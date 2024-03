Huawei získava už piaty rok po sebe certifikát Top zamestnávateľa v Európe

DÜSSELDORF, Nemecko, 21. marca 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei bola v roku 2024 uznaná ako „top zamestnávateľ" v Európe. Spoločnosť sa už piaty rok po sebe dostala na zoznam, ktorý zostavuje inštitút Top Employers Institute, líder v oblasti certifikácie riadenia ľudských zdrojov.

Okrem toho, že bola spoločnosť Huawei vyhlásená za top zamestnávateľa v Európe, získala aj individuálne uznanie v 16 európskych krajinách: Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Írsko, Holandsko, Portugalsko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.

Top Employers Institute certifikoval viac ako 2 300 organizácií v 121 krajinách/regiónoch, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 12 miliónov ľudí na celom svete.

Patrik Rendel, regionálny manažér DACH & CEE, z inštitútu Top Employers Institute povedal: „Top Employers Institute uznáva spoločnosť Huawei Europe ako zamestnávateľa s fantastickými možnosťami kariérneho rozvoja na všetkých úrovniach. Huawei má o 15 % vyššie skóre ako všetky referenčné hodnoty Top Employers."

Vymenovanie za top zamestnávateľa podľa zoznamu inštitútu je uznaním záväzku spoločnosti Huawei k talentom v celej Európe a na celom svete. V roku 2024 spoločnosť naďalej upevňovala svoje postupy v oblasti rozvoja talentov, náboru a riadenia.

Lesley White, zástupkyňa viceprezidenta pre ľudské zdroje v európskom regióne Huawei, uviedla: „Talent je základnou súčasťou našej obchodnej stratégie v Európe a na celom svete. Sme radi, že sme po piatykrát po sebe získali uznanie ako top zamestnávateľ v Európe. Spoločnosť Huawei pôsobí v Európe už viac ako 20 rokov a uvedomili sme si, že pre našu obchodnú činnosť a úspech bolo rozhodujúce demonštrovať špičkové postupy riadenia ľudí Huawei na globálnej platforme. V rámci tohto certifikačného procesu spoločnosť Huawei preukázala, že hľadá jedinečnú hodnotu v ľuďoch a pracuje s nimi rôznymi spôsobmi, aby zaistila pritiahnutie, udržanie a rozvoj talentov. Budeme sa aj naďalej snažiť vytvárať príležitosti na podporu talentov v Európe, aby mohli rozvíjať svoju kariéru v spoločnosti Huawei."

Huawei buduje prostredie, ktoré podporuje inovácie v spoločnosti v rámci svojich európskych kancelárií aj na celom svete, ako aj v širšom technologickom ekosystéme, v ktorom pôsobí. Spoločnosť vedie v tomto priestore niekoľko iniciatív. Akadémia IKT je partnerstvom medzi spoločnosťou Huawei a univerzitami, ktorého cieľom je zdieľať špičkové technológie spoločnosti s univerzitami na celom svete a vychovávať nové talenty v oblasti IKT. Huawei je tiež hostiteľom Seeds for the Future (Semienka pre budúcnosť), vlajkového programu spoločnosti pre kultiváciu digitálnych zručností, a programu Huawei Graduate Program, ktorý zamestnáva absolventov vysokých škôl na pozíciách v Huawei, aby rozvíjali svoju kariéru. Spoločnosť nedávno oznámila, že európska edícia Seeds for the Future sa bude konať v roku 2024 talianskom Ríme.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2367252/Huawei_accepted_Top_Employer_Europe_Award_Top_Employer_celebration_event.jpg