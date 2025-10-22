الخياطة الراقية لستيفان رولان تُضيء الذكرى العاشرة لحفل ليلة برشلونة للعرائس

Designer Stéphane Rolland with BBFW director, Albasarí Caro

برشلونة، إسبانيا، 22 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- ستكون الخياطة الراقية للمصمم Stéphane Rolland محط الأنظار في الذكرى العاشرة لحفل ليلة برشلونة للعرائس، الحفل الرئيسي لأسبوع Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) لعام 2026، ويمثّل هذا الحدث أول عرض أزياء للمُصمّم الباريزي على منصات إسبانيا. وبصفته عضواً مرموقاً في نقابة الخياطة الراقية ( Chambre Syndicale de la Haute Couture )، سيقدم السيد Rolland عرضاً خاصاً يمزج بين قطع استعادية من تصميماته السابقة و20 ابتكاراً حصرياً جديداً صُممت خصيصاً لهذه المناسبة. سيحتفي العرض بـ 80 إطلالة من الخياطة الراقية (موزعة بالتساوي بين أزياء الزفاف والسهرة والسجادة الحمراء) برؤيته للأزياء بوصفها «منحوتات حية» و«عاطفة خالصة».

سيُقام العرض مساء 22 أبريل في القاعة 8 بمعرض Fira de Barcelona في مونجويك، وهي مساحة أيقونية على طراز الآرت ديكو بُنيت خصيصاً للمعرض الدولي عام 1929. وستعكس الفخامة المعمارية للقاعة اللغة البصرية المميزة للسيد Rolland ، حيث يتجلى الحجم والهندسة والقصّات الدرامية لتكشف الخياطة الراقية بوصفها تعبيراً ثقافياً وفنياً. يُعدّ Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) ، الذي يُقام في الفترة من 22 إلى 26 أبريل، المركز العالمي لأزياء الزفاف والمراسم والسجادة الحمراء، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 400 علامة تجارية وحوالي 40 مصمماً عالمياً. وتكتسب نسخة عام 2026 أهمية خاصة تزامناً مع اختيار برشلونة عاصمة الهندسة المعمارية العالمية.

يقول السيد Rolland : «تقديم أعمالي في Barcelona Bridal Fashion Week شرف عظيم. فبرشلونة تتشارك مع الخياطة الراقية الإخلاص ذاته للشكل والحجم والتعبير الفني». وتأتي مشاركته في أعقاب مصممين أيقونيين سابقين مثل Vivienne Westwood و Giambattista Valli و Viktor & Rolf و Elie Saab ، ما يعزز التزام Barcelona Bridal Fashion Week بالتميّز الفني وريادته الثقافية على الساحة العالمية.

وإخلاصاً لالتزامه برعاية المواهب المقبلة، دعا السيد Rolland 24 طالباً من معاهد الأزياء الرائدة في برشلونة ( IED و ESDI و LCI ) لافتتاح المنصة بابتكاراتهم الخاصة المطوّرة بالتعاون مع Maison Stéphane Rolland وباستخدام أقمشة مُهداة من Gratacós . وتعكس هذه المبادرة قناعة مشتركة بين السيد Rolland و BBFW : أن الابتكار في الخياطة الراقية يبدأ بتمكين الجيل المقبل.

يحظى السيد Rolland ، الذي ترتدي تصاميمه أيقونات عالميات من أمثال Lady Gaga و Celine Dion و Beyoncé و Jennifer Lopez و Nieves Álvarez (ملهمته وحضوره الدائم على المنصات)، بإشادة واسعة لإتقانه الخياطة النحتية والدقة المعمارية والأناقة المسرحية. ويؤكد وصوله إلى BBFW رسالة الحدث من جديد: ترسيخ مكانة الخياطة الراقية بوصفها فناً حياً يواصل تشكيل الثقافة والجمال عالمياً.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2800752/Stephane_Albasari.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/659718/5572585/Fira_Barcelona_Logo.jpg