Autonomie vorantreiben: Applied Intuition arbeitet mit NVIDIA zusammen, um die Einführung der Technologie für autonomes Fahren zu beschleunigen

OEMs verfügen nun über einen produktionsreifen Weg für den Einsatz skalierbarer L2+ Autonomie, die für NVIDIA-Plattformen optimiert ist

SUNNYVALE, Kalifornien, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition gab seine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, um die Entwicklung und den Einsatz von Level 2+ (L2+) Fahrerassistenzsystemen für Automobilhersteller weltweit weiter zu beschleunigen.

Mit der auf der NVIDIA GTC veröffentlichten Ankündigung wird Applied Intuition als empfohlener Softwareanbieter für OEMs benannt, die für NVIDIA-Hardware optimiertes L2+ Autobahnfahren entwickeln. Applied Intuition, ein führendes Unternehmen im Bereich der physischen KI, bietet OEMs einen klaren, produktionsreifen Weg zur Einführung von L2+ Systemen.

Der L2+ Fahrerassistenz-Stack (ADAS) von Applied Intuition ist für NVIDIA DRIVE AGX Orin und das kommende NVIDIA DRIVE AGX Thor optimiert, sodass Automobilhersteller fortschrittliche Funktionen über eine breite Palette von Fahrzeugarchitekturen hinweg einsetzen können.

Für Automobilhersteller verkürzt diese Zusammenarbeit die Zeit bis zur Markteinführung, senkt das Integrationsrisiko und steigert die Entwicklungsgeschwindigkeit mit Autonomie-Software und Tooling, die von Anfang an auf ein reibungsloses Zusammenspiel ausgelegt sind.

„Fortschrittliche Fahrerassistenz wird bei Fahrzeugen für den Massenmarkt zunehmend vorausgesetzt", sagte Varun Mittal, Präsident von Applied Intuition. „Unsere Arbeit mit NVIDIA setzt neue Maßstäbe über das gesamte Spektrum der Antriebsarten hinweg – von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Hybridantrieb bis hin zu vollelektrischen Fahrzeugen – und bietet Automobilherstellern durch die Kombination von NVIDIAs führender Hardware mit Software, die auf regulatorische Vorgaben, Sicherheitsanforderungen sowie die Realitäten der Fertigung ausgelegt ist, einen klaren und verlässlichen Weg zur Einführung von L2+ Autonomie."

„Applied Intuition ist ein wichtiger Softwarepartner für Automobilhersteller, die fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme auf NVIDIA DRIVE entwickeln", sagte Rishi Dhall, Bereichsleiter Automotive bei NVIDIA. „Durch die Kombination des produktionsreifen L2+ Software-Stacks von Applied Intuition mit der leistungsstarken KI-Rechenplattform von NVIDIA unterstützen wir OEMs dabei, die Entwicklung zu beschleunigen und skalierbare, sichere Fahrerassistenzfunktionen weltweit in Fahrzeuge zu bringen."

Der L2+ Stack von Applied Intuition basiert auf einem Daten- und Simulationskreislauf, der die Zusammenstellung von Datensätzen im Petabyte-Maßstab ermöglicht, um Stacks in Closed-Loop-Simulation zu trainieren und zu evaluieren. Die Entwicklungs- und Validierungstools von Applied Intuition werden nun NVIDIA Cosmos World Foundation Models in Workflows zur Datenaugmentation und synthetischen Datengenerierung integrieren, um in Sensordatensätzen eine größere Vielfalt bei Wetter, Lichtverhältnissen und Verhaltensmustern abzubilden.

Da OEMs ADAS und L2+ zunehmend als unverzichtbares Ausstattungsmerkmal priorisieren, sehen sich viele mit realen Einschränkungen bei Kosten, Stromverbrauch, thermischen Grenzwerten und Bauraumvorgaben konfrontiert, insbesondere bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sowie bei Hybridfahrzeugen für den Massenmarkt.

Applied Intuition bietet eine vollständig skalierbare Softwarelösung, die darauf ausgelegt ist, diese Einschränkungen auf NVIDIA Plattformen zu bewältigen, darunter:

Vollständiger L2+ Funktionsumfang für Autobahnfahrten, Sicherheitsfunktionen und automatisiertes Parken, sofort einsetzbar auf NVIDIA KI-Infrastruktur und optimiert für NVIDIA DRIVE AGX Orin sowie das kommende NVIDIA DRIVE AGX Thor.

für Autobahnfahrten, Sicherheitsfunktionen und automatisiertes Parken, sofort einsetzbar auf NVIDIA KI-Infrastruktur und optimiert für NVIDIA DRIVE AGX Orin sowie das kommende NVIDIA DRIVE AGX Thor. Modernste Tools und Daten-Engine für die kontinuierliche Entwicklung und Validierung von E2E-L2+ Stacks mit Flottendatensätzen sowie Simulationen, ergänzt durch NVIDIA Cosmos World Foundation Models für Workflows zur Datenaugmentation und Datengenerierung.

für die kontinuierliche Entwicklung und Validierung von E2E-L2+ Stacks mit Flottendatensätzen sowie Simulationen, ergänzt durch NVIDIA Cosmos World Foundation Models für Workflows zur Datenaugmentation und Datengenerierung. Vehicle OS bietet OEMs eine erstklassige Infotainment-Integration, leistungsstarke Middleware und eine sicherheitskritische Softwarearchitektur, die mit NVIDIA DriveOS kompatibel ist und eine vollständige Softwaregrundlage bietet.

Da die Automobilindustrie den Wandel hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt, bietet diese Zusammenarbeit OEMs eine optimierte Grundlage sowie einen praktischen Weg, sichere, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme schneller und mit größerer Sicherheit auf den Markt zu bringen.

Informationen zu Applied Intuition

Applied Intuition, Inc. treibt die Zukunft der physischen KI voran. Das 2017 gegründete und inzwischen mit 15 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen aus dem Silicon Valley schafft die digitale Infrastruktur, die erforderlich ist, um jede sich bewegende Maschine auf dem Planeten mit Intelligenz auszustatten. Applied Intuition ist in den Branchen Automobil, Verteidigung, Transport, Bauwesen, Bergbau und Landwirtschaft in drei Kernbereichen tätig: Tools und Infrastruktur, Betriebssysteme und Autonomie. 18 der 20 weltweit führenden Automobilhersteller sowie das US-Militär und seine Verbündeten vertrauen auf die Lösungen des Unternehmens für physische Intelligenz. Applied Intuition hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, und Niederlassungen in Washington, D.C.; San Diego; Ft. Walton Beach, Florida; Ann Arbor, Michigan; London; Stuttgart; München; Stockholm; Bangalore; Seoul sowie Tokio. Weitere Informationen finden Sie auf applied.co.