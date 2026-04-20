Train of Glamour devient le premier membre chinois de l'alliance EHL, marquant ainsi une nouvelle ère pour les voyages de luxe en train.

SHANGHAI, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Train of Glamour, la marque ferroviaire haut de gamme du groupe Fosun Infrastructure, a annoncé aujourd'hui son adhésion à l'Alliance EHL, devenant ainsi la première entreprise membre de Chine.

Ce partenariat représente une étape importante pour la marque, qui redéfinit le voyage en train de luxe, non pas comme un simple moyen de transport, mais comme une destination à part entière.

Train of Glamour with EHL EHL members

Le produit phare de Train of Glamour, le Silk Road Express, est le premier train touristique au monde dont la peinture extérieure, développée en collaboration avec l'université de Tsinghu, est peinte à la main. Son intérieur, conçu par HBA, a obtenu le prix 2024 OPAL London Outstanding Property Award (Platinum). Avec une capacité de seulement 80 personnes réparties dans 38 cabines de luxe, le train offre une expérience à faible densité et à haut niveau de service, centrée sur l'intimité et l'immersion culturelle.

L'Express de la Route de la Soie repose sur une triple rareté : la rareté des ressources (opérations le long de l'authentique route de la soie en passant par des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO), la rareté culturelle (expression systématique de l'esthétique orientale) et la rareté des services (intégration profonde des normes mondiales à la culture locale).

En tant que membre de l'Alliance EHL, Train of Glamour collaborera avec l'EHL pour cinq initiatives stratégiques :

1. Co-développement des normes du premier service ferroviaire de luxe en Chine.

2. Élever l'excellence du service tout en préservant l'authenticité extrême orientale.

3. Lancer des programmes d'échange de talents et de stages pour les étudiants de l'EHL.

4. Participer à des activités interprofessionnelles de mise en réseau et de promotion de la marque.

5. Découvrir des expériences culinaires de niveau Michelin avec de grands chefs.

« Train of Glamour est honoré de rejoindre l'Alliance EHL en tant que premier membre chinois », a déclaré John Fang, PDG de Fosun Infrastructure Group. « En collaboration avec l'EHL, nous souhaitons établir de nouvelles références pour le style de vie des voyages en train de luxe en Chine, guidés par des récits orientaux authentiques et l'excellence de l'hospitalité internationale. Le Silk Road Express est un espace culturel en mouvement dans lequel les voyageurs peuvent découvrir la profondeur de l'esthétique orientale tout en bénéficiant d'un service de classe mondiale. »

Cette adhésion reflète l'engagement du Train of Glamour en faveur de l'innovation, de l'héritage culturel et du leadership en matière de services dans le secteur mondial du voyage de luxe.

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Site web officiel : https://www.glamourtrains.com/en

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