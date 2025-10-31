فندق Rosewood Hong Kong يُتوَّج بالمركز No.1 ضمن قائمة The World's 50 Best Hotels 2025 لعام

Rosewood Hong Kong is named No.1 in The World's 50 Best Hotels 2025 at the live awards ceremony held in London on 30 October. The list features hotels from 22 destinations across six continents, along with several special award winners.

حصد فندق Rosewood Hong Kong (No.1) لقب .The World's Best Hotel 2025

تحتفي القائمة بفنادق من 22 وجهة موزعة على ست قارات، إضافة إلى 20 إدراجاً جديداً.

فاز فندق Passalacqua ( No.4 ) في بحيرة كومو بجائزة Best Boutique Hotel Award للعام الثاني على التوالي .

نال فندق Desa Potato Head (No.18) في بالي جائزة Eco Hotel Award ، التي تُدقَّق من قبل Sustainable Restaurant Association .

كما حاز فندق ( No.14 ) Mandarin Oriental Qianmen في بكين على جائزة Nikka Best New Hotel Award .

تم تكريم السيد Ian Schrager بجائزة .SevenRooms Icon Award

مُنحت جائزة Johnnie Walker Art of Design Award الجديدة لفندق Singita – Kruger National Park .(No.40)

تشمل الجوائز الأخرى جائزة Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award التي فازت بها مجموعة Four Seasons ، وجائزة WhistlePig Highest Climber Award التي ذهبت إلى فندق Royal Mansour (No.13) في مراكش. وفاز فندق Copacabana Palace ( No.11 ) في ريو دي جانيرو بجائزة

Lavazza Highest New Entry Award ، فيما مُنحت جائزة

Lost Explorer Best Beach Hotel Award لفندق Atlantis The Royal (No.6) في دبي.

لندن, 30 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- تم الكشف عن قائمة The World's 50 Best Hotels لعام 2025 خلال حفل توزيع جوائز مرموق.

ويُعدّ هذا الإعلان تكريماً للتجارب الفندقية المتميزة حول العالم، حيث يرسي معايير جديدة للتفوق، ويُشكّل مصدر إلهام للمسافرين ومحترفي قطاع الضيافة.

اطلع على قائمة The World's 50 Best Hotels 2025 الكاملة من هنا .

احتل فندق Rosewood Hong Kong (No.1) المرتبة الأولى، متقدماً مركزين عن تصنيفه في المركز No.3 لعام 2024. وتتميز هذه المنشأة، التي افتُتحت عام 2019 وتتألف من 65 طابقاً، بإطلالات خلابة على ميناء فيكتوريا وأفق مدينة هونغ كونغ. وحلّ فندق

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River في المركز No.2 . فيما جاء فندق Capella Bangkok ، No.1 العام الماضي، في المركز No.3 .

وتتصدر آسيا القائمة بـ 20 فندقاً مُصنَّفاً، من بينها أربعة فنادق في طوكيو، وهي: Bulgari Tokyo ( (No.15 ، و Aman Tokyo ( (No.25 ، و Janu Tokyo ( (No.37 ، و .The Tokyo Edition Toranomon (No.45) وتضم كل من هونغ كونغ وبانكوك ثلاثة فنادق من بينها: Upper House Hong Kong (No.10) و Mandarin Oriental Bangkok (No.7)

أما أوروبا، فقد حظيت بـ 17 فندقاً فائزاً، بواقع خمسة فنادق في المملكة المتحدة، وأربعة فنادق في كل من فرنسا وإيطاليا. وفي مناطق أخرى من أوروبا، ضمّت القائمة كلاً من فندق Four Seasons Astir Palace (No.17) في اليونان، وفندق Hôtel de Paris Monte-Carlo (No.36) ، وفندق Grand Park Hotel Rovinj (No.48) في كرواتيا، وفندق Hotel Sacher Vienna .(No.49)

وسجلت أمريكا الشمالية حضورها بستة فنادق، فيما حظيت أفريقيا بثلاثة فنادق. أما أوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية، فقد تميّزت كل منهما بفندقين، وهما Capella Sydney (No.12) و .Rosewood São Paulo (No.24)

