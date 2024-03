Společnost Huawei byla již pátým rokem certifikována jako nejlepší zaměstnavatel v Evropě

DÜSSELDORF, Německo, 21. března 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei byla oceněna jako „Nejlepší zaměstnavatel" v Evropě pro rok 2024. Na seznam sestavovaný organizací Top Employers Institute, předním poskytovatelem certifikací v oblasti řízení lidských zdrojů, se dostala již popáté za sebou.

Kromě titulu Nejlepší zaměstnavatel v Evropě získala společnost Huawei uznání také individuálně v 16 evropských zemích: V Belgii, Francii, Itálii, Irsku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Portugalsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Španělsku, Švýcarsku, Švédsku a Spojeném království.

Huawei accepted the Top Employer Europe Award during the Top Employer celebration event.

Top Employers Institute certifikoval více než 2300 organizací ve 121 zemích/regionech, které dohromady zaměstnávají více než 12 milionů lidí po celém světě.

Patrik Rendel, regionální manažer pro DACH & CEE, Top Employers Institute, říká: „Organizace Top Employers Institute považuje společnost Huawei Europe za zaměstnavatele nabízejícího fantastické možnosti kariérního rozvoje na všech úrovních. Společnost Huawei dosáhla o 15 % vyššího skóre, než je celkový součet všech referenčních hodnot pro nejlepší zaměstnavatele."

Titul Nejlepší zaměstnavatel podle seznamu Institutu je uznáním závazku společnosti Huawei vůči talentovaným pracovníkům napříč Evropou i na celém světě. V roce 2024 tato společnost pokračovala v posilování rozvoje, náboru a řízení talentů.

Lesley Whiteová, zástupkyně viceprezidenta pro lidské zdroje společnosti Huawei pro evropský region, uvedla: „Nadaní lidé jsou zásadní součástí naší obchodní strategie v Evropě i ve světě. Máme radost, že jsme již popáté v řadě získali ocenění Nejlepší zaměstnavatel v Evropě. Společnost Huawei působí v Evropě již více než 20 let, uvědomujeme si proto, že pro naše obchodní operace a úspěch je velmi důležité předvést špičkové postupy společnosti Huawei v oblasti řízení lidí na globální platformě. Prostřednictvím tohoto certifikačního procesu společnost Huawei ukázala, jak hledá jedinečnou hodnotu v lidech a jak s nimi různými způsoby pracuje, aby nalákala talentované zaměstnance, udržela si je a rozvíjela jejich schopnosti. Budeme i nadále vytvářet další příležitosti pro podporu talentů v Evropě, aby mohli rozvíjet svou kariéru ve společnosti Huawei."

Huawei nabízí prostředí, které podporuje inovace jak v rámci společnosti v evropských pobočkách i na celém světě, tak v širším technologickém ekosystému, ve kterém působí. V této oblasti má několik iniciativ. ICT Academy je partnerství mezi společností Huawei a univerzitami, jehož cílem je sdílet špičkové technologie této společnosti s univerzitami po celém světě a vychovávat nové talenty v oblasti ICT. Společnost Huawei také pořádá Seeds for the Future , svůj stěžejní program pro rozvoj digitálních dovedností, a Huawei Graduate Program , v jehož rámci absolventi vysokých škol získávají pozice ve společnosti Huawei, aby se mohli rozvíjet a kariérně růst. Společnost Huawei nedávno oznámila, že se evropská verze programu Seeds for the Future bude konat v roce 2024 v Římě .