalui RadissonHotels.com selalu menggunakan harga terbaik. Tamu tidak perlu lagi menghabiskan waktu dengan membandingkan harga hotel yang tersedia di berbagai platform. Di sisi lain, sistem otomatis ini membantu tim hotel mengurangi beban administratif untuk menangani klaim pencocokan harga secara manual. Staf hotel bisa lebih leluasa menghadirkan pengalaman menginap yang lebih baik bagi tamu. Sistem ini juga memberi gambaran yang lebih jelas tentang performa tarif hotel dan perilaku pelanggan sehingga hotel lebih mudah mengevaluasi dan menyempurnakan strategi reservasi langsung.

Teknologi price matching menjadi bagian dari strategi inovasi digital Radisson Hotel Group untuk menghadirkan pengalaman tamu yang lebih praktis dan nyaman melalui otomatisasi, pemanfaatan AI, serta penguatan kanal reservasi langsung. Dengan mengganti proses Best Online Rate Guarantee yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi solusi yang lebih proaktif dan bekerja otomatis, Radisson Hotel Group menunjukkan komitmennya untuk terus berinvestasi dalam teknologi yang memudahkan perencanaan perjalanan sekaligus mempererat hubungan dengan para tamu di seluruh dunia.

Informasi selengkapnya: https://www.radissonhotels.com.

SOURCE Radisson Hotel Group