- Uzum figura por primera vez entre las principales empresas de tecnología financiera del mundo, según CNBC y Statista

Uzum, el ecosistema digital nacional de Uzbekistán, ha sido incluido por primera vez en la lista de las principales empresas Fintech del mundo de 2026, elaborada por CNBC en colaboración con la firma global de investigación y análisis de mercado Statista. Uzum fue reconocida en la categoría de "Neobanca".

TASHKENT, Uzbekistán, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El ranking de las principales empresas fintech del mundo, elaborado por medio de CNBC y Statista, es uno de los referentes globales más prestigiosos del sector. Reconoce a las empresas que están transformando el futuro de los servicios financieros mediante la tecnología, la innovación y las soluciones digitales escalables. La categoría de "Neobanca" abarca a los proveedores de servicios financieros digitales de última generación que ofrecen servicios bancarios y similares principalmente a través de canales digitales, sin depender de las redes de sucursales tradicionales.

Uzum office

La inclusión de Uzum entre las empresas fintech líderes a nivel mundial supone un reflejo de la creciente confianza que millones de usuarios depositan en las soluciones financieras digitales de la compañía. Un número cada vez mayor de personas en Uzbekistán recurre a los servicios digitales para realizar pagos cotidianos, compras, gestionar sus finanzas personales y acceder a servicios bancarios.

"Este reconocimiento es, sobre todo, un testimonio del hecho de que un enfoque ecosistémico está transformando la experiencia financiera cotidiana de millones de personas. Estamos construyendo un ecosistema que escala a través de una experiencia de usuario perfecta, donde los servicios financieros y cotidianos se integran en un único entorno. Esto facilita a los usuarios el acceso a las soluciones que necesitan y al mismo tiempo nos permite ampliar continuamente nuestra oferta de productos y hacer que los servicios digitales modernos estén disponibles en todo el país. Este enfoque ya ha llevado a más de 6 millones de usuarios a elegir las tarjetas de Uzum Bank, ya que la tarjeta se ha convertido en una parte natural de la interacción diaria con el ecosistema en lugar de simplemente un instrumento de pago. Estamos creando una experiencia digital perfecta en la que los servicios financieros están integrados en la vida diaria, permitiendo a los usuarios comprar, pagar, acceder a financiación a plazos, transferir dinero y utilizar otros servicios dentro de un único ecosistema con solo unos pocos clics".

"Al combinar tecnología, comodidad y un modelo basado en un ecosistema, podemos ampliar rápidamente nuestros servicios, expandir el acceso a soluciones financieras digitales, crear nuevas oportunidades para los emprendedores a través de la financiación integrada y contribuir al desarrollo de la economía digital de Uzbekistán", comentó Djasur Djumaev, consejero delegado y fundador de Uzum.

La lista se basa en la metodología de evaluación integral de Statista, que combina indicadores generales de rendimiento empresarial con KPI específicos del sector, adaptados a cada segmento fintech. Este enfoque permite evaluar a las empresas no solo por su tamaño, sino también por su rendimiento operativo, su trayectoria de crecimiento y su nivel de madurez digital.