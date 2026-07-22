Uzum figure pour la première fois parmi les meilleures sociétés mondiales du secteur de la fintech selon CNBC et Statista

Uzum, écosystème numérique national de l'Ouzbékistan, figure pour la première fois dans le classement World's Top Fintech Companies 2026, établi par CNBC en partenariat avec Statista, société internationale spécialisée dans les études de marché et l'analyse de données. Uzum a été récompensée dans la catégorie « Neobanking ».

TASHKENT, Ouzbékistan, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le classement des meilleures sociétés mondiales de la fintech établi par CNBC et Statista est l'une des références mondiales les plus respectées du secteur. Ce prix distingue les entreprises qui façonnent l'avenir des services financiers grâce à la technologie, à l'innovation et à des solutions numériques évolutives. La catégorie « Neobanking » regroupe les prestataires de services financiers numériques de nouvelle génération qui proposent des services bancaires et assimilés principalement via des canaux numériques, sans passer par les réseaux d'agences traditionnels.

Uzum office

Le fait qu'Uzum figure parmi les principales entreprises mondiales du secteur de la fintech témoigne de la confiance croissante que des millions d'utilisateurs accordent à ses solutions financières numériques. En Ouzbékistan, de plus en plus de personnes ont recours aux services numériques pour effectuer leurs paiements quotidiens, leurs achats, assurer la gestion de leurs finances personnelles et accéder aux services bancaires.

« Cette distinction témoigne avant tout du fait qu'une approche écosystémique est en train de transformer le quotidien financier de millions de personnes. Nous mettons en place un écosystème évolutif qui offre une expérience utilisateur fluide, dans lequel les services financiers et les services de tous les jours sont intégrés au sein d'un environnement unique. Cela permet aux utilisateurs d'accéder plus facilement aux solutions dont ils ont besoin, tout en nous permettant d'élargir en permanence notre gamme de produits et de proposer des services numériques modernes dans tout le pays. Cette approche a déjà incité plus de 6 millions d'utilisateurs à opter pour les cartes Uzum Bank, celles-ci étant désormais intégrées de manière naturelle dans les interactions quotidiennes au sein de l'écosystème, bien au-delà de leur simple fonction d'instrument de paiement. Nous créons une expérience numérique simplifiée dans laquelle les services financiers s'intègrent naturellement dans la vie quotidienne, permettant ainsi aux utilisateurs de faire leurs achats, d'effectuer des paiements, d'accéder à des financements à crédit, d'effectuer des virements et d'utiliser d'autres services au sein d'un même écosystème, en quelques clics seulement.

En alliant technologie, facilité d'utilisation et modèle fondé sur un écosystème, nous sommes en mesure de développer rapidement nos services, d'élargir l'accès aux solutions financières numériques, de créer de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs grâce à la finance intégrée et de contribuer au développement de l'économie numérique de l'Ouzbékistan », a déclaré Djasur Djumaev, PDG et fondateur d'Uzum.

Ce classement repose sur la méthodologie d'évaluation exhaustive de Statista, qui associe des indicateurs généraux de performance d'entreprise à des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques à chaque segment du secteur de la fintech. Cette approche permet d'évaluer les entreprises non seulement en fonction de leur taille, mais aussi en fonction de leurs performances opérationnelles, de leur trajectoire de croissance et de leur niveau de maturité numérique.