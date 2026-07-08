Pasien Internasional Pertama di Dunia Jalani Terapi CAR-T untuk Tumor Padat di Jiahui International Cancer Center

Pasien tersebut adalah Josh, pria berusia 59 tahun asal Selandia Baru yang mengidap kanker gastroduodenal stadium lanjut. Ia datang ke Shanghai setelah pilihan terapi konvensional di negaranya semakin terbatas. Hasil pemeriksaan biomarker menunjukkan Claudin 18.2 positif dan HER2 negatif sehingga ia memenuhi kriteria untuk menjalani terapi Satri-cel yang saat ini hanya tersedia di Tiongkok.

Setelah menjalani evaluasi multidisiplin dan penyusunan rencana terapi di JICC, Josh berhasil menyelesaikan prosedur leukapheresis, yaitu pengambilan sel darah putih yang akan digunakan dalam terapi CAR-T. Sel-sel tersebut kini memasuki tahap produksi dan dijadwalkan untuk diberikan kembali kepada pasien dalam beberapa pekan ke depan.

Perkembangan ini tercapai hanya beberapa hari setelah otoritas Tiongkok menyetujui penggunaan Satri-cel sebagai terapi CAR-T pertama di dunia untuk pengobatan tumor padat. Persetujuan tersebut menandai kemajuan penting dalam bidang imunoterapi seluler sekaligus memperkuat peran Tiongkok sebagai salah satu pusat inovasi onkologi global.

Sebagai salah satu pusat kanker internasional terkemuka di Tiongkok, JICC telah menangani pasien CAR-T dari berbagai negara dan kawasan. Rumah sakit ini juga semakin berperan sebagai destinasi utama bagi pasien internasional yang ingin mengakses terapi kanker inovatif yang dikembangkan di Tiongkok.

"Izin Satri-cel merupakan momen penting, bukan hanya bagi pasien kanker lambung stadium lanjut, namun juga bagi perkembangan pengobatan kanker secara global," ujar Chief of Medical Oncology Jiahui International Cancer Center, Dr. Linli Xuan. "Kami mendapat kehormatan karena pasien internasional pertama di dunia memilih JICC untuk menjalani terapi inovatif ini. Seiring meningkatnya pengakuan internasional terhadap berbagai terapi yang dikembangkan di Tiongkok, minat pasien dari berbagai negara untuk mengakses inovasi tersebut juga terus bertambah. Kami berkomitmen menghadirkan terapi mutakhir yang didukung layanan multidisiplin terpadu, serta pendampingan khusus bagi pasien internasional," lanjutnya.

Jiahui International Cancer Center menyediakan layanan onkologi yang komprehensif, mencakup onkologi medik, onkologi bedah, onkologi radiasi, pengobatan presisi, hingga terapi seluler mutakhir. Melalui pendekatan multidisiplin dan International Patient Office, JICC membantu pasien dari berbagai negara, mulai dari peninjauan rekam medis, konsultasi dengan dokter spesialis, koordinasi multibahasa, perencanaan terapi, bantuan logistik, hingga layanan tindak lanjut pascaperawatan.

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SOURCE Jiahui Health