Train of Glamour tritt als erstes chinesisches Mitglied der EHL-Allianz bei und läutet damit eine neue Ära für luxuriöse Bahnreisen ein

SHANGHAI, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Train of Glamour, die Premium-Eisenbahn-Lifestyle-Marke der Fosun Infrastructure Group, gab heute ihre Mitgliedschaft in der EHL Alliance bekannt und ist damit das erste Unternehmensmitglied aus China.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für die Marke bei der Neudefinition von Luxuszugreisen - nicht als bloßes Transportmittel, sondern als Reiseziel an sich.

Train of Glamour with EHL EHL members

Das Vorzeigeprodukt von Train of Glamour, der Silk Road Express, ist der erste Touristenzug der Welt mit handbemaltem Äußeren, der in Zusammenarbeit mit der Tsinghua-Universität entwickelt wurde. Das von HBA entworfene Interieur wurde mit dem OPAL London Outstanding Property Award 2024 (Platin) ausgezeichnet. Mit einer Kapazität von nur 80 Gästen in 38 Deluxe-Kabinen bietet der Zug ein Erlebnis mit geringer Dichte und hohem Service, bei dem Privatsphäre und kulturelles Eintauchen im Mittelpunkt stehen.

Der Silk Road Express basiert auf dreifacher Verknappung: Ressourcenknappheit (Betrieb entlang der authentischen Seidenstraße, die an UNESCO-Welterbestätten vorbeiführt), kulturelle Knappheit (systematischer Ausdruck östlicher Ästhetik) und Dienstleistungsknappheit (tiefgreifende Integration globaler Standards mit der lokalen Kultur).

Im Rahmen der Mitgliedschaft in der EHL-Allianz wird Train of Glamour mit EHL bei fünf strategischen Initiativen zusammenarbeiten:

1. Co-Entwicklung der ersten Luxus-Eisenbahn-Dienstleistungsstandards in China.

2. Hervorragender Service unter Wahrung der östlichen Authentizität.

3. Einführung von Talentaustausch- und Praktikumsprogrammen für EHL-Studenten.

4. Teilnahme an branchenübergreifenden Netzwerk- und Markenaktivitäten.

5. Entdecken Sie kulinarische Erlebnisse auf Michelin-Niveau mit Spitzenköchen.

„Train of Glamour fühlt sich geehrt, der EHL-Allianz als erstes chinesisches Mitglied beizutreten", sagte John Fang, CEO der Fosun Infrastructure Group. „Gemeinsam mit EHL wollen wir neue Maßstäbe für Chinas Luxuszugreisen setzen, die von authentischen östlichen Erzählungen und internationaler Gastfreundschaft geprägt sind. Der Silk Road Express ist ein sich bewegender kultureller Raum, in dem Reisende die Tiefe der östlichen Ästhetik zusammen mit erstklassigem Service erleben können."

Die Mitgliedschaft spiegelt das Engagement von Train of Glamour für Innovation, kulturelles Erbe und Serviceführerschaft in der globalen Luxusreiselandschaft wider.

Für Partnerschafts- oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Kontakt zum Vertrieb: [email protected]

Medienkontakt: [email protected]

Offizielle Website: https://www.glamourtrains.com/en

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