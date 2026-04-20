Train of Glamour เข้าร่วม EHL Alliance ในฐานะสมาชิกจีนรายแรก เปิดศักราชใหม่แห่งการเดินทางรถไฟสุดหรู
20 Apr, 2026, 16:45 CST
เซี่ยงไฮ้, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Train of Glamour แบรนด์ไลฟ์สไตล์รถไฟระดับพรีเมียมภายใต้ Fosun Infrastructure Group ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EHL Alliance อย่างเป็นทางการ นับเป็นสมาชิกองค์กรจากจีนรายแรก
ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการนิยามการเดินทางด้วยรถไฟสุดหรูรูปแบบใหม่ โดยไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางเท่านั้น แต่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง
บริการเรือธงของ Train of Glamour คือ Silk Road Express รถไฟท่องเที่ยวขบวนแรกของโลกที่มีการเพนต์ลวดลายภายนอกด้วยมือ สร้างขึ้นร่วมกับ Tsinghua University ภายในได้รับการออกแบบโดย HBA และได้รับรางวัล 2024 OPAL London Outstanding Property Award (Platinum) รถไฟรองรับผู้โดยสารเพียง 80 คน ในห้องดีลักซ์ 38 ห้อง มอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายไม่เบียดเสียด บริการระดับไฮเอนด์ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและวัฒนธรรมที่ชวนดื่มด่ำ
Silk Road Express สร้างขึ้นบนแนวคิดความหายากสามประการ ได้แก่ ความหายากด้านทรัพยากร (ให้บริการบนเส้นทางสายไหมดั้งเดิม ผ่านแหล่งมรดกโลกของ UNESCO) ความหายากด้านวัฒนธรรม (การถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์แห่งตะวันออกอย่างเป็นระบบ) และความหายากด้านบริการ (การผสานมาตรฐานสากลเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง)
ภายใต้การเป็นสมาชิก EHL Alliance นั้น Train of Glamour จะร่วมมือกับ EHL ใน 5 โครงการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
1. ร่วมพัฒนามาตรฐานบริการรถไฟหรูแห่งแรกของจีน
2. ยกระดับความเป็นเลิศด้านบริการ ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ตะวันออกอย่างแท้จริง
3. เปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและฝึกงานสำหรับนักศึกษา EHL
4. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและกิจกรรมแบรนด์ข้ามอุตสาหกรรม
5. สำรวจประสบการณ์อาหารระดับมิชลินร่วมกับเชฟชั้นนำ
"Train of Glamour รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วม EHL Alliance ในฐานะสมาชิกจีนรายแรก" John Fang ซีอีโอของ Fosun Infrastructure Group กล่าว "เราและ EHL มุ่งหวังที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับไลฟ์สไตล์การเดินทางด้วยรถไฟหรูของจีน โดยยึดแนวเรื่องเล่าตะวันออกดั้งเดิมและความเป็นเลิศด้านการบริการระดับสากล Silk Road Express คือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งนักเดินทางสามารถสัมผัสความลึกซึ้งของสุนทรียศาสตร์ตะวันออกควบคู่กับบริการระดับโลก"
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Train of Glamour ในด้านนวัตกรรม มรดกทางวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำด้านบริการในภูมิทัศน์การท่องเที่ยวหรูระดับโลก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรหรือติดต่อสื่อมวลชน:
ฝ่ายขาย: [email protected]
ฝ่ายสื่อ: [email protected]
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.glamourtrains.com/en
