자율주행 기술의 발전: Applied Intuition, NVIDIA와 협력하여 자율주행 기술 도입 가속화

OEM 업체, NVIDIA 플랫폼에 최적화된 확장 가능한 L2+ 자율주행 시스템을 상용화할 수 있는 길 확보

캘리포니아주 서니베일, 2026년 3월 18일 /PRNewswire/ -- Applied Intuition은 전 세계 자동차 제조사를 위한 L2+ 운전자 보조 시스템의 개발 및 배포를 더욱 가속화하기 위해 NVIDIA와 협력한다고 발표했습니다.

NVIDIA GTC 행사에서 발표된 이번 소식은 Applied Intuition이 NVIDIA 하드웨어에 최적화된 L2+ 고속도로 주행 기능을 개발하는 OEM을 위한 권장 소프트웨어 공급업체로 선정되었음을 의미합니다. 피지컬 AI 분야의 선두주자인 Applied Intuition은 OEM이 L2+ 시스템을 개발하고 양산까지 이어갈 수 있도록 명확한 상용화 경로를 제공합니다.

Applied Intuition의 L2+ 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 스택은 NVIDIA DRIVE AGX Orin 및 출시 예정인 NVIDIA DRIVE AGX Thor에 최적화되어 있어, 자동차 제조사들이 다양한 차량 아키텍처 전반에 걸쳐 첨단 기능을 적용할 수 있도록 지원합니다.

자동차 제조사들에게 이번 협력은 출시 기간을 단축하고, 통합 위험을 줄이며, 처음부터 상호 호환되도록 최적화된 자율주행 소프트웨어와 툴링을 통해 개발 속도를 높여줍니다.

Applied Intuition의 바룬 미탈(Varun Mittal) 사장은 "첨단 운전자 보조 시스템은 대중 시장 차량에 대한 기본적인 기대 사항이 되고 있습니다" 라고 말했습니다. "NVIDIA와의 협력을 통해 내연기관(ICE)과 하이브리드부터 순수 전기차에 이르는 모든 파워트레인 분야에서 기준을 높임으로써, NVIDIA의 하드웨어 리더십과 규제, 안전, 제조 현실을 충족하도록 설계된 소프트웨어를 결합해 자동차 제조사들이 L2+ 자율주행 기술을 명확하고 자신 있게 도입할 수 있는 길을 열어줍니다."

NVIDIA의 자동차 부문 부사장인 리시 달(Rishi Dhall)은 "Applied Intuition은 NVIDIA DRIVE를 기반으로 첨단 운전자 보조 시스템을 구축하는 자동차 제조사들에게 중요한 소프트웨어 파트너입니다." 라고 말했습니다. "Applied Intuition의 양산 준비가 완료된 L2+ 소프트웨어 스택과 NVIDIA의 고성능 AI 컴퓨팅 능력을 결합함으로써 우리는 OEM들이 개발을 가속화하고 전 세계 차량에 확장 가능하고 안전한 운전자 보조 기능을 탑재할 수 있도록 지원하고 있습니다."

Applied Intuition의 L2+ 스택은 페타바이트 규모의 데이터셋을 큐레이션하여 폐쇄 루프 시뮬레이션 환경에서 스택을 훈련 및 평가할 수 있게 해주는 데이터 및 시뮬레이션 플라이휠을 기반으로 합니다. Applied Intuition의 개발 및 검증 툴링은 이제 데이터 증강 및 합성 생성 워크플로우의 일환으로 엔비디아 코스모스 월드 파운데이션 모델을 통합하여, 센서 데이터셋 내에서 다양한 기상 조건, 조명 및 행동 패턴을 구현할 수 있게 됩니다.

OEM 업체들이 ADAS 및 L2+를 필수 기능으로 점점 더 우선시함에 따라, 많은 업체들이 비용, 전력 소비, 열 설계 한계 및 패키징과 관련된 현실적인 제약에 직면하고 있으며, 특히 내연기관 차량과 대중형 하이브리드 차량의 경우 이러한 문제가 두드러집니다.

Applied Intuition은 NVIDIA 플랫폼에서 이러한 제약 사항을 해결하기 위해 설계된, 완벽하게 확장 가능한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:

고속도로 주행, 안전 기능 및 자동 주차를 위해 NVIDIA AI 인프라에 즉시 배포 가능한 완전한 L2+ 기능 세트로, NVIDIA DRIVE AGX Orin 및 출시 예정인 NVIDIA DRIVE AGX Thor에 최적화되어 있습니다.

최첨단 툴링 및 데이터 엔진을 통해 차량 플릿 데이터셋과 시뮬레이션을 활용한 E2E L2+ 스택의 지속적인 개발 및 검증이 가능하며, 데이터 증강 및 생성 워크플로우를 위해 NVIDIA Cosmos 월드 파운데이션 모델로 강화되었습니다.

Vehicle OS는 업계 최고 수준의 인포테인먼트 통합, 고성능 미들웨어 및 안전 핵심 소프트웨어 아키텍처를 OEM에 제공하며, NVIDIA DriveOS와 호환되어 완벽한 소프트웨어 기반을 구축합니다.

자동차 산업이 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로 빠르게 전환되는 가운데, 이번 협력을 통해 OEM은 간소화된 기반과 실용적인 경로를 확보함으로써 안전하고 진보된 운전자 지원 시스템을 더 빠르고 자신 있게 시장에 출시할 수 있게 되었습니다. 자세한 내용은 [email protected]으로 문의해 주십시오.

Applied Intuition 소개 Applied Intuition, Inc. 은 피지컬 AI의 미래를 주도하고 있습니다. 2017년에 설립되어 현재 150억 달러의 기업 가치를 인정받고 있는 Applied Intuition은 지구상의 모든 움직이는 기계에 지능을 부여하는 데 필요한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다. Applied Intuition은 툴 및 인프라, 운영 체제, 자율 시스템이라는 세 가지 핵심 분야에서 자동차, 방위, 트럭 운송, 건설, 광업 및 농업 산업에 서비스를 제공하고 있습니다. 전 세계 상위 20대 자동차 제조사 중 18곳과 미군 및 동맹국들은 피지컬 인텔리전스를 구현하기 위해 이 회사의 솔루션을 신뢰하고 있습니다. Applied Intuition은 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며, 워싱턴 D.C., 샌디에이고, 플로리다주 포트 월턴 비치, 미시간주 앤아버, 런던, 슈투트가르트, 뮌헨, 스톡홀름, 방갈로르, 서울, 도쿄에 지사를 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 applied.co에서 확인하세요.

SOURCE Applied Intuition, Inc.