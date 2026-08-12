Les Games of the Future Astana 2026 s'achèvent après 12 jours de compétition intense

Du 29 juillet au 9 août, les Games of the Future ont offert un véritable spectacle mêlant performance physique de haut niveau, compétition numérique et stratégie, avec des athlètes et des clubs du monde entier s'affrontant pour remporter la victoire dans le cadre d'un programme de compétition couvrant à la fois les sports phygitaux et certaines des plus prestigieuses distinctions mondiales de l'e-sport. Ces 12 journées riches en action ont donné lieu à des performances exceptionnelles et à des moments mémorables sur l'ensemble des sites, avant de s'achever par le sacre de huit champions à Astana.

Les athlètes et les équipes se sont affrontés dans le cadre d'un programme couvrant les catégories suivantes :

Phygital Basketball, présenté par Halyk Fund

Phygital Football UFL, présenté par Samruk-Kazyna

Phygital Dancing, présentée par SolidcoreResources

Phygital Shooter CS2, présenté par Yandex Go

Phygital Fighthing, présenté par Kazzinc

Battle Royale PUBG: Battlegrounds, présenté par Alatau City Bank

MOBA PC Dota 2, présenté par CenterCredit

MOBA Mobile MLBB, présenté par Freedom.

Champions couronnés dans les différentes disciplines

17 Gaming a remporté la catégorie Battle Royale, en s'imposant face à GAM The Expendables pour décrocher le titre et le premier prix de 300 000 USD. Team Vitality a complété le podium en troisième position, devant Twisted Minds, Geekay Esports et Team Falcons.

Dans la catégorie Phygital Basketball, les Wilders ont remporté une victoire décisive en finale, empochant ainsi 100 000 USD, dans une compétition qui réunissait également des clubs de renommée mondiale tels que Valencia Basket et Boca Juniors. Le basketball n'a pas été la seule discipline à connaître une victoire mémorable: PlayTime a remporté le titre MOBA PC, signant ainsi sa première victoire dans un tournoi majeur aux Games of the Future, après avoir éliminé au passage des adversaires de taille, notamment VICI Gaming, Xtreme Gaming et Execration.

La finale de la catégorie Phygital Football s'est avérée tout aussi passionnante, avec la victoire de NS Team face aux vainqueurs de la précédente édition, les Quetzales-Armadillos. La compétition a également vu s'affronter des clubs tels que Peñarol, Los Troncos FC et Orlando Pirates Fives. C'est finalement Franco Vitali qui s'est imposé face à une concurrence redoutable dans la catégorie Phygital Dancing, parmi laquelle figurait notamment le triple champion du monde Just Dance, Umutcan Tutuncu, pour remporter le titre de champion.

Dans la catégorie Phygital Shooter, Team KZ s'est imposé face à la Liga Pro Team pour décrocher le titre à l'issue de cinq jours de compétition captivante à la Beeline Arena. Les équipes Eternal Fire et Klan Pedrajas se sont également illustrées. Archangel Michael a terminé en tête du classement de la catégorie Phygital Fighting, tandis que Bigetron by Vitality a complété le palmarès en s'imposant dans la compétition MOBA Mobile après un parcours impressionnant, devançant ONIC, Aurora Gaming, Team Falcons et Team Spirit.

Dan Merkley, directeur général de Phygital International, déclare : « Les Games of the Future Astana 2026 ont montré au monde entier ce qui rend le sport phygital si passionnant. Nous avons vu des athlètes et des clubs exceptionnels s'affronter, des fans remplir les salles, et des passionnés du monde entier découvrir une nouvelle forme d'expérience qui incarne l'avenir du sport. Astana marque une nouvelle avancée majeure pour un mouvement mondial dont l'ambition, la portée et la pertinence ne cessent de croître. Je tiens à remercier le gouvernement de la République du Kazakhstan, notre comité d'organisation local, ainsi que tous les athlètes, clubs, partenaires, bénévoles et supporters qui ont rendu cela possible. Nous quittons le Kazakhstan, inspirés par ce que nous avons accompli ensemble et impatients d'entamer le prochain chapitre du sport phygital. »

Au-delà de la compétition, les Games of the Future Astana 2026 ont également réuni des dirigeants et des décideurs issus des milieux sportifs et gouvernementaux internationaux. Des ministres, des hauts fonctionnaires et des délégués de plus de 60 pays ont participé à l'événement, aux côtés de représentants des Nations unies, des Comités nationaux olympiques et d'autres organisations internationales, créant ainsi des opportunités de dialogue sur le développement futur du sport phygital.

Les Games of the Future Astana 2026 ont également touché un large public international, grâce à une couverture assurée par 289 chaînes dans plus de 150 pays et territoires et dans plus de 20 langues pour générer des centaines de millions de vues à travers le monde.

Vous pouvez continuer à regarder les rediffusions intégrales de toutes les disciplines des Games of the Future Astana 2026 sur Phygital+, la plateforme de streaming dédiée au sport phygital.

Notes à l'attention des rédacteurs :

À propos de Phygital International (PI) :

Promoteur du sport phygital au niveau mondial, Phygital International se concentre sur l'innovation et la redéfinition du sport. Gardienne et détentrice des droits sur les Games of the Future, l'organisation supervise la procédure de candidature pour chaque ville hôte potentielle.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://phygitalinternational.com

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Point d'orgue du sport phygital, les Games of the Future sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique. Cette compétition rassemble la nouvelle génération de champions du sport phygital du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis phygitaux. Les Games of the Future 2025 se sont déroulés à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, et les Games of the Future 2026 ont eu lieu à Astana, au Kazakhstan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

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