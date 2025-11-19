إكسبو الدوحة للمدن الذكية يجمع نخبة خبراء شؤون المدن في الشرق الأوسط

خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر، يجتمع أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في «إكسبو الدوحة للمدن الذكية» لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للتطورات التكنولوجية الإسهام في تطوير مدن الشرق الأوسط وتحويلها إلى بيئات أكثر كفاءة واستدامة وتحسينًا لجودة الحياة. ويركّز الحدث، الذي تنظمه Fira de Barcelona ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، على تأثير الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التنقل، والتصميم، والإدارة الحضرية.

برشلونة، إسبانيا, 19 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- تحت شعار «ما بعد الاتصالات: حلول رقمية لمستقبل أكثر ذكاءً وازدهارًا»، يقدّم «إكسبو الدوحة للمدن الذكية 2025» برنامجًا يتكوّن من خمسة محاور رئيسية: الابتكار الرقمي الذكي، والتقنيات التحويلية، والاقتصادات الرقمية ومواهب المستقبل، والبُنى التحتية المتصلة، وحكومة المستقبل.

Smart City Doha will take place from November 25 to November 26.

ومن بين أبرز المتحدثين كينت لارسون، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( MIT ) والمتخصص في التصميم الحضري والإسكان المصغّر والتنقل ذاتي القيادة، حيث سيعرض رؤيته حول الدور الذي يمكن أن تضطلع به التكنولوجيا والرؤية البشرية في تشكيل مدن المستقبل. أما خبير الذكاء الاصطناعي والابتكار خيسوس سيرانو، فسيركّز من جانبه على كيفية توظيف التقنيات الجديدة لتقديم حلول عملية وفعّالة.

وستتحدث سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استراتيجية الحكومة القطرية بشأن التحول الحضري. وأخيرًا، سيقدّم غانم المفتاح، رائد الأعمال القطري وسفير الفيفا ( FIFA ) الذي يعاني من مرض يحدّ من قدرته على الحركة، للحضور شهادته الملهمة عن الصمود وقوة الإرادة، إلى جانب رؤيته للتصميم الشامل.

هذا العام، سيُقام «إكسبو الدوحة للمدن الذكية» ضمن فعاليات MWC25 الدوحة. ومن المتوقع أن يستقطب أول حدث لـ MWC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، والذي تنظمه GSMA بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر من 200 متحدث وأكثر من 200 عارض.

إكسبو المدن الذكية حول العالم

يُعد «المؤتمر العالمي لإكسبو المدن الذكية» الحدث الرائد عالميًا في مجال المدن الذكية، وقد جمع 1190 شركة و600 خبير وأكثر من 27000 زائر في نسخته الأخيرة التي عُقدت في برشلونة قبل أسبوعين. ويُعد «إكسبو الدوحة للمدن الذكية» واحدًا من النسخ المحلية للحدث التي تم تنظيمها خارج إسبانيا في عام 2025، ومن بينها النسخ التي أُقيمت في نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، وكوريتيبا (البرازيل)، وبويبلا (المكسيك)، وسانتياغو ديل استيرو (الأرجنتين)، وسانتياغو دي تشيلي (تشيلي)، وكوالالمبور (ماليزيا)، وقرطاجنة دي إندياس (كولومبيا)، و Tomorrow.City في شنغهاي (الصين).