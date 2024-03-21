Huawei пятый год подряд получает сертификат «Top Employer»

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Huawei

21 Mar, 2024, 10:37 ET

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 21 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei была признана «Top Employer» в Европе в 2024 году. Это пятый год подряд, когда компания входит в список, составленный Top Employers Institute, лидером в области сертификации управления персоналом.

Помимо того, что компания Huawei была названа лучшим работодателем в Европе, она также получила индивидуальное признание в 16 европейских странах: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния, Испания, Швейцария, Швеция и Великобритания.

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Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.
Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.

Top Employers Institute проводил сертификацию более 2300 организаций в 121 стране/регионе, в которых в совокупности работают более 12 миллионов человек по всему миру.

Патрик Рендель (Patrik Rendel), региональный менеджер DACH & CEE, Top Employers Institute, сказал: «Top Employers Institute признает Huawei Europe работодателем с фантастическими возможностями карьерного роста на всех уровнях. Huawei на 15 % превышает общий показатель всех ведущих работодателей».

Получение звания «Top Employer» по версии Института является подтверждением приверженности Huawei талантливым сотрудникам в Европе и во всем мире. Компания по-прежнему укрепляет практику развития талантливых сотрудников, набора персонала и управления в 2024 году.

Лесли Уайт (Lesley White), заместитель вице-президента по персоналу Huawei в Европейском регионе, сказала: «Талант является важным компонентом нашей бизнес-стратегии в Европе и во всем мире. Мы рады получить звание «Top Employer» в Европе пятый раз подряд. Компания Huawei работает в Европе уже более 20 лет, и мы поняли, что для наших бизнес-операций и успеха крайне важно продемонстрировать передовые методы управления персоналом Huawei в глобальном масштабе. Благодаря этому процессу сертификации Huawei продемонстрировала, как она ищет уникальную ценность в людях и работает с ними различными способами для привлечения, удержания и развития талантов. Мы продолжим создавать больше возможностей для поддержки талантов в Европе для развития их карьеры в Huawei».

Huawei создает среду, которая поощряет инновации как внутри компании в ее европейских офисах, так и во всем мире, а также в более широкой технологической экосистеме, в которой она работает. У компании есть несколько инициатив в этой сфере. ICT Academy – это партнерство между Huawei и университетами, целью которого является обмен передовыми технологиями компании с университетами по всему миру и взращивание новых талантов в области ICT. В Huawei также работает Seeds for the Future, флагманская программа компании по развитию цифровых навыков, и программа Huawei Graduate, в рамках которой выпускники университетов получают должности в Huawei для развития и карьерного роста. Недавно компания объявила, что европейский раунд Seeds for the Future состоится в Риме, Италия, в 2024 году.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2367252/Huawei_accepted_Top_Employer_Europe_Award_Top_Employer_celebration_event.jpg

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