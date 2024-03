اعتماد Huawei كأفضل جهة عمل في أوروبا للعام الخامس على التوالي

دوسلدورف، ألمانيا، 21 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تم تكريم شركة Huawei باعتبارها "أفضل جهة عمل" في أوروبا لعام 2024. يمثل هذا العام الخامس على التوالي الذي تتواجد فيه الشركة ضمن القائمة التي أعدها معهد Top Employers Institute، الرائد في مجال شهادات إدارة الموارد البشرية.

وبالإضافة إلى حصولها على لقب أفضل جهة عمل في أوروبا، حصلت Huawei أيضًا على تقدير فردي في 16 دولة أوروبية: النمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وإيطاليا، وأيرلندا، وهولندا، والبرتغال، وبولندا، ورومانيا، وإسبانيا، وسويسرا، والسويد، والمملكة المتحدة.

Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.

لقد اعتمد معهد Top Employers Institute أكثر من 2300 منظمة في 121 دولة/منطقة، والتي توظف معًا أكثر من 12 مليون شخص حول العالم.

وقال Patrik Rendel، المدير الإقليمي لـ DACH & CEE، معهد Top Employers Institute: "يعتبر معهد Top Employers Institute شركة Huawei Europe جهة عمل توفر فرصًا رائعة للتطوير الوظيفي على جميع المستويات. ولقد حققت شركة Huawei نسبة 15% أعلى من إجمالي معايير أفضل الجهات أصحاب العمل."

يعد الحصول على لقب "أفضل جهة عمل" ضمن قائمة المعهد إقرارًا بالتزام Huawei تجاه أصحاب المواهب والكفاءة في كل أنحاء أوروبا والعالم. فلقد واصلت الشركة تعزيز ممارساتها في مجال تنمية المواهب والتوظيف والإدارة في عام 2024.

وقالت Lesley White، نائبة رئيس الموارد البشرية في Huawei بالمنطقة الأوروبية: "تعد الموهبة عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية أعمالنا في أوروبا والعالم. ويسعدنا أن يتم الاعتراف بنا كأفضل جهة عمل في أوروبا للمرة الخامسة على التوالي. لقد تأسست Huawei في أوروبا منذ أكثر من 20 عامًا، وأدركنا أنه من المهم لعملياتنا التجارية ونجاحنا استعراض ممارسات إدارة الأفراد المتطورة من Huawei على منصة عالمية. ومن هذا الاعتماد، أظهرت Huawei كيف تبحث عن القيمة الفريدة لدى الأشخاص وتتعاون معهم بطرق متنوعة لضمان جذب المواهب والاحتفاظ بها وتطويرها. وسنواصل خلق المزيد من الفرص لدعم المواهب في أوروبا لتطوير الحياة المهنية لفرقنا في Huawei."

تعمل Huawei على تعزيز بيئة تشجع الابتكار سواء داخل الشركة عبر مكاتبها الأوروبية أو على مستوى العالم، وكذلك في النظام البيئي التكنولوجي الأوسع الذي تعمل فيه. وللشركة العديد من المبادرات في هذا المجال. إن ICT Academy هي شراكة بين Huawei والجامعات، تهدف إلى مشاركة أحدث تقنيات الشركة مع الجامعات في كل أنحاء العالم وتنمية المواهب الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتقدم Huawei أيضًا Seeds for the Future، وهو البرنامج الرائد لدى الشركة لتنمية المهارات الرقمية، وHuawei Graduate Program، الذي يسكِّن خريجي الجامعات في أدوار في Huawei لتطوير مسيراتهم المهنية وتنميتها. وأعلنت الشركة مؤخرًا أن النسخة الأوروبية من Seeds for the Future ستُعقد في روما، إيطاليا في عام 2024.

