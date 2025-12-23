GOTF 2025がクライマックスへ、決勝戦・準決勝戦とノンストップの熱狂が続く

本日の競技日程では、複数のスポーツにおいて無敗を貫くスピードと卓越した技が披露され、忘れられない最終日に向けて最高の舞台が整いました。各クラブおよび競技者は現在、Phygital Football powered by ADNOC、Phygital Basketball.3on3 Freestyle brought to you by M42、MOBA Mobile.MLBB、Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves、VR-game.HADO Global Invitationに残された各グランドファイナルで、究極の栄冠を懸けて競い合う準備を進めています。
Phygital Drone Racing presented by insurancemarket.aeにおいて勝利を収めたのはDrone Racing One
今大会屈指の人気を誇るPhygital Drone Racingでは、決勝に進出した4チームがトラックに登場し、ドラマに満ちた決勝戦を迎える中、会場は満員の熱気に包まれました。50周に及ぶ手に汗握る接戦の末、Drone Racing Oneが最も近いライバルであるTeam BDSに21秒差をつけてフィニッシュし、GOTF 2025チャンピオンの座に輝きました。
彼らは、ADNEC Centre Abu Dhabiにて数日間にわたり繰り広げられた白熱した競技を経て、Games of the Future 2025の覇者として名を連ねるエリートたちの仲間入りを果たしました。
Phygital Football powered by ADNOCでは、グループステージおよびノックアウトステージを通じて印象的な戦いぶりを見せたTroncos FCとMEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FCが激突し、ドラマチックな結末に向けて舞台が整いました。両チームは大会期間を通じて戦術的な革新性と高い身体能力を存分に示しており、明日の一戦は見逃せない名勝負となることが期待されます。試合の模様は20:30（GST）よりライブ配信でお楽しみいただけます。
Phygital Basketball.3on3 FreeStyle brought to you by M42では、コート上およびデジタルフェーズの双方でチームワークと卓越した技術を発揮して決勝進出を果たしたLIGA PRO TEAMとMoscowskyが、究極の栄冠を懸けて激突します。トロフィー獲得が目前に迫る中、この決勝カードはスピード感あふれる展開とハイライトシーンの連続で、ファンを魅了する一戦となる見込みです。ライブ中継は17:30（GST）から3位決定戦が行われ、グランドファイナルは18:30に開始されます。
明日は、Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the WolvesおよびPhygital Shooter.CS2においても大会最終日を迎え、各競技で白熱の戦いが繰り広げられます。一方、VR-Game.HADO Global Invitationでは、世界を代表するHADOクラブがアブダビに集結し、1日限りのエキサイティングな競演が実現します。
Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOCがいよいよ最終局面を迎える中、世界中のファンは配信を通じて、すべての息をのむフィナーレを目撃することができます。公式GOTF OTTプラットフォーム（tv.gofuture.games）では、包括的な中継、ハイライト、独占コンテンツを通じて、この画期的なphygitalトーナメントのクライマックスを世界中の視聴者にお届けします。
Games of the Futureは、現実世界と仮想世界を融合させた年に一度の国際的なイベントで、phygitalスポーツの頂点です。このトーナメントでは、世界中から次世代のphygitalスポーツのヒーローが集まり、さまざまなphygital競技や課題で競い合います。Games of the Future 2025は現在UAEのアブダビで開催されており、Games of the Future 2026はカザフスタンのアスタナで開催される予定です。
この記事をシェアする