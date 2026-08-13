اختتام بطولة ألعاب المستقبل في أستانا 2026 (Games of the Future Astana 2026) بعد 12 يوماً حافلاً بالإثارة والمنافسات

أستانا، كازاخستان, 13 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- اختُتمت رسمياً بطولة ألعاب المستقبل أستانا 2026 برعاية سامروك-كازينا (Games of the Future Astana 2026 powered by Samruk-Kazyna)، بعد 12 يوماً من المنافسات عالية المستوى، بمشاركة أكثر من 800 متنافس من أكثر من 50 جنسية للتنافس على مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين دولار أمريكي. وشهدت البطولة مشاركة بعض أبرز أندية الرياضات التقليدية والرياضات الإلكترونية في العالم بالإضافة لمواهب صاعدة في Phygital sports عبر ثماني منافسات، بينما احتشد آلاف المشجعين في أربعة أماكن عالمية في أنحاء المدينة، وتابع مئات الملايين غيرهم المنافسات حول العالم.

وقدّمت ألعاب المستقبل (Games of the Future) عرضاً استثنائياً من 29 يوليو إلى 9 أغسطس، جمع بين الأداء الرياضي النخبوي، وأسلوب اللعب الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، حيث تنافس رياضيون وأندية من مختلف أنحاء العالم على الألقاب ضمن برنامج شمل Phygital sports وبعض أبرز ألعاب الرياضات الإلكترونية العالمية.

وتنافس الرياضيون والفرق في مجموعة من المنافسات، شملت:

Phygital Basketball presented by Halyk Fund

Phygital Football UFL presented by Samruk-Kazyna

Phygital Dancing presented by Solidcore Resources

Phygital Shooter CS2 presented by Yandex Go

Phygital Fighting presented by Kazzinc

Battle Royale PUBG: Battlegrounds presented by Alatau City Bank

MOBA PC Dota 2 presented by CenterCredit

MOBA Mobile MLBB presented by Freedom

تتويج الأبطال في جميع المنافسات

توّج فريق Gaming 17 بلقب Battle Royale ، بعد تفوقه على GAM The Expendables ليحصد اللقب والجائزة الأولى البالغة 300,000 دولار أمريكي. وحلّ فريق Team Vitality في المركز الثالث، ضمن منافسة قوية شاركت فيها أيضاً فرق Twisted Minds وGeekay Esports وTeam Falcons.

وحقق نادي Wilders فوزاً حاسماً في نهائي Phygital Basketball ليتوج باللقب ويحصل على 100,000 دولار أمريكي، في منافسة ضمّت أندية عالمية شهيرة مثل Valencia Basket وBoca Juniors. كما حصد فريق PlayTime لقبMOBA PC ، محققاً أول انتصار كبير له في بطولة ألعاب المستقبل (Games of the Future)، بعد أن تغلّب على منافسين أقوياء من بينهم VICI Gaming وXtreme Gaming وExecration.

وحمل نهائي Phygital Football القدر ذاته من الحماس والإثارة، حيث حصد فريق NS Team اللقب في مواجهتهم لأبطال العام الماضي، Quetzales-Armadillos. كما شهدت المنافسة مشاركة أندية مثل Peñarol Los Troncos FC وOrlando Pirates Fives، فيما تصدّر Franco Vitali المنافسة فيPhygital Dancing والتي ضمّت بطل العالم في Just Dance ثلاث مرات،Umutcan Tutuncu ، ليُتوَّج Franco باللقب لاحقاً.

وحسم فريق Team KZ المناقسة في Phygital Shooter بحصوله على اللقب بعد تغلبه على Liga Pro Team، ليُتوَّج بطلاً عقب خمسة أيام مثيرة من المنافسات في Beeline Arena، وسط حضور لافت لفريقي Eternal Fire وKlan Pedrajas. وتصدّر Archangel Michael الترتيب في Phygital Fighting ليحصد اللقب، فيما أكمل فريق Bigetron by Vitality قائمة الأبطال بفوزه بلقبMOBA Mobile إثر مسيرة بطولية مميزة، متقدماً على ONIC وAurora Gaming وTeam Falcons وTeam Spirit.

وقال دان ميركلي، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International: "أظهرت بطولة ألعاب المستقبل في أستانا 2026 (Games of the Future Astana 2026) للعالم ما يجعل Phygital sports بهذا القدر من الإثارة. لقد شهدنا رياضيين وأندية تتنافس، ومدرجات مليئة بالمشجعين الشغوفين، بالإضافة لجماهير حول العالم تتبنى نوعاً جديداً من التجارب يعكس مستقبل الرياضة. تمثل أستانا خطوة مهمة نحو حركة عالمية تواصل النمو في طموحها ومداها وأهميتها. أود أن أشكر حكومة جمهورية كازاخستان، ولجنة التنظيم المحلية، وكل رياضي ونادٍ وشريك ومتطوع ومشجع ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. نغادر كازاخستان فخورين بما أنجزناه معاً، ومتحمسين لمعرفة الاتجاه الذي ستتخذه Phygital sports مستقبلاً."

وجمعت بطولة ألعاب المستقبل أستانا 2026 (Games of the Future Astana 2026) أيضاً قادة وصناع قرار من الأوساط الرياضية والحكومية الدولية، إذ حضر الفعالية وزراء ومسؤولون كبار ووفود من أكثر من 60 دولة، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة، واللجان الأولمبية الوطنية، ومنظمات دولية أخرى، ما أتاح فرصاً للحوار حول مستقبل تطوير الرياضات الفيجيتال.

كما حققت بطولة ألعاب المستقبل أستانا 2026 (Games of the Future) انتشاراً عالمياً واسعاً، إذ تمت تغطيتها عبر 289 وسيلة إعلام في أكثر من 150 دولة وإقليماً وبأكثر من 20 لغة، محققة مئات الملايين من المشاهدات حول العالم.

يمكنكم متابعة إعادة بث المباريات الكاملة لمختلف المنافسات في بطولة ألعاب المستقبل أستانا 2026 عبر Phygital+، المنصة المخصصة لبث محتوى الرياضة الفيجيتال.

ملاحظات للمحررين:

نبذة عن Phygital International (PI):

تُعد Phygital International الجهة العالمية الراعية ل Phygital sports، وتُركّز على الابتكار وإعادة تعريف الرياضة. وهي الجهة المسؤولة عن حقوق وملكية ألعاب المستقبل (Games of the Future)، وتشرف على عملية التقديم لاستضافة البطولة من قبل المدن المرشحة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://phygitalinternational.com

عن ألعاب المستقبل (GOTF):

تعتبر ألعاب المستقبل (Games of the Future) فعالية دولية سنوية تجمع بين العالمين المادي والرقمي، وتمثل قمة Phygital sports. وتجمع البطولة الجيل القادم من أبطال Phygital sports من مختلف أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من المنافسات والتحديات. أُقيمت ألعاب المستقبل لعام 2025 (Games of the Future 2025) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بينما أُقيمت نسخة عام 2026 (Games of the Future 2026) في أستانا، كازاخستان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://gofuture.games/

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