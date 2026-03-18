Faire progresser l'autonomie : Applied Intuition collabore avec NVIDIA pour accélérer l'adoption de la technologie de conduite autonome

Les équipementiers disposent désormais d'une voie prête pour la production pour déployer une autonomie L2+ évolutive optimisée pour les plateformes NVIDIA.

SUNNYVALE, Californie, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition a annoncé sa collaboration avec NVIDIA pour accélérer le développement et le déploiement des systèmes d'aide à la conduite de niveau 2+ (L2+) pour les constructeurs automobiles du monde entier.

Cette annonce, faite au cours de la NVIDIA GTC, reconnaît Applied Intuition comme fournisseur de logiciels recommandé pour les équipementiers qui développent la conduite sur autoroute L2+ optimisée pour le matériel NVIDIA. Applied Intuition, leader dans le domaine de l'IA physique, offre aux équipementiers une voie claire, prête pour la production, pour fournir des systèmes L2+.

La pile L2+ du système avancé d'aide à la conduite (ADAS) d'Applied Intuition est optimisée pour le NVIDIA DRIVE AGX Orin et le NVIDIA DRIVE AGX Thor à venir, ce qui permet aux constructeurs automobiles de déployer des fonctionnalités avancées dans une large gamme d'architectures de véhicules.

Pour les constructeurs automobiles, cette collaboration permet de réduire les délais de mise sur le marché, de diminuer les risques d'intégration et d'augmenter la vitesse de développement grâce à des logiciels et des outils d'autonomie optimisés pour fonctionner ensemble dès le départ.

« L'assistance avancée à la conduite est en train de devenir une attente de base pour les véhicules de grande diffusion », a déclaré Varun Mittal, président d'Applied Intuition. « Notre travail avec NVIDIA met la barre plus haut pour toute la gamme des groupes motopropulseurs - du moteur à combustion interne et hybride au moteur électrique - donnant aux constructeurs automobiles une voie claire et sûre pour déployer l'autonomie L2+ en associant le leadership matériel de NVIDIA à un logiciel conçu pour répondre aux réalités de la réglementation, de la sécurité et de la fabrication. »

« Applied Intuition est un partenaire logiciel important pour les constructeurs automobiles qui développent des systèmes avancés d'aide à la conduite sur NVIDIA DRIVE », a déclaré Rishi Dhall, vice-président de l'automobile chez NVIDIA. « En associant la pile logicielle L2+ prête pour la production d'Applied Intuition au calcul IA haute performance de NVIDIA, nous aidons les équipementiers à accélérer le développement et à doter les véhicules du monde entier de capacités d'assistance à la conduite évolutives et sûres. »

La pile L2+ d'Applied Intuition est alimentée par un volant de données et de simulation qui permet la curation d'ensembles de données à l'échelle du pétaoctet pour former et évaluer les piles dans une simulation en boucle fermée. Les outils de développement et de validation d'Applied Intuition intègrent désormais les modèles de fondation de monde de NVIDIA Cosmos dans le cadre des flux de travail d'augmentation des données et de génération synthétique, ce qui permet de diversifier les conditions météorologiques, l'éclairage et les comportements dans les ensembles de données des capteurs.

Alors que les équipementiers considèrent de plus en plus l'ADAS et la L2+ comme des caractéristiques essentielles, nombre d'entre eux sont confrontés à des contraintes réelles liées au coût, à la consommation d'énergie, aux enveloppes thermiques et à l'emballage, en particulier pour les véhicules à moteur à combustion interne et les véhicules hybrides commercialisés en masse.

Applied Intuition fournit une solution logicielle entièrement évolutive conçue pour répondre à ces contraintes sur les plateformes NVIDIA , notamment :

un ensemble complet de fonctionnalités L2+ prêt à être déployé sur l'infrastructure NVIDIA AI pour la conduite sur autoroute, la sécurité et le stationnement automatisé, optimisé pour le NVIDIA DRIVE AGX Orin et le NVIDIA DRIVE AGX Thor à venir,

prêt à être déployé sur l'infrastructure NVIDIA AI pour la conduite sur autoroute, la sécurité et le stationnement automatisé, optimisé pour le NVIDIA DRIVE AGX Orin et le NVIDIA DRIVE AGX Thor à venir, des outils et un moteur de données de pointe , qui permettent le développement et la validation continus des piles E2E L2+ avec des ensembles de données de flotte et de simulation, améliorés par les modèles de fondation de monde de NVIDIA Cosmos pour l'augmentation des données et les flux de travail de génération,

, qui permettent le développement et la validation continus des piles E2E L2+ avec des ensembles de données de flotte et de simulation, améliorés par les modèles de fondation de monde de NVIDIA Cosmos pour l'augmentation des données et les flux de travail de génération, le système d'exploitation Vehicle OS , qui apporte aux équipementiers la meilleure intégration d'infotainment, un middleware de haute performance et une architecture logicielle critique pour la sécurité, compatible avec NVIDIA DriveOS pour fournir une base logicielle complète.

Alors que l'industrie automobile s'oriente de plus en plus vers des véhicules définis par logiciel, cette collaboration offre aux équipementiers une base rationalisée et une voie pratique pour mettre sur le marché des systèmes d'aide à la conduite sûrs et avancés, avec plus de rapidité et de confiance.

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. alimente l'avenir de l'IA physique. Fondée en 2017 et aujourd'hui valorisée à 15 milliards de dollars, l'entreprise de la Silicon Valley crée l'infrastructure numérique nécessaire pour apporter de l'intelligence à chaque machine en mouvement sur la planète. Applied Intuition fournit des services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture dans trois domaines principaux : les outils et l'infrastructure, les systèmes d'exploitation et l'autonomie. Dix-huit des vingt plus grands constructeurs automobiles mondiaux, ainsi que l'armée américaine et ses alliés, font confiance aux solutions de l'entreprise pour fournir l'intelligence physique. Applied Intuition est basée à Sunnyvale, en Californie, avec des bureaux à Washington, D.C., San Diego, Ft. Walton Beach, Floride, Ann Arbor, Michigan, Londres, Stuttgart, Munich, Stockholm, Bangalore, Séoul et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co.