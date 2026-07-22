اختيار Uzum ضمن أفضل شركات التكنولوجيا المالية في العالم من قِبل CNBC وStatista لأول مرة

أُدرجت Uzum، المنظومة الرقمية الوطنية في أوزبكستان، لأول مرة ضمن قائمة أفضل شركات التكنولوجيا المالية في العالم لعام 2026، التي أعدتها CNBC بالشراكة مع شركة أبحاث السوق والتحليلات العالمية Statista. جرى تصنيف Uzum ضمن فئة "الخدمات المصرفية الرقمية".

Uzum office

طشقند، أوزبكستان, 22 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تُعد قائمة أفضل شركات التكنولوجيا المالية في العالم الصادرة عن CNBC وStatista واحدة من أكثر المؤشرات العالمية احترامًا في قطاع التكنولوجيا المالية. تكرّم القائمة الشركات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا والابتكار والحلول الرقمية القابلة للتوسع. تشمل فئة "الخدمات المصرفية الرقمية" مزودي الخدمات المالية الرقمية من الجيل الجديد الذين يقدمون الخدمات المصرفية والخدمات المشابهة لها بشكلٍ أساسي عبر القنوات الرقمية، دون الاعتماد على شبكات الفروع المصرفية التقليدية.

يعكس إدراج Uzum ضمن أبرز شركات التكنولوجيا المالية في العالم تنامي الثقة التي يوليها ملايين المستخدمين للحلول المالية الرقمية التي تقدمها الشركة. يعتمد عدد متزايد من الأشخاص في مختلف أنحاء أوزبكستان على الخدمات الرقمية في إجراء المدفوعات اليومية، والتسوق، وإدارة شؤونهم المالية الشخصية، والحصول على الخدمات المصرفية.

"يمثل هذا التكريم، قبل كل شيء، دليلًا على أن نهج المنظومة المتكاملة يُحدث تحولًا في التجربة المالية اليومية لملايين الأشخاص. فنحن نبني منظومة رقمية تتوسع من خلال توفير تجربة استخدام سلسة، تُدمج فيها الخدمات المالية والخدمات اليومية ضمن بيئة واحدة. ويُسهّل ذلك على المستخدمين الوصول إلى الحلول التي يحتاجون إليها، كما يتيح لنا مواصلة توسيع عروضنا من المنتجات وإتاحة الخدمات الرقمية الحديثة في جميع أنحاء البلاد. وقد أسهم هذا النهج بالفعل في اختيار أكثر من 6 ملايين مستخدم لبطاقات Uzum Bank، إذ أصبحت البطاقة جزءًا طبيعيًا من التفاعل اليومي مع المنظومة، ولم تعد مجرد وسيلة للدفع. ونحن نعمل على توفير تجربة رقمية متكاملة تنسجم فيها الخدمات المالية مع تفاصيل الحياة اليومية، بما يتيح للمستخدمين التسوق، وإجراء المدفوعات، والاستفادة من التمويل بالتقسيط، وتحويل الأموال، واستخدام خدمات أخرى ضمن منظومة واحدة، وببضع نقرات فقط.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا وسهولة الاستخدام ونموذج المنظومة المتكاملة، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق خدماتنا بسرعة، وتعزيز الوصول إلى الحلول المالية الرقمية، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال عبر الخدمات المالية المدمجة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي في أوزبكستان." – قال Djasur Djumaev، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Uzum.

تستند القائمة إلى منهجية تقييم شاملة وضعتها Statista، تجمع بين مؤشرات الأداء العامة للشركات ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الخاصة بكل قطاع من قطاعات التكنولوجيا المالية، والمصممة بما يتناسب مع طبيعة كل فئة. يتيح هذا النهج تقييم الشركات ليس فقط على أساس حجمها، بل أيضًا وفقًا لأدائها التشغيلي، ومسار نموها، ومستوى نضجها الرقمي.