Uzum 首獲 CNBC 及 Statista 評為全球頂尖金融科技公司之列

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Uzum Holding LTD

22 7月, 2026, 21:10 CST

Uzum 是烏茲別克的國家數碼生態系統，今年首度獲選進入《2026 年全球頂尖金融科技公司》(World's Top Fintech Companies 2026) 排行榜，該排名由 CNBC 聯同全球市場研究與分析公司 Statista 聯合評選。 Uzum 於「新型銀行」(Neobanking) 類別中獲得表彰。

烏茲別克塔什干2026年7月22日 /美通社/ -- CNBC 與 Statista 共同評選的「全球頂尖金融科技公司」，乃業界甚受推崇的國際基準。 此評選表彰那些透過技術、創新及可擴展數碼解決方案來塑造金融服務未來的公司。 「新型銀行」類別包括新世代數碼金融服務商，該等機構以數碼渠道為主軸，提供銀行及類銀行服務，無須依賴傳統分行網絡。

Uzum 躋身全球金融科技翹楚之列，體現數百萬用戶日益信任其數碼金融解決方案。 烏茲別克全國各地，越來越多人依賴數碼服務處理日常付款、購物、個人理財和使用銀行服務。

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Uzum 行政總裁兼創辦人 Djasur Djumaev 表示：「此項殊榮，首要見證生態系統策略正為數百萬人帶來日常金融體驗的變革。 我們致力打造以無縫用戶體驗推動擴展的生態系統，將金融服務與日常所需融匯於單一環境之中。 此讓用戶更易獲取所需解決方案，亦使我們得以持續拓展產品陣容，將現代數碼服務遍及全國。 這種方針已令超過 600 萬用戶選用 Uzum 銀行卡，因為該卡已成為日常生態系統互動的自然一環，而非僅屬支付工具而已。 我們正締造無縫數碼體驗，將金融服務植根於日常生活中，用戶只要點擊幾下，即可於單一生態系統內購物、付款、分期融資、轉賬並獲享其他服務。

透過結合技術、便利體驗與及生態系統模式，我們能快速拓展服務，使數碼金融解決方案更加普及，透過嵌入式金融為創業者創造新機遇，並為烏茲別克數碼經濟的發展作出貢獻。」

排行榜採用 Statista 的全面評核機制，綜合考慮一般業務表現指標，以及針對各金融科技領域而設的行業關鍵績效指標 (KPI)。 此機制使公司評核不限於規模，更涵蓋營運表現、增長軌跡及數碼成熟度的層面。

SOURCE Uzum Holding LTD

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