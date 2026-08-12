Games of the Future Astana 2026 llega a su fin tras 12 días de intensacompetencia

Del 29 de julio al 9 de agosto, Games of the Future ofreció un espectáculo de rendimiento físico, competencia digital y estrategia de élite, en el que deportistas y clubes de todo el mundo compitieron por los títulos en un programa que abarcó tanto el deporte phygital como algunos de los títulos de esports más importantes del mundo. Doce días repletos de acción dieron lugar a actuaciones destacadas y momentos memorables en todas las sedes, antes de culminar con la coronación de ocho campeones en Astana.

Los deportistas y los equipos se enfrentaron en una serie de pruebas que incluyeron:

Phygital Basketball, presentada por el Halyk Fund

Phygital Football UFL, presentada por Samruk-Kazyna

Phygital Dancing, presentada por SolidcoreResources

Phygital Shooter CS2, presentada por Yandex Go

Phygital Fighting, presentada por Kazzinc

Battle Royale PUBG: 4Battlegrounds, presentada por Alatau City Bank

MOBA PC Dota 2, presentada por CenterCredit

MOBA Mobile MLBB, presentada por Freedom

Se proclamaron campeones en todas las disciplinas

17 Gaming se alzó con la corona de Battle Royale, tras imponerse a GAM The Expendables y hacerse así con el título y el premio mayor de $300 000. Team Vitality completó el podio en tercera posición, por delante de Twisted Minds, Geekay Esports y Team Falcons.

En la categoría Phygital Basketball, Wilders se alzó con una victoria decisiva en la final y se llevó a casa $100 000, en una competición en la que también participaron clubes de renombre mundial como Valencia Basket y Boca Juniors. El baloncesto no fue la única disciplina en la que se logró una victoria contundente: PlayTime se alzó con el título del torneo MOBA PC, lo que supuso su primera victoria en un torneo importante en Games of the Future, tras imponerse a rivales de gran nivel como VICI Gaming, Xtreme Gaming y Execration a lo largo del torneo.

La final del torneo de Phygital Football resultó igual de emocionante, y el NS Team se alzó con el título frente a los campeones del año pasado, Quetzales-Armadillos.En la competición también saltaron al campo clubes como Peñarol, Los Troncos FC y Orlando Pirates Fives, mientras que Franco Vitali se impuso en una reñida competición de Phygital Dancing —en la que participó, entre otros, el tres veces campeón mundial de Just Dance Umutcan Tutuncu — para proclamarse campeón.

En el torneo de Phygital Shooter, Team KZ se abrió paso hasta la corona tras derrotar a Liga Pro Team y proclamarse campeón tras cinco emocionantes días de competición en el Beeline Arena, en los que también destacaron Eternal Fire y Klan Pedrajas. Archangel Michael se situó en lo más alto de la clasificación de Pygital Fighting y se alzó con el título, mientras que Bigetron by Vitality completó la lista de campeones al ganar la competición MOBA Mobile tras una impresionante trayectoria en el torneo, quedando por delante de ONIC, Aurora Gaming, Team Falcons y Team Spirit.

Dan Merkley, CEO de Phygital International, afirmó: "Los Games of the Future Astana 2026 han mostrado al mundo por qué el deporte phygital es tan emocionante. Hemos visto competir a deportistas y clubes extraordinarios, a aficionados apasionados llenar los recintos y a público de todo el mundo disfrutar de un nuevo tipo de experiencia que refleja el futuro del deporte. Astana supone otro importante paso adelante para un movimiento global que no deja de crecer en ambición, alcance y relevancia. Quiero dar las gracias al Gobierno de la República de Kazajistán, a nuestro Comité Organizador Local y a todos los deportistas, clubes, colaboradores, voluntarios y aficionados que han hecho esto posible. Nos vamos de Kazajistán contentos por lo que hemos logrado juntos y con muchas ganas de ver hacia dónde se dirige el deporte phygital".

Más allá de la competición, Games of the Future Astana 2026 también reunió a líderes y responsables de la toma de decisiones de las comunidades deportivas y gubernamentales internacionales. Al evento asistieron ministros, altos funcionarios y delegados de más de 60 países, junto con representantes de las Naciones Unidas, comités olímpicos nacionales y otras organizaciones internacionales, lo que generó oportunidades para el diálogo en torno al futuro desarrollo del deporte phygital.

Games of the Future Astana 2026 también alcanzó una importante audiencia mundial, con una cobertura difundida a través de 289 canales de distribución en más de 150 países y territorios y en más de 20 idiomas, lo que generó cientos de millones de visualizaciones en todo el mundo.

Puede seguir viendo las repeticiones completas de todas las disciplinas de Games of the Future Astana 2026 en Phygital+, la plataforma de streaming especializada en deporte phygital.

Notas para los editores:

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la entidad promotora de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la entidad encargada de la gestión y titular de los derechos de Games of the Future, y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para obtener más información, visite: https://phygitalinternational.com

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital y constituye la máxima expresión del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos del ámbito phygital de todo el mundo para competir en una amplia variedad de disciplinas y retos de este entorno. Games of the Future 2025 se celebró en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), mientras que Games of the Future 2026 tuvo lugar en Astana (Kazajistán).

Para ver más información, visite https://gofuture.games/

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FUENTE Games of the Future