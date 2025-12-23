FINALES, DEMI-FINALES ET ACTION ININTERROMPUE : LES GOTF 2025 ATTEIGNENT SON APOGÉE

Après son lancement spectaculaire le 18 décembre et cinq jours consécutifs de combats acharnés, le plus grand tournoi de Phygital Sport arrive à sa fin. L'avant-dernier jour a été le théâtre d'une très grande intensité, les foules ayant afflué à l'ADNEC dans l'espoir d'assister aux phases finales des disciplines les plus populaires du Phygital Sport.

La journée d'aujourd'hui a été marquée par une vitesse et une habileté inégalées dans de nombreux sports pour une dernière journée d'action inoubliable. Les clubs et les compétiteurs se préparent maintenant à lutter pour la gloire ultime dans les grandes finales restantes du Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball.3on3 Freestyle brought to you by M42 et MOBA Mobile.MLBB, Phygital Fighting.FATAL FURY : City of the Wolves, VR-game.HADO Global Invitation..

Drone Racing One remporte la victoire dans la course Phygital Drone Racing presented by insurancemarket.ae

La course Phygital Drone Racing, qui a été être l'une des attractions les plus populaires du tournoi de cette année, s'est déroulée à guichets fermés lorsque les quatre dernières équipes sont entrées en piste pour une finale pleine de rebondissements. Au terme d'une course de 50 tours, Drone Racing One a remporté la victoire, terminant avec seulement 21 secondes d'avance sur son plus proche rival Team BDS et devenant ainsi le champion GOTF 2025.

L'équipe rejoint l'élite des champions des Games of the Future 2025 qui ont été couronnés au cours de ces quelques jours de compétition acharnée à l'ADNEC Centre d'Abou Dhabi.

Win est devenu la première équipe à remporter un titre, dans sa discipline, au cours des GOTF 2025, en remportant une victoire 2-0 sur Vikings dans la grande finale de MOBA PC.Dota 2. L'ensemble de la compétition a mis en évidence un travail d'équipe et une stratégie de très haut niveau, enthousiasmant les fans avec un jeu de haute intensité.

La Battle of Robots a fait jaillir des étincelles et de l'acier dans l'arène le troisième jour. Fierce Roc a remporté le trophée des vainqueurs avec Deep-Sea Shark, son robot poids lourd invaincu, Le face-à-face passionnant qui l'a opposé à l'équipe Cobalt a permis de démontrer sa puissance mécanique brute et sa maîtrise stratégique sous pression.

Pour compléter la liste des champions, Phygital Dancing.Just Dance a vu Ivan « myakekcya » Vlasov remporter la couronne après avoir dominé un groupe international, en livrant une démonstration captivante de rythme, de précision et d'endurance.

Des finales à ne pas manquer demain

Les projecteurs se tournent à présent vers les dernières épreuves de la compétition, dont la composition finale a été confirmée dans plusieurs disciplines phares.

Pour le Phygital Football powered by ADNOC, la scène est prête pour une conclusion dramatique alors que Troncos FC affronte MEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FC après un parcours impressionnant en phase de groupe et en phase d'élimination directe. Les deux équipes ont fait preuve d'innovation tactique et d'audace athlétique tout au long de la semaine et le choc de demain promet d'être spectaculaire. Suivez toute l'action en direct à partir de 20 h 30 (heure du Golfe).

La compétition de Phygital Basketball.3on3 FreeStyle brought to you by M42 verra LIGA PRO TEAM opposée à Moscowsky pour remporter le prix ultime après avoir gagné leur place grâce à des démonstrations dynamiques de travail d'équipe et d'habileté sur le terrain et dans la phase numérique. Avec le trophée à portée de main, cette dernière rencontre va captiver les fans avec de l'action rapide et des moments forts. La retransmission en direct commencera à partir de 17h30 avec la petite finale pour la troisième place et la grande finale à 18h30.

Aurora Gaming et ONIC se sont également imposées dans les demi-finales MOBA Mobile.MLBB, d'aujourd'hui pour assurer leur place en finale, préparant ainsi un affrontement phygital plein de suspense qui mettra à l'épreuve la profondeur stratégique et l'exécution sans faille sous une pression énorme. Le match pour la troisième place aura lieu à 15h00 heure du Golfe, suivi de la grande finale à 18h00 heure du golfe, à la conclusion de laquelle les champions de MOBA Mobile.MLBB du GOTF 2025 soulèveront le trophée.

Demain sera également le dernier jour de compétition pour le Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves et Phygital Shooter.CS2. Pendant ce temps, VR-Game.HADO Global Invitation réunira les plus grands clubs de HADO au monde à Abou Dhabi pour une rencontre explosive d'une journée.

Alors que les Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC approchent de leur fin, les fans du monde entier peuvent les suivre et assister à chaque finale à couper le souffle. Suivez toute l'action en direct sur la plateforme OTT officielle des GOTF à l'adresse tv.gofuture.games, où une couverture complète, des temps forts et des contenus exclusifs permettront aux téléspectateurs du monde entier d'assister à l'apogée de ce tournoi phygital révolutionnaire.

Pour les horaires complets, les résultats et les dernières mises à jour, consultez gotfabudhabi.com.

À propos de Phygital International (PI) :

Phygital International est le promoteur des « phygital sports » au niveau mondial et se concentre sur l'innovation et la redéfinition des sports. Elle est la gardienne et la détentrice des droits des Games of the Future et supervise la procédure de candidature de chaque ville hôte.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://Phygitalinternational.com

À propos des Games of the Future (GOTF) :

Les Games of the Future (Jeux de l'avenir) sont un événement international annuel qui fusionne les mondes physique et numérique et constitue le summum du « phygital sport ». Ce tournoi rassemble la nouvelle génération de héros du « phygital sport » du monde entier pour concourir dans un large éventail de disciplines et défis « phygital ». Les Games of the Future 2025 se déroulent actuellement à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, tandis que les Games of the Future 2026 se tiendront à Astana, au Kazakhstan.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://gofuture.games/

