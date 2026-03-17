自動運転技術の進化：Applied Intuition、NVIDIAと提携し、自動運転技術の普及を加速

OEMメーカー、NVIDIAプラットフォームに最適化された拡張可能なL2+自動運転システムを商用化できる道を開く

カリフォルニア州サニーベール, 2026年3月17日 /PRNewswire/ -- Applied Intuition は、世界中の自動車メーカー向け L2+ 運転支援システムの開発と導入をさらに加速させるため、NVIDIA との提携を発表しました。

NVIDIA GTCで発表されたこの提携により、Applied Intuitionは、NVIDIA ハードウェア向けに最適化された L2+ 高速道路走行機能を開発する OEM 向けの推奨ソフトウェアプロバイダーとして認定されました。フィジカル AI のリーダーである Applied Intuition は、OEM に対し、L2+ システムを提供するための明確な量産対応の道筋を提供します。

Applied Intuition の L2+ 先進運転支援システム (ADAS) スタックは、NVIDIA DRIVE AGX Orin および今後発売予定の NVIDIA DRIVE AGX Thor 向けに最適化されており、自動車メーカーは幅広い車両アーキテクチャにおいて高度な機能を導入することが可能となります。

自動車メーカーにとって、この提携により、市場投入までの期間が短縮され、統合リスクが低減されるほか、当初から連携して動作するように最適化された自動運転ソフトウェアとツールにより、開発のスピードが向上します。

「先進運転支援システムは、量産車にとって基本的な要件となりつつあります」と Applied Intuition の社長であるVarun Mittal 氏は述べています。「NVIDIA との協業により、内燃機関 (ICE) やハイブリッドから完全電動まで、あらゆるパワートレインにおいて基準を引き上げ、NVIDIAのハードウェアにおけるリーダーシップと、規制、安全性、製造上の現実に対応するように設計されたソフトウェアを組み合わせることで、自動車メーカーに L2+ の自動運転を導入するための明確かつ確かな道筋を提供します」

「Applied Intuition は、NVIDIA DRIVE 上で先進運転支援システムを構築する自動車メーカーにとって重要なソフトウェアパートナーです」と、NVIDIA の自動車部門担当副社長である Rishi Dhall 氏は述べています。「Applied Intuition の量産対応 L2+ ソフトウェアスタックと NVIDIAの高性能 AI コンピューティングを組み合わせることで、OEM が開発を加速し、スケーラブルで安全な運転支援機能を世界中の車両に提供できるよう支援しています」

Applied Intuition の L2+ スタックは、データとシミュレーションのフライホイールによって駆動されており、ペタバイト規模のデータセットをキュレーションし、閉ループシミュレーションでスタックのトレーニングと評価を行うことを可能にします。Applied Intuition の開発および検証ツールには、データ拡張および合成生成ワークフローの一環として NVIDIA Cosmos World Foundation Modelsが組み込まれることになり、センサーデータセットにおける天候、照明、挙動の多様性を実現します。

自動車メーカーが ADAS や L2+ を必須機能としてますます重視する中、多くのメーカーが、特に内燃機関車や量産型ハイブリッド車において、コスト、消費電力、熱設計枠、パッケージングといった現実的な制約に直面しています。

Applied Intuition は、NVIDIA プラットフォーム上でこれらの制約に対処するために設計された、完全にスケーラブルなソフトウェアソリューションを提供します。その内容は以下の通りです：

NVIDIA DRIVE AGX Orin および今後登場するNVIDIA DRIVE AGX Thor 向けに最適化された、高速道路走行、安全機能、自動駐車に対応する完全なL2+機能セット。NVIDIA AI インフラストラクチャ上で即座に展開可能です。

最先端のツールセットとデータエンジンにより、フリートデータセットやシミュレーションを用いたエンド ツー エンド (E2E) のL2+スタックの継続的な開発と検証を可能にします。さらに、データ拡張および生成ワークフロー向けに NVIDIA Cosmos ワールド基盤モデルが組み込まれています。

VehicleOSは、OEM 向けにクラス最高のインフォテインメント統合、高性能ミドルウェア、安全クリティカルなソフトウェアアーキテクチャを提供し、NVIDIA DriveOS との互換性により、完全なソフトウェア基盤を構築します。

自動車業界がソフトウェア定義車両へと加速する中、この提携により、OEM は合理化された基盤と実用的な道筋を得て、安全で高度な運転支援機能を、より迅速かつ確信を持って市場に投入できるようになります。詳細については、[email protected] までお問い合わせください。

Applied Intuition について Applied Intuition, Inc.は、フィジカル AIの未来を切り拓いています。2017年に設立され、現在 150 億ドルの企業価値を持つ Applied Intuition は、地球上のあらゆる移動機械に知能をもたらすために必要なデジタルインフラを構築しています。Applied Intuition は、ツール・インフラ、オペレーティングシステム、自律システムの3つの主要分野において、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各業界にサービスを提供しています。世界の自動車メーカートップ 20 社のうち 18 社に加え、米国軍およびその同盟国も、物理的知能を実現する同社のソリューションを信頼しています。Applied Intuition はカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ワシントンD.C.、サンディエゴ、フロリダ州フォート・ウォルトン・ビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細はapplied.coをご覧ください。

SOURCE Applied Intuition, Inc.