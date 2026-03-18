الارتقاء بالقيادة الذاتية: Applied Intuition تتعاون مع إنفيديا لتسريع تبنّي تكنولوجيا القيادة الذاتية

بات لدى صانعي المعدات الأصلية (OEMs) مسار جاهز للإنتاج يتيح نشر حلول القيادة الذاتية من المستوى L2+ القابلة للتوسع والمُحسَّنة للعمل على منصات إنفيديا

سانيفيل، كاليفورنيا، 18 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Applied Intuition عن تعاونها مع إنفيديا لتسريع تطوير ونشر أنظمة مساعدة السائق من المستوى L2+ لدى صانعي السيارات حول العالم.

وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر إنفيديا GTC، ليؤكد مكانة Applied Intuition بوصفها مزوّد برمجيات موصى به لصانعي المعدات الأصلية الذين يطورون حلول القيادة على الطرق السريعة من المستوى L2+ والمُحسَّنة للعمل على أجهزة إنفيديا. وبصفتها شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، توفر Applied Intuition لصانعي المعدات الأصلية مساراً واضحاً وجاهزاً للإنتاج لتقديم أنظمة المستوى L2+.

وقد جرى تحسين حزمة برمجيات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) من المستوى L2+ لدى Applied Intuition للعمل على NVIDIA DRIVE AGX Orin ومنصة NVIDIA DRIVE AGX Thor المرتقبة، بما يتيح لصانعي السيارات نشر وظائف متقدمة عبر مجموعة واسعة من بُنى المركبات.

وبالنسبة إلى صانعي السيارات، يسرّع هذا التعاون طرح المنتجات في السوق، ويحد من مخاطر التكامل، ويعزّز وتيرة عمل فرق التطوير، بفضل برمجيات القيادة الذاتية وأدواتها المصممة للعمل معاً منذ البداية.

وقال Varun Mittal، رئيس Applied Intuition: "أصبحت مساعدة السائق المتقدمة متطلباً أساسياً في سيارات السوق الشامل. ويعمل تعاوننا مع إنفيديا على رفع المعايير عبر مختلف مجموعات نقل الحركة، من محركات الاحتراق الداخلي والهجينة إلى المركبات الكهربائية بالكامل، بما يمنح صانعي السيارات مساراً واضحاً وموثوقاً لنشر القيادة الذاتية من المستوى L2+، من خلال الجمع بين ريادة إنفيديا في الأجهزة وبرمجيات صُممت لمواكبة المتطلبات التنظيمية ومتطلبات السلامة والتصنيع."

وقال Rishi Dhall، نائب رئيس قطاع السيارات لدى إنفيديا: "تمثل Applied Intuition شريكاً برمجياً مهماً لصانعي السيارات الذين يطورون أنظمة مساعدة السائق المتقدمة على منصة NVIDIA DRIVE. ومن خلال الجمع بين حزمة برمجيات المستوى L2+ الجاهزة للإنتاج من Applied Intuition وحوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء من إنفيديا، نساعد صانعي المعدات الأصلية على تسريع التطوير وتزويد المركبات حول العالم بقدرات مساعدة سائق آمنة وقابلة للتوسع."

وتعتمد حزمة برمجيات المستوى L2+ من Applied Intuition على دورة متكاملة للبيانات والمحاكاة تتيح تنظيم مجموعات بيانات على مستوى البيتابايت لتدريب الحزم البرمجية وتقييمها ضمن محاكاة الحلقة المغلقة. كما ستدمج أدوات التطوير والتحقق لدى Applied Intuition نماذج الأساس العالمية Cosmos من NVIDIA في عمليات زيادة البيانات وسير عمل توليد البيانات الاصطناعية، بما يتيح تنوعاً في الأحوال الجوية والإضاءة والسلوكيات ضمن مجموعات بيانات المستشعرات.

ومع ازدياد تركيز صانعي المعدات الأصلية على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة والمستوى L2+ بوصفهما ميزة أساسية، يواجه كثير منهم قيوداً عملية تتعلق بالتكلفة واستهلاك الطاقة وحدود التشغيل الحرارية وقيود التجميع، لا سيما في مركبات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة الموجهة للسوق الشامل.

تقدم Applied Intuition حلاً برمجياً قابلاً للتوسع بالكامل، صُمم لمعالجة هذه القيود على منصات إنفيديا، ويشمل:

مجموعة كاملة من ميزات المستوى L2 + الجاهزة للنشر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من إنفيديا للقيادة على الطرق السريعة والسلامة والركن الآلي، والمُحسَّنة للعمل على NVIDIA DRIVE AGX Orin و NVIDIA DRIVE AGX Thor المرتقبة.

مجموعة أدوات ومحرك بيانات من الأحدث في المجال ، يتيحان التطوير والتحقق المستمرين لحزم المستوى L2 + من البداية إلى النهاية ( E2E ) باستخدام بيانات الأسطول والمحاكاة، مع تعزيزها بنماذج الأساس العالمية Cosmos من NVIDIA لعمليات زيادة البيانات وسير عمل التوليد.

نظام تشغيل المركبات ( Vehicle OS ) الذي يوفر لصانعي المعدات الأصلية تكاملاً رائداً لأنظمة المعلومات والترفيه، وبرمجيات وسيطة عالية الأداء، وبنية برمجية حرجة للسلامة، وهو متوافق مع NVIDIA DriveOS لتوفير أساس برمجي متكامل.

مع تسارع صناعة السيارات نحو المركبات المعرّفة برمجياً، يوفر هذا التعاون لصانعي المعدات الأصلية أساساً سلساً ومساراً عملياً لطرح قدرات مساعدة سائق متقدمة وآمنة في السوق بسرعة وثقة أكبر.

نبذة عن شركة Applied Intuition

تسهم شركة .Applied Intuition, Inc في تمكين مستقبل الذكاء الاصطناعي الفيزيائي. تأسست الشركة عام 2017 وتبلغ قيمتها اليوم 15 مليار دولار أمريكي، وتتخذ من وادي السيليكون مقراً لها، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لإضفاء الذكاء على كل آلة متحركة على وجه الأرض. وتخدم Applied Intuition قطاعات السيارات والدفاع والشاحنات والبناء والتعدين والزراعة عبر ثلاثة مجالات رئيسية هي الأدوات والبنية التحتية، وأنظمة التشغيل، والقيادة الذاتية. وتحظى حلول الشركة بثقة 18 من أكبر 20 شركة سيارات عالمياً، إضافة إلى الجيش الأمريكي وحلفائه. ويقع المقر الرئيسي للشركة في سانيفيل بولاية كاليفورنيا، ولها مكاتب في واشنطن العاصمة، وسان دييغو، وفورت والتون بيتش بولاية فلوريدا، وآن آربور بولاية ميشيغان، ولندن، وشتوتغارت، وميونيخ، وستوكهولم، وبنغالور، وسيول، وطوكيو. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .applied.co