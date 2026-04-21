انضمام شركة Train of Glamour إلى تحالف EHL كأول عضو صيني يمثل عصرًا جديدًا للسفر الفاخر بالقطارات

شانغهاي, 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Train of Glamour، العلامة الفاخرة لأسلوب الحياة في قطاع السكك الحديدية التابعة لمجموعة Fosun Infrastructure، اليوم عن انضمامها إلى تحالف EHL، لتصبح أول عضو مؤسسي من الصين.

تشير هذه الشراكة إلى خطوة مهمة للعلامة التجارية في إعادة تعريف السفر الفاخر بالقطارات — ليس كوسيلة نقل فحسب، بل كوجهة بحد ذاتها.

Train of Glamour with EHL EHL members

المنتج الرائد Silk Road Express من Train of Glamour، هو أول قطار سياحي في العالم يتميز بواجهة خارجية مرسومة يدويًا، وقد تم تطويره بالتعاون مع جامعة تسينغهوا. أما التصميم الداخلي، الذي أبدعته شركة HBA، فقد حصل على جائزة OPAL London Outstanding Property Award (البلاتينيوم) لعام 2024. وبسعة لا تتجاوز 80 ضيفًا موزعين على 38 مقصورة فاخرة، يوفر القطار تجربة منخفضة الكثافة وعالية الخدمة، تركز على الخصوصية والانغماس الثقافي.

يستند قطار Silk Road Express إلى مفهوم "الندرة الثلاثية": ندرة الموارد (من خلال تشغيله على طول طريق الحرير الأصلي مرورًا بمواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو)، والندرة الثقافية (التعبير المنهجي عن الجمال الشرقي)، وندرة الخدمة (عبر التكامل العميق بين المعايير العالمية والثقافة المحلية).

كجزء من عضويتها في تحالف EHL، ستتعاون Train of Glamour مع EHL في خمس مبادرات إستراتيجية:

تطوير أول معايير لخدمات السكك الحديدية الفاخرة في الصين.



الارتقاء بمستوى التميز في الخدمة مع الحفاظ على الأصالة الشرقية.



إطلاق برامج تبادل المواهب والتدريب الداخلي لطلاب EHL .



المشاركة في فعاليات التواصل بين القطاعات والأنشطة الخاصة بالعلامة التجارية.



استكشاف تجارب طهي بمستوى ميشلان مع نخبة من الطهاة.

قال John Fang، الرئيس التنفيذي لمجموعة Fosun Infrastructure: "يشرف Train of Glamour الانضمام إلى تحالف EHL كأول عضو صيني". "بالتعاون مع EHL، نهدف إلى وضع معايير جديدة لنمط السفر الفاخر بالقطارات في الصين، مسترشدين بالسرديات الشرقية الأصيلة والتميز العالمي في الضيافة. إن Silk Road Express يمثل مساحة ثقافية متنقلة تتيح للمسافرين تجربة عمق الجمال الشرقي إلى جانب خدمة عالمية المستوى.

تعكس هذه العضوية التزام Train of Glamour بالابتكار، والحفاظ على التراث الثقافي، والريادة في تقديم الخدمات ضمن مشهد السفر الفاخر العالمي.

