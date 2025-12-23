النهائيات ونصف النهائيات وإثارة متواصلة مع بلوغ GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) ذروته

منذ إطلاقها المذهل في 18 ديسمبر، وعلى مدار خمسة أيام متتالية من المواجهات القوية، تصل أكبر بطولة في رياضات phygital إلى نهايتها. شهد اليوم قبل الأخير واحدة من أكثر الفترات إثارة، حيث توافدت الجماهير إلى مركز ADNEC أملًا في الحصول على مقاعد بجوار الحلبة لمتابعة المراحل الختامية لأكثر التخصصات شعبية في رياضات phygital.

قدّم جدول اليوم مستويات عالية من السرعة والمهارة التي لا مثيل لها في عدة رياضات، ممهدًا الطريق ليوم نهائي لا يُنسى. تستعد الأندية والمتنافسون الآن للمنافسة على المجد النهائي في النهائيات الكبرى المتبقية عبر المنافسات: Phygital Football برعاية شركة ADNOC، وPhygital Basketball.3on3 Freestyle المقدّمة من M42، وMOBA Mobile.MLBB، وPhygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves، وVR-game.HADO Global Invitation.

في منافسة Phygital Drone Racing المقدّمة من insurancemarket.ae، حقق فريق Drone Racing One الفوز.

شهدت منافسة Phygital Drone Racing، التي أثبتت أنها من أكثر الفعاليات جذبًا للجماهير في بطولة هذا العام، حضورًا كامل العدد، مع دخول الفرق الأربعة المتأهلة إلى الحلبة لخوض نهائي حافل بالدراما. وفي سباق حَبَس الأنفاس امتد لـ 50 دورة، خرج فريق Drone Racing One منتصرًا، متقدمًا بفارق 21 ثانية فقط عن أقرب منافسيه Team BDS، ليتوّج بلقب بطل GOTF 2025 (ألعاب المستقبل).

وبهذا الإنجاز، ينضمون إلى قائمة نخبة أبطال Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) الذين تُوّجوا خلال الأيام الماضية من المنافسات المشوقة التي احتضنها مركز ADNEC أبوظبي.

كان فريق Win أول الأبطال في تخصصات GOTF 2025 (ألعاب المستقبل)، بعد تحقيقه فوزًا حاسمًا بنتيجة 2–0 على فريق Vikings في النهائي الكبير لمنافسة MOBA PC.Dota 2. عكست البطولة بأكملها مستويات عالمية من العمل الجماعي والإستراتيجية، ما أمتع الجماهير بأداء عالي الشدة.

وفي اليوم الثالث، أشعلت منافسة Battle of Robots أجواء الحلبة بالشرر وشظايا الصُلب، حيث حصد فريق Fierce Roc كأس الفوز بفضل روبوتهم ثقيل الوزن الذي لم يُهزم، Deep-Sea Shark. لقد جسدت مواجهتهم المباشرة المثيرة ضد Team Cobalt القوة الميكانيكية الخالصة والبراعة الإستراتيجية تحت الضغط.

واختُتمت قائمة الأبطال بتتويج Ivan "myakekcya" Vlasov بلقب Phygital Dancing.Just Dance، بعد أن تفوق على نخبة العالم، مقدمًا عرضًا آسرًا جمع بين الإيقاع والدقة والتحمل.

نهائيات مثيرة مُرتقبة ليوم غدٍ

تتجه الأنظار الآن إلى مواجهات البطولات المتبقية، مع تأكيد التشكيلات النهائية للعديد من التخصصات الرئيسية.

في منافسة Phygital Football برعاية شركة ADNOC، تتهيأ الساحة لختام درامي مُرتقب، حيث يلتقي فريق Troncos FC بفريق MEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FC، بعد مسيرة قوية في دور المجموعات والأدوار الإقصائية. لقد أظهر الطرفان ابتكارًا تكتيكيًا وعزيمةً قتاليةً على مدار الأسبوع، ومواجهة الغد مُرشحة لتكون من أبرز لحظات البطولة. تابع جميع الأحداث مباشرة من الساعة 20:30 بتوقيت الخليج (GST).

أما منافسة Phygital Basketball.3on3 FreeStyle المقدّمة من M42، فستشهد مواجهةً بين LIGA PRO TEAM وMoscowsky؛ لانتزاع الجائزة الكبرى بعد أن حجزا مقعديهما بفضل عروض ديناميكية من العمل الجماعي والمهارة، على أرض الملعب أو في المرحلة الرقمية. لأن الكأس صارت في متناول اليد، يُتوقع أن تخطف هذه المباراة النهائية أنظار الجماهير بإيقاعها السريع ولحظاتها الاستعراضية اللافتة. تبدأ التغطية المباشرة عند الساعة 17:30 بتوقيت الخليج (GST) بمباراة تحديد المركز الثالث، على أن تُقام المباراة النهائية الكبرى عند الساعة 18:30.

كما شق فريقا Aurora Gaming وONIC طريقهما عبر منافسات نصف النهائي في منافسة MOBA Mobile.MLBB اليوم، ليضمنا مقعديهما في النهائي، ما مهد الطريق لمواجهة phygital مُرتقبة ستختبر عُمق الإستراتيجية والتنفيذ المُتقن تحت الضغط الهائل. ستُقام مباراة تحديد المركز الثالث عند الساعة 15:00 بتوقيت الخليج،(GST) تليها المباراة النهائية الكبرى عند الساعة 18:00 بتوقيت الخليج، (GST) حيث سيرفع بطل منافسة MOBA Mobile.MLBB في GOTF 2025 (ألعاب المستقبل) الكأس.

سيكون يوم غدٍ أيضًا هو اليوم الختامي لمنافسات Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves، وPhygital Shooter.CS2. في الوقت نفسه، ستجلب منافسة VR-Game.HADO Global Invitation أبرز نوادي HADO في العالم إلى أبوظبي في لقاء مُتفجر ليوم واحد.

مع اقتراب Games of the Future Abu Dhabi 2025 (ألعاب المستقبل أبوظبي) برعاية شركة ADNOC من لحظاتها الختامية، يمكن للجماهير حول العالم متابعة جميع النهائيات المشوقة. تابعوا كل الأحداث عبر منصة GOTF OTT الرسمية على الرابط: tv.gofuture.games، حيث توفّر تغطية شاملة، وأبرز اللقطات، ومحتوًى حصريًا سينقل ذُروة بطولة phygital الرائدة هذه إلى المشاهدين في كل مكان.

للاطلاع على الجداول الكاملة والنتائج وآخر المستجدات، يُرجى زيارة: gotfabudhabi.com.

نبذة عن Phygital International (PI):

شركة Phygital International هي المروّج لرياضات phygital عالميًا وتركز على ابتكار الرياضات وإعادة تعريفها. وهي الوصية والمالكة لحقوق Games of the Future (ألعاب المستقبل) وتشرف على عملية المناقصة الخاصة باختيار المدن المضيفة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://Phygitalinternational.com

نبذة عن Games of the Future (GOTF - ألعاب المستقبل):

Games of the Future (ألعاب المستقبل) هو حدث دولي سنوي يدمج بين العالمين المادي والرقمي ويمثل قمة رياضات phygital. تجمع البطولة الجيل القادم من أبطال رياضات phygital من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من تخصصات وتحديات Phygital. يُعقد حدث Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) حاليًا في أبوظبي، بالإمارات العربية المتحدة، بينما سيُعقد Games of the Future 2026 (ألعاب المستقبل) في أستانا، بكازاخستان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://gofuture.games/

