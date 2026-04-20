Train of Glamour Sertai EHL Alliance sebagai Ahli China Pertama, Menandakan Era Baharu Perjalanan Rel Mewah

SHANGHAI, 20 April 2026 /PRNewswire/ -- Train of Glamour, jenama gaya hidup rel premium di bawah Fosun Infrastructure Group, hari ini mengumumkan penyertaannya dalam EHL Alliance, sekali gus menjadi ahli korporat pertama dari China.

Kerjasama ini menandakan langkah besar bagi jenama tersebut dalam mentakrif semula perjalanan kereta api mewah—bukan sekadar pengangkutan, tetapi sebagai destinasi itu sendiri.

Produk utama Train of Glamour, Silk Road Express, ialah kereta api pelancongan pertama di dunia dengan bahagian luar dilukis tangan, dibangunkan dengan kerjasama Universiti Tsinghua. Bahagian dalamannya, yang direka oleh HBA, telah menerima anugerah OPAL London Outstanding Property Award 2024 (Platinum). Dengan kapasiti hanya 80 tetamu merentasi 38 kabin mewah, kereta api ini menawarkan pengalaman berketumpatan rendah dengan perkhidmatan tinggi yang berteraskan privasi dan imersi budaya.

Silk Road Express dibina berasaskan tiga bentuk kelangkaan: kelangkaan sumber (beroperasi di sepanjang Laluan Sutera sebenar melalui tapak Warisan Dunia UNESCO), kelangkaan budaya (ekspresi sistematik estetika Timur), dan kelangkaan perkhidmatan (integrasi mendalam piawaian global dengan budaya tempatan).

Sebagai sebahagian daripada keahlian dalam EHL Alliance, Train of Glamour akan bekerjasama dengan EHL dalam lima inisiatif strategik:

1. Membangunkan secara bersama piawaian perkhidmatan rel mewah pertama di China.

2. Meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan sambil mengekalkan keaslian Timur.

3. Melancarkan program pertukaran bakat dan latihan industri untuk pelajar EHL.

4. Menyertai rangkaian rentas industri dan aktiviti jenama.

5. Meneroka pengalaman kulinari bertaraf Michelin bersama cef terkemuka.

"Train of Glamour berbesar hati untuk menyertai EHL Alliance sebagai ahli pertama dari China," kata John Fang, Ketua Pegawai Eksekutif Fosun Infrastructure Group. "Bersama EHL, kami menyasarkan untuk menetapkan penanda aras baharu bagi gaya hidup perjalanan kereta api mewah di China, berpandukan naratif Timur yang autentik serta kecemerlangan hospitaliti antarabangsa. Silk Road Express merupakan ruang budaya bergerak di mana pengembara dapat merasai kedalaman estetika Timur bersama perkhidmatan bertaraf dunia."

Keahlian ini mencerminkan komitmen Train of Glamour terhadap inovasi, warisan budaya dan kepimpinan perkhidmatan dalam landskap pelancongan mewah global.

