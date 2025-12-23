決賽、準決賽及連場激戰，GOTF 2025 步入高潮

今天的賽程展現了多項運動中無與倫比的速度與技巧，為令人難忘的決賽日揭開序幕。各俱樂部和參賽選手正整裝待發，準備在餘下的總決賽中爭奪最高榮譽，項目包括：由 ADNOC 贊助的 Phygital Football、 由 M42 呈獻的 Phygital Basketball.3on3 Freestyle、MOBA Mobile.MLBB、Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves，以及 VR-game.HADO Global Invitation。

Drone Racing One 勇奪由 insurancemarket.ae 呈獻的 Phygital Drone Racing 冠軍

Phygital Drone Racing 是本屆賽事最受歡迎的項目之一，隨著最後四強隊伍步入賽道上演充滿戲劇性的決賽，現場座無虛席。在扣人心弦的 50 圈賽事中，Drone Racing One 脫穎而出，僅以 21 秒之差力壓勁敵 Team BDS，榮膺 GOTF 2025 冠軍。

過去幾天，ADNEC Centre Abu Dhabi 上演了多場激動人心的賽事，誕生了一批 Games of the Future 2025 精英冠軍，他們如今也名列其中。

Win 成為 GOTF 2025 首個項目的冠軍得主，在 MOBA PC.Dota 2 總決賽中以 2–0 橫掃 Vikings。整場賽事展現了世界級的團隊合作與策略，高強度的對決令粉絲熱血沸騰。

第三天的 Battle of Robots 為競技場帶來了火花與鋼鐵的碰撞，Fierce Roc 憑藉其未嘗一敗的重量級機械人 Deep-Sea Shark 捧走冠軍獎盃。他們與 Team Cobalt 的驚險對決，展示了原始的機械力量以及在壓力下的運籌帷幄。

此外，在 Phygital Dancing.Just Dance 項目中，Ivan "myakekcya" Vlasov 憑藉節奏感、精準度與耐力的迷人表現，力壓一眾國際選手封王。

明日決賽，萬眾期待

焦點現轉向餘下的冠軍爭奪戰，多個重點項目的決賽陣容已經落實。

在由 ADNOC 贊助的 Phygital Football 中，Troncos FC 與 MEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FC 經過小組賽和淘汰賽的過關斬將後，將上演戲劇性對決。雙方在本週均展現了戰術創新與體育精神，明日一戰勢必精彩絕倫。直播將於 GST（海灣標準時間）20:30 開始。

由 M42 呈獻的 Phygital Basketball.3on3 FreeStyle 賽事將由 LIGA PRO TEAM 對陣 Moscowsky，爭奪最高殊榮。這兩支隊伍憑藉在球場上及數碼階段中展現的活力、團隊合作與技巧，成功躋身決賽。獎盃近在咫尺，這場決賽勢必以快節奏的攻防和精彩時刻吸引粉絲。直播將於 GST 17:30 開始，首先是季軍戰，總決賽則於 18:30 舉行。

Aurora Gaming 和 ONIC 也在今天的 MOBA Mobile.MLBB 準決賽中脫穎而出，鎖定決賽席位，這將是一場激動人心的 phygital 對決，考驗巨大壓力下的戰略深度與完美執行力。季軍戰將於 GST 15:00 舉行，隨後是 GST 18:00 的總決賽，屆時 GOTF 2025 的 MOBA Mobile.MLBB 冠軍將高舉獎盃。

明天還將進行 Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves 和 Phygital Shooter.CS2 的最後一天比賽。同時，VR-Game.HADO Global Invitation 將匯聚全球頂尖 HADO 球會於阿布扎比，進行一場爆發力十足的單日賽事。

隨著由 ADNOC 贊助的 2025 年阿布扎比 Games of the Future（未來運動會）進入最後時刻，全球粉絲可以收看直播，見證每一場驚心動魄的決賽。請透過官方 GOTF OTT 平台 tv.gofuture.games 觀看所有賽事直播，全面的報導、精彩片段和獨家內容將把這場開創性 phygital 錦標賽的高潮帶給各地觀眾。

有關完整的時間表、結果和最新更新，請訪問 gotfabudhabi.com 。

