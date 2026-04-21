트레인 오브 글래머, EHL 얼라이언스 첫 중국 회원사로 가입… 럭셔리 철도 여행의 새 시대 열어

상하이 2026년 4월 21일 /PRNewswire/ -- 푸싱 인프라 그룹(Fosun Infrastructure Group) 산하 프리미엄 철도 라이프스타일 브랜드 트레인 오브 글래머(Train of Glamour)가 중국 최초로 EHL 얼라이언스(EHL Alliance) 회원사가 됐다고 4월 20일 발표했다.

이번 파트너십은 럭셔리 열차 여행을 단순한 교통수단을 넘어 그 자체로서 목적지가 되게 만들려는 브랜드의 행보에서 큰 진전이 될 만한 일이다.

Train of Glamour with EHL EHL members

트레인 오브 글래머의 대표 상품인 실크로드 익스프레스(Silk Road Express)는 칭화대와의 협업으로 개발된 세계 최초의 수작업 페인팅 외관 관광열차다. HBA가 설계한 실내는 2024 OPAL 런던 공간디자인 어워드(London Outstanding Property Award)에서 플래티넘상을 수상했다. 열차는 디럭스 객실 38개에 승객 80명만 탑승할 수 있도록 설계돼 승객은 프라이버시와 문화적 몰입을 중심으로 한 저밀도, 고품격 서비스를 만끽할 수 있다.

실크로드 익스프레스는 자원적 희소성(유네스코 세계문화유산을 지나는 실크로드 원형 노선 운영), 문화적 희소성(동양 미학의 체계적 구현), 서비스 희소성(글로벌 기준과 지역 문화의 깊이 있는 융합)이라는 세 원칙에 따라 만들어졌다.

트레인 오브 글래머는 EHL 얼라이언스 회원사로서 EHL과 함께 다음의 5대 전략 과제를 추진할 예정이다.

중국 최초의 럭셔리 철도 서비스 기준 공동 개발. 동양적 정체성을 유지하면서 서비스 우수성 제고. EHL 학생들을 위한 인재 교류 및 인턴십 프로그램 출범. 산업 간 네트워킹 및 브랜드 활동 참여. 정상급 셰프들과 함께 미쉐린 수준의 미식 경험 모색.

팡 존(John Fang) 푸싱 인프라 그룹 CEO는 "트레인 오브 글래머가 영광스럽게도 EHL 얼라이언스의 첫 중국 회원사가 됐다"며 "EHL과 함께 진정성 있는 동양적 서사와 국제적 수준의 호스피탤리티 우수성을 바탕으로 중국 럭셔리 철도 여행 라이프스타일의 새로운 기준을 세우고자 한다. 실크로드 익스프레스는 여행객들이 세계적 수준의 서비스와 함께 동양 미학의 깊이를 체험할 수 있는 움직이는 문화 공간"이라고 말했다.

이번 가입은 글로벌 럭셔리 여행 시장에서 혁신, 문화유산, 서비스 리더십을 확보하겠다는 트레인 오브 글래머의 의지가 투영된 결과다.

협력 또는 미디어 문의

영업 문의: [email protected]

미디어 문의: [email protected]

공식 웹사이트: https://www.glamourtrains.com/en

SOURCE Train of Glamour