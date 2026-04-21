Train of Glamour Bergabung dengan EHL Alliance, Jadi Anggota Pertama asal Tiongkok dan Awali Babak Baru dalam Layanan Kereta Mewah

Silk Road Express, layanan unggulan Train of Glamour, menjadi kereta wisata pertama di dunia dengan eksterior lukisan tangan hasil kolaborasi dengan Tsinghua University. Interiornya yang dirancang HBA juga meraih "OPAL London Outstanding Property Award 2024 (Platinum)". Kereta ini hanya menampung 80 penumpang dalam 38 kabin deluxe, menghadirkan pengalaman perjalanan eksklusif yang mengutamakan privasi dan eksplorasi budaya.

Silk Road Express mengusung tiga elemen kelangkaan, yakni rute, budaya, dan layanan. Rutenya melintasi Jalur Sutra asli yang mencakup situs Warisan Dunia UNESCO, menghadirkan estetika Timur secara menyeluruh, serta memadukan standar layanan global dengan kekayaan budaya lokal.

Sebagai anggota EHL Alliance, Train of Glamour akan berkolaborasi dalam lima inisiatif strategis:

1. Mengembangkan standar layanan kereta mewah pertama di Tiongkok.

2. Meningkatkan kualitas layanan dengan tetap mempertahankan budaya Timur.

3. Meluncurkan program pertukaran tenaga kerja dan magang bagi mahasiswa EHL.

4. Berpartisipasi dalam jejaring lintasindustri dan brand.

5. Mengembangkan pengalaman kuliner kelas Michelin bersama chef terkemuka.

"Train of Glamour bangga bergabung dengan EHL Alliance sebagai anggota pertama dari Tiongkok," ujar John Fang. "Bersama EHL, kami ingin menghadirkan standar baru dalam perjalanan kereta mewah di Tiongkok dengan mengedepankan narasi autentik Timur dan layanan perhotelan global. Silk Road Express bukan sekadar kereta, namun ruang budaya yang bergerak dengan sentuhan estetika Timur dan layanan kelas dunia."

Keputusan bergabung sebagai anggota EHL Alliance mencerminkan komitmen Train of Glamour terhadap inovasi, pelestarian budaya, serta kepemimpinan layanan dalam industri perjalanan mewah global.

Narahubung:

Pembelian tiket: [email protected]

Media: [email protected]

Situs resmi: https://www.glamourtrains.com/en

SOURCE Train of Glamour