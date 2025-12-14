تأكيد مشاركة نجوم عالميين مع اكتمال القائمة النهائية للمشاركين في Games of the Future Abu Dhabi 2025

سيتوجّه عدد من أكبر الأسماء في رياضات الـ phygital والرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء العالم إلى أبوظبي لخوض المواجهة النهائية في رياضات الجيل الجديد في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر 2025.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تؤكد Phygital International، الجهة المروجة عالمياً لرياضات الـ phygital ومقرها الإمارات العربية المتحدة، اليوم القائمة التنافسية الكاملة لبطولة Games of the Future Abu Dhabi 2025 [ألعاب المستقبل أبوظبي 2025] (GOTF 2025)، وهي البطولة الدولية الرائدة عالمياً في مجال الـ phygital. يضع هذا الإعلان اللمسات الأخيرة على قائمة النخبة من المتنافسين المؤكَّدة مشاركتهم، مع تشكيلة رائعة تشمل أبطال العالم، ونجوم الرياضات الإلكترونية الأعلى تصنيفاً، والرياضيين المحترفين، وبعض المنافسين الأكثر تأثيراً في رياضة الـ phygital.

Player at GOTF 2025 Digital Stage GOTF 2025 Finalises Line-up of Participants Digital Stage at the Games of the Future 2025

ستقام فعاليات GOTF 2025 في الفترة من 18 إلى 23 ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث ستجمع هؤلاء المتنافسين العالميين تحت سقف واحد للتنافس على جوائز تُقدَّر بملايين الدولارات وفرصة التتويج بلقب أبطال GOTF 2025.

نجوم عالميون يستعدّون للمنافسة في أبوظبي:

في فئة MOBA PC.Dota 2، يمكن لعشّاق اللعبة ترقّب مواجهة من العيار الثقيل، حيث يقود شو "BurNIng" تشيلي فريق Paper Tigers، وهو يُعَدّ على نطاق واسع واحداً من أعظم لاعبي الـ carry في تاريخ Dota 2، في مواجهة فرق قوية تشمل Legends Rebooted و Vikings والفريق المضيف E7.

بالإضافة إلى ذلك، ينضم كلٌّ من ONIC و ZETA DIVISION إلى التشكيلة في تخصص MOBA Mobile.MLBB، بينما ينضم فريق FAZER + GORILON، الفائز بعدّة ألقاب وأحد أبرز صانعي محتوى الرياضات الإلكترونية، إلى جانب النجوم العالميين QUEASY + MRSAVAGE و K1NG + OSCU، وكلٌّ منهم يمتلك ألقاب FNCS، ومراكز تتويج عالمية، وسجلاً تنافسياً قوياً، إلى القائمة المتنافسة في Battle Royale.Featuring Fortnite. ومع تأكيد مشاركة هذه الثنائيات من النخبة، يمكن للجماهير توقّع واحدة من أقوى مواجهات Fortnite لهذا الموسم.

كما يشارك EndFastPls في منافسات Games of the Future 2025 في فئة Phygital Shooter.CS2، جنباً إلى جنب مع Interstellars - Apollo و México Quetzales - Marca Registrada المستعدَّين للمنافسة على المركز الأول. ومما يزيد من حدّة المنافسة، يعود فريق xGoat، المشارك الخبير في بطولات الـ phygital، بطموحات واضحة لاستعادة لقبه. مع وجود ثمانية أندية قادرة جميعها على تقديم أداء حاسم، تعد Phygital Shooter.CS2 بمواجهات متقاربة، ولحظات ضغط عالٍ، وواحدة من أكثر سباقات الألقاب استراتيجية في GOTF 2025.

تستمر المنافسة في الاحتدام في Battle of Robots [معركة الروبوتات]، حيث يضيف فريق Team Eruption بروبوتهم "Ignition"، وفريق Fierce Roc الصيني الذي ينافس بالبطل الذي لم يُهزم بوزن 110 كجم "Deep-Sea Shark"، قوة نارية هائلة. سيصطفّون جنباً إلى جنب مع الفرق المُعلَن عنها سابقاً، بما في ذلك حاملي الألقاب المتعددة Toon و Outlaw و DS Robotics، والفائزين ببطولة UK Extreme Robots Championships 2025، فريق Team Monsoon.

كما تستكمل Phygital Drone Racing [سباقات الطائرات بدون طيار phygital] قائمتها المكوَّنة من 16 فريقاً، بانضمام Spain Drone Team و Team BDS و TECH DRONE LEAGUE و Flat-Out و Team Raiden و Team Cyclone إلى الفرق المرشَّحة التي تمّ تأكيدها سابقاً. مع وجود طيّارين من النخبة على شبكة الانطلاق، توقّعوا مبارزات عالية السرعة وواحدة من أكثر جداول السباقات إثارة حتى الآن.

يمكن للجماهير أيضاً توقّع رؤية بعض أكبر الأسماء في الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مع مقاتلين محترفين من جميع أنحاء أوروبا وآسيا والأمريكتين يستعدّون للمنافسة في Phygital Fighting.FATAL FURY:. City of the Wolves، تتضمّن القائمة النهائية فريق UAE Warriors، بقيادة بطل العالم Bruno Azeredo والمصنَّف الأول في الوزن الخفيف Felipe Douglas، اللذان سيدافعان عن أرضهما ضد منافسين بارزين مثل Arabian Phantoms بقيادة البطل الأفريقي Ramadan Noaman، و Mexican Power الذي يضمّ بطل الوزن الثقيل المفضَّل لدى الجماهير هHugo 'Pandamonium' Lezama. ومع تأكيد المزيد من فرق النخبة ورياضيي MMA الحاصلين على جوائز، فإن النزالات المتفجّرة مضمونة منذ قرع الجرس الافتتاحي.

في هذه الأثناء، تستمر الإثارة في التصاعد عبر تخصصات الـ phygital الأساسية. في Phygital Football.UFL، يكمل أبطال الـ phygital المعروفون Peñarol، والفائزون بلقب Phygital Contenders: Abu Dhabi، فريق Mexico Quetzales - Armadillos FC، مجالاً تنافسياً للغاية، مما يمهّد الطريق لواحدة من أشرس معارك الألقاب في البطولة.

تنضم موهبة الرقص الرقمي العالمية Dina Morisset، الفائزة ببطولة Olympic Esports Series 2023، وهي مسابقة الرياضات الافتراضية العالمية، إلى منافسات Phygital Dancing.Just Dance جنباً إلى جنب مع جوزيف كورديرو، الوصيف في الحدث نفسه.

ومع قوائم تجمع بين لاعبي كرة السلة المحترفين واللاعبين البارزين مثل أولئك الموجودين في The Warriors و Great Team Brazil، تعد Phygital Basketball.3on3 FreeStyle بمواجهة عالية المستوى.

وتعليقاً على التشكيلة المرصّعة بالنجوم، قال Nis Hatt، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International: "نحن فخورون بالترحيب بمثل هؤلاء الرياضيين الاستثنائيين في Games of the Future 2025. إنهم يجسّدون أعلى مستويات المهارة البدنية، والإتقان الرقمي، والأداء القائم على التكنولوجيا. تعكس هذه التشكيلة الزخم المذهل وراء حركة الـ phygital العالمية، ولا يسعنا الانتظار حتى يختبر المشجّعون والمتنافسون على حد سواء Games of the Future 2025 في أبوظبي."

احصل على التذاكر أو تابع كل الأحداث عبر الإنترنت:

مع تأكيد جميع المشاركين الآن، وصل الترقّب لبطولة GOTF 2025 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. يمكن للجماهير تأمين تذاكرهم الآن عبر gotfabudhabi.com ليشهدوا مستقبل الرياضة من الصف الأمامي، بينما يمكن لأولئك غير القادرين على الحضور شخصياً متابعة كل لحظة مباشرة عبر البث المباشر المخصَّص لـ Games of the Future 2025 من خلال شركاء البث الدوليين حول العالم ومنصة البث (OTT) الخاصة بـ GOTF على https://tv.gofuture.games

لمزيد من المعلومات حول Games of the Future 2025، بما في ذلك الجداول الزمنية، ومبيعات التذاكر، وتحديثات الحدث، يُرجى زيارة: الموقع الرسمي.

للحصول على آخر التحديثات، وأبرز اللقطات، ومحتوى ما وراء الكواليس، تابعوا @gamesofthefutureofficial و @gotfabudhabi على Instagram.

نبذة عن Phygital International (PI)

"فيجيتال إنترناشيونال" هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضة وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة للحقوق الخاصة بـ Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية اختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة https://Phygitalinternational.com أو التواصل عبر: [email protected]

نبذة عن Games of the Future (GOTF) - ألعاب المستقبل:

Games of the Future (ألعاب المستقبل) حدث دولي سنوي يدمج العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. ستُعقد Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، بينما ستُعقد Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا، بكازاخستان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://gofuture.games/

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2840318/GOTF_2025_Player.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2840319/GOTF_2025_Line_Up.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2840320/Digital_Stage_GOTF.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2745156/5636429/PhygitalInternational_GOTF_Logo.jpg