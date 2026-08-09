انعقاد الدورة السادسة عشرة من Worldwide Chinese Life Insurance Congress والمؤتمر السنوي لجائزة التنين الدولية (IDA) لعام 2026 في احتفال مهيب

اجتمع أكثر من 10,000 من نخبة المتخصصين في قطاعي المال والتأمين من أنحاء العالم في هونغ كونغ

هونغ كونغ, 9 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- أُقيمت الدورة السادسة عشرة من Worldwide Chinese Life Insurance Congress والمؤتمر السنوي لجائزة التنين الدولية (IDA) لعام 2026 في هونغ كونغ، «لؤلؤة الشرق»، في أجواء احتفالية خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس 2026. خلال هذه الفعالية المشتركة، اجتمع أكثر من 10,000 من المتخصصين في قطاعي المال والتأمين من أنحاء العالم، من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين وخبراء القطاع والأكاديميون، لمناقشة الرؤى وتبادلها بشأن الاتجاهات والتحديات والفرص الجديدة التي ترسم ملامح قطاع التأمين.

ثلاثة عقود من دفع عجلة نمو قطاع التأمين وازدهاره

A vibrant scene at WCLIC 30th Anniversary Tribute

يوافق عام 2026 الذكرى الثلاثين لتأسيس Worldwide Chinese Life Insurance Congress. منذ تأسيسه، ظل المؤتمر متمسكاً برسالته التأسيسية المتمثلة في جمع نخبة المتخصصين الصينيين في قطاعي المال والتأمين من أنحاء العالم، وإبراز قيمتهم المهنية، والسعي إلى بلوغ مستويات أرفع من التميز في الأعمال. على مدى العقود الثلاثة الماضية، جمع المؤتمر خلاصة الحكمة الجماعية في إدارة التأمين الصينية، ورسّخ ثقافة التميز، وعزّز الروح التقدمية، ووسّع الأفق الاستراتيجي للمشاركين، وجسّد السلوك النموذجي للممارسين المتميزين. طوال هذه السنوات الثلاثين، احتضن المؤتمر مثابرة عدد لا يحصى من المتخصصين في التأمين حول العالم وتطلعاتهم، وشهد النضج المطّرد لقطاع التأمين، وحمل إرث نموه وأمجاده إلى المستقبل.

عُقدت الدورة السادسة عشرة من Worldwide Chinese Life Insurance Congress والمؤتمر السنوي لجائزة التنين الدولية (IDA) لعام 2026 تحت شعار «حقبة الاحتراف»، ووجّهت الفعاليتان دعوات خاصة إلى 125 متحدثاً بارزاً من أنحاء العالم، من بينهم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التأمين الرائدة، وقادة وكالات التأمين البارزون، والوكلاء الأعلى أداءً، وخبراء من تخصصات متعددة من خارج قطاع التأمين. ومن خلال هذا البرنامج المتعدد الجوانب، أنشأ المؤتمر منصة متنوعة ومنفتحة ومتعددة القطاعات لتبادل الخبرات والرؤى بعمق، مما أسهم في دفع نمو القطاع وازدهاره. وكان من أبرز محطات الحدث «تكريم بمناسبة الذكرى الثلاثين لـ «WCLIC، وهو احتفال مفصلي شارك فيه قرابة 10,000 شخص إحياءً لثلاثة عقود من المسيرة المشتركة.

حظي المؤتمر بدعم قوي وتوجيهات قيّمة من هيئة التأمين في هونغ كونغ، ومجلس هونغ كونغ للسياحة، واتحاد شركات التأمين في هونغ كونغ، ومسؤولين حكوميين على مستويات مختلفة، فضلاً عن الدعم السخي من الشركات الراعية.

أبرز محطات المؤتمر: الإعلان الرسمي عن التصنيفات العالمية للشركات أعضاء IDA

في عام 2024، أصدر المجلس التنفيذي لجائزة التنين الدولية (IDA) للمرة الأولى الإعلان الرسمي عن التصنيفات العالمية للشركات أعضاء IDA في هونغ كونغ، الصين، كاشفاً عن أبرز الاتجاهات والمعايير المرجعية التي ترسم ملامح قطاعي المال والتأمين على الصعيد العالمي. تتيح هذه البيانات للمؤسسات المالية وفرق وكالات التأمين توجيهات قيّمة ومرجعاً استراتيجياً يعينها على إدارة أعمالها. بالنسبة إلى شركات التأمين، يشكل عدد أعضاء IDA مؤشراً قوياً على كل من الإنتاجية والكفاءة المهنية. فكلما زاد عدد أعضاء IDA لدى المؤسسة، ارتفع مستوى أدائها من حيث الإنتاجية الإجمالية والتوظيف والتدريب واستبقاء المواهب، بما يشير إلى مسار نمو مستدام طويل الأجل.

خلال مؤتمر هذا العام، سيصدر المجلس التنفيذي لجائزة التنين الدولية (IDA) الإعلان الرسمي عن التصنيفات العالمية للشركات أعضاء IDA لعام 2026. بفضل الرؤى والتوصيات المشتركة التي قدمتها لجنة خبراء تحليلات البيانات في جائزة التنين الدولية (IDA)، وهي لجنة تضم نخبة من خبراء القطاع والحكومة والأوساط الأكاديمية، أصبح تحليل بيانات عام 2026 أكثر عمقاً واتساعاً.

الاحتفال الكبير لجائزة التنين الدولية (IDA): توافد إلى القمة آلاف من نخبة IDA العاملين في قطاعي المال والتأمين

في عام 2026، يواجه قطاع التأمين العالمي تحديات جديدة في ظل مشهد اقتصادي متقلب ومضطرب. لكن مجموعة استثنائية من المتخصصين في التأمين ازدهرت رغم هذه الظروف المعاكسة، واستحقت جائزة التنين الدولية المرموقة بفضل أدائها الاستثنائي وصمودها الراسخ.

وإعراباً عن أسمى آيات التقدير لهؤلاء الذين يشكلون ركائز القطاع، أعدّ المؤتمر خصيصاً برنامجي «تحية الشرف» و«ليلة التنين»، ودعا أكثر من 4,800 من أعضاء IDA إلى السير على «ممر الشهرة» الذي يجسد فلسفة «القدوة، والإتقان، والنُبل»، ثم اعتلاء منصة الجوائز ومشاركة لحظة مجد مخصصة لأشد المتخصصين تفانياً.

من بين جميع أوسمة IDA، تبرز التكريمات التالية بوصفها الأكثر تألقاً:

في عام 2026، جرى تكريم ما مجموعه 142 عضواً جديداً من أعضاء IDA مدى الحياة، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 727 عضواً. وبفضل أكثر من عقد من التفاني المهني الراسخ والإنجاز المتواصل، أصبح هؤلاء نموذجاً يُحتذى به في التميز بالأداء طويل الأمد في قطاع التأمين حول العالم.

في العام نفسه، انضم 5 أعضاء جدد إلى قاعة مشاهير جائزة التنين الدولية (IDA)، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 21 عضواً. وبعد أكثر من عقدين من الالتزام الراسخ برؤيتهم الأصلية والتفاني المتواصل، لم يحقق هؤلاء المكرمون التميز الشخصي فحسب، بل أرسوا أيضاً معياراً دائماً للتعاقب بين الأجيال في قطاع التأمين العالمي.

وفي فئة تكريم الفرق، نال 14 فريقاً في عام 2026 لقب «فريق النخبة المائة في «IDA، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 34 فريقاً. وقد جعلتهم إدارتهم التنظيمية الاستثنائية، وتنميتهم للمواهب، وقدرتهم على تحقيق النمو المستدام، نماذج مرجعية لفرق التأمين حول العالم.

كما كُشف في عام 2026 عن 7 أرقام قياسية جديدة ضمن «الأرقام القياسية العالمية لـ «IDA، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 21 رقماً قياسياً. توثّق هذه الأرقام القياسية أرفع الإنجازات والمحطات التاريخية التي حققها أعضاء IDA على مدى السنوات الـ 27 الماضية.

بعد ثلاثة عقود من الصمود أمام العواصف ومواكبة التحولات، يواصل Worldwide Chinese Life Insurance Congress التمسك برسالته المتمثلة في الإسهام في ازدهار قطاعي المال والتأمين وتقدمهما ونموهما على الصعيد العالمي. ويواصل المؤتمر، جنباً إلى جنب مع المؤسسات المالية والممارسين المتميزين حول العالم، مرافقتهم في رحلتهم نحو التميز، خطوة بخطوة.