Train of Glamour เข้าร่วม EHL Alliance ในฐานะสมาชิกจีนรายแรก เปิดศักราชใหม่แห่งการเดินทางรถไฟสุดหรู

News provided by

Train of Glamour

20 Apr, 2026, 16:45 CST

เซี่ยงไฮ้, 20 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- Train of Glamour แบรนด์ไลฟ์สไตล์รถไฟระดับพรีเมียมภายใต้ Fosun Infrastructure Group ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ EHL Alliance อย่างเป็นทางการ นับเป็นสมาชิกองค์กรจากจีนรายแรก

ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการนิยามการเดินทางด้วยรถไฟสุดหรูรูปแบบใหม่ โดยไม่ใช่แค่เพียงการเดินทางเท่านั้น แต่เป็นจุดหมายปลายทางในตัวเอง

Train of Glamour with EHL
EHL members
บริการเรือธงของ Train of Glamour คือ Silk Road Express รถไฟท่องเที่ยวขบวนแรกของโลกที่มีการเพนต์ลวดลายภายนอกด้วยมือ สร้างขึ้นร่วมกับ Tsinghua University ภายในได้รับการออกแบบโดย HBA และได้รับรางวัล 2024 OPAL London Outstanding Property Award (Platinum) รถไฟรองรับผู้โดยสารเพียง 80 คน ในห้องดีลักซ์ 38 ห้อง มอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายไม่เบียดเสียด บริการระดับไฮเอนด์ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและวัฒนธรรมที่ชวนดื่มด่ำ

Silk Road Express สร้างขึ้นบนแนวคิดความหายากสามประการ ได้แก่ ความหายากด้านทรัพยากร (ให้บริการบนเส้นทางสายไหมดั้งเดิม ผ่านแหล่งมรดกโลกของ UNESCO) ความหายากด้านวัฒนธรรม (การถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์แห่งตะวันออกอย่างเป็นระบบ) และความหายากด้านบริการ (การผสานมาตรฐานสากลเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง)

ภายใต้การเป็นสมาชิก EHL Alliance นั้น Train of Glamour จะร่วมมือกับ EHL ใน 5 โครงการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่

1. ร่วมพัฒนามาตรฐานบริการรถไฟหรูแห่งแรกของจีน

2. ยกระดับความเป็นเลิศด้านบริการ ควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ตะวันออกอย่างแท้จริง

3. เปิดตัวโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและฝึกงานสำหรับนักศึกษา EHL

4. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและกิจกรรมแบรนด์ข้ามอุตสาหกรรม

5. สำรวจประสบการณ์อาหารระดับมิชลินร่วมกับเชฟชั้นนำ

"Train of Glamour รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วม EHL Alliance ในฐานะสมาชิกจีนรายแรก" John Fang  ซีอีโอของ Fosun Infrastructure Group กล่าว "เราและ EHL มุ่งหวังที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับไลฟ์สไตล์การเดินทางด้วยรถไฟหรูของจีน โดยยึดแนวเรื่องเล่าตะวันออกดั้งเดิมและความเป็นเลิศด้านการบริการระดับสากล Silk Road Express คือพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งนักเดินทางสามารถสัมผัสความลึกซึ้งของสุนทรียศาสตร์ตะวันออกควบคู่กับบริการระดับโลก"

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Train of Glamour ในด้านนวัตกรรม มรดกทางวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำด้านบริการในภูมิทัศน์การท่องเที่ยวหรูระดับโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรหรือติดต่อสื่อมวลชน:

ฝ่ายขาย: [email protected] 

ฝ่ายสื่อ: [email protected] 

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: https://www.glamourtrains.com/en

SOURCE Train of Glamour

Train of Glamour Sertai EHL Alliance sebagai Ahli China Pertama, Menandakan Era Baharu Perjalanan Rel Mewah

Train of Glamour, jenama gaya hidup rel premium di bawah Fosun Infrastructure Group, hari ini mengumumkan penyertaannya dalam EHL Alliance, sekali...
Train of Glamour Joins EHL Alliance as First Chinese Member, Marking New Era for Luxury Rail Travel

Train of Glamour, the premium rail lifestyle brand under Fosun Infrastructure Group, today announced its membership in the EHL Alliance, becoming the ...
