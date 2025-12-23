Finales, semifinales y acción sin parar: GOTF 2025 llega a su clímax

Desde su espectacular lanzamiento el 18 de diciembre y a lo largo de cinco días consecutivos de feroces batallas, el mayor torneo de deporte phygital llega a su fin. El penúltimo día presenció una de las acciones más intensas hasta la fecha, con multitudes que acudieron en masa a ADNEC con la esperanza de conseguir un asiento en primera fila para las etapas finales de las disciplinas más populares del deporte phygital.

El programa de hoy ofreció velocidad y habilidad invictas en múltiples deportes, preparando el terreno para una última jornada inolvidable. Clubes y competidores se preparan para competir por la gloria en las grandes finales restantes de Phygital Football powered by ADNOC, Phygital Basketball.3on3 Freestyle presentado por M42, MOBA Mobile.MLBB, Phygital Fighting.FATAL FURY: City of the Wolves, VR-game.HADO Global Invitation.

Drone Racing One se alza con la victoria en Phygital Drone Racing, presentado por insurancemarket.ae.

Phygital Drone Racing, que ha demostrado ser una de las atracciones más populares del torneo de este año, estaba abarrotado cuando los cuatro equipos finalistas salieron a la pista para la emocionante final. En una emocionante carrera de 50 vueltas, Drone Racing One se alzó con la victoria, terminando solo 21 segundos por delante de su rival más cercano, Team BDS, convirtiendose así en campeón de GOTF 2025.

Se unen a la élite de campeones de los Games of the Future 2025, coronados durante los últimos días de electrizante competición en el ADNEC Centre Abu Dhabi.

Win se convirtió en el primer campeón de la disciplina en GOTF 2025, consiguiendo una contundente victoria por 2-0 sobre Vikings en la gran final del MOBA PC.Dota 2. Todos los participantes demostrarón un trabajo en equipo y una estrategia de primer nivel, emocionando a los aficionados con una jugabilidad de alta intensidad.

Battle of Robots trajo chispa y acero a la arena el tercer día cuando Fierce Roc se alzó con el trofeo de los ganadores con su robot peso pesado invicto, Deep-Sea Shark. Su emocionante enfrentamiento cara a cara contra Team Cobalt demostró potencia mecánica pura y maestría estratégica bajo presión.

Completando la lista de campeones, Phygital Dancing.Just Dance vio a Ivan "myakekcya" Vlasov alzarse con la corona tras eclipsar a un grupo global, ofreciendo una cautivadora exhibición de ritmo, precisión y resistencia.

Emocionantes finales programadas para mañana

La atención se centra ahora en los enfrentamientos restantes del campeonato, con las alineaciones finales confirmadas en varias disciplinas destacadas.

En Phygital Football powered by ADNOC, el escenario está listo para un final espectacular: Troncos FC se enfrentará a MEXICO QUETZALES - ARMADILLOS FC tras una impresionante trayectoria en las fases de grupos y eliminatorias. Ambos equipos han demostrado innovación táctica y coraje atlético durante toda la semana, y el choque de mañana promete ser espectacular. Siga toda la acción en directo a partir de las 20:30 GST.

En Phygital Basketball.3on3 FreeStyle, presentado por M42, LIGA PRO TEAM y Moscowsky se enfrentarán para conseguir el máximo galardón, tras ganarse su lugar gracias a dinámicas demostraciones de trabajo en equipo y habilidad tanto en la cancha como en la fase digital. Con el trofeo al alcance de la mano, este último encuentro cautivará a los aficionados con acción trepidante y momentos destacados. La cobertura en directo comienza a las 17:30 GST con el partido por el tercer puesto, y la gran final a las 18:30.

Aurora Gaming y ONIC también lucharon por las semifinales de MOBA Mobile.MLBB de hoy para asegurar su lugar en la final, lo que prepara un emocionante duelo phygital que pondrá a prueba la profundidad estratégica y la ejecución impecable bajo una enorme presión. El partido por el tercer puesto tendrá lugar a las 15:00 GST, seguido de la Gran Final a las 18:00 GST, donde los campeones de MOBA Mobile.MLBB en GOTF 2025 alzarán el trofeo.

Mañana también será el último día de competición de Phygital Fighting.FATAL FURY – City of the Wolves, y Phygital Shooter.CS2. Mientras tanto, VR-Game.HADO Global Invitation traerá a Abu Dabi a los mejores clubes de HADO del mundo para un encuentro explosivo de un día.

A medida que los Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC se acercan a su fin, los aficionados de todo el mundo podrán sintonizarlos y presenciar cada una de las últimas impresionantes. No te pierdas toda la acción en directo a través de la plataforma oficial GOTF OTT en tv.gofuture.games, donde una cobertura completa, momentos destacados y contenido exclusivo llevarán la culminación de este innovador torneo phygital a los espectadores de todo el mundo.

Para consultar los horarios completos, los resultados y las últimas novedades, visite gotfabudhabi.com .

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es la promotora global de los deportes phygitales y se centra en innovar y redefinir el deporte. Es la custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura de cada ciudad anfitriona.

Para más información, visite: https://Phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se están celebrando en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astaná, Kazajistán.

Para más información, visite: https://gofuture.games/

