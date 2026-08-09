Đại hội Bảo hiểm Nhân thọ người Hoa Thế giới lần thứ 16 và Hội nghị thường niên Giải thưởng Rồng Quốc tế (IDA) 2026 được tổ chức trọng thể

Hơn 10.000 tinh hoa ngành tài chính bảo hiểm trên toàn cầu hội tụ tại Hồng Kông

HỒNG KÔNG, ngày 9 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2026, Đại hội Bảo hiểm Nhân thọ người Hoa Thế giới lần thứ 16 và Hội nghị thường niên Giải thưởng Rồng Quốc tế (International Dragon Award - IDA) 2026 đã được tổ chức trọng thể tại Hồng Kông, "Hòn ngọc Viễn Đông". Tại sự kiện chung này, hơn 10.000 chuyên gia tài chính bảo hiểm đến từ khắp nơi trên thế giới — bao gồm lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp bảo hiểm, chuyên gia và học giả trong ngành — đã quy tụ để cùng thảo luận và trao đổi những góc nhìn về các xu hướng, thách thức và cơ hội mới đang định hình ngành bảo hiểm.

A vibrant scene at WCLIC 30th Anniversary Tribute

Ba thập kỷ thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng trong ngành bảo hiểm

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập Đại hội Bảo hiểm Nhân thọ người Hoa Thế giới. Kể từ khi ra đời, Đại hội luôn kiên định với sứ mệnh ban đầu của mình: kết nối các chuyên gia tinh hoa tài chính bảo hiểm người Hoa trên toàn cầu, khẳng định giá trị nghề nghiệp và theo đuổi một tầm cao mới của sự xuất sắc trong kinh doanh. Trong suốt ba thập kỷ qua, Đại hội đã củng cố trí tuệ tập thể về việc quản lý bảo hiểm của người Hoa, gìn giữ văn hóa xuất sắc, cổ vũ tinh thần tiến bộ, mở rộng tầm nhìn chiến lược của những người tham dự, đồng thời tôn vinh những chuẩn mực nghề nghiệp tiêu biểu của các chuyên gia xuất sắc. Trong suốt ba mươi năm qua, Đại hội luôn là người gìn giữ tinh thần kiên trì và khát vọng của đông đảo chuyên gia bảo hiểm trên toàn thế giới, chứng kiến quá trình trưởng thành bền vững của ngành bảo hiểm, đồng thời tiếp nối và phát huy di sản của sự phát triển và vinh quang của ngành.

Đại hội Bảo hiểm Nhân thọ người Hoa Thế giới lần thứ 16 và Hội nghị thường niên Giải thưởng Rồng Quốc tế (IDA) 2026, được tổ chức theo chủ đề "Kỷ nguyên chuyên nghiệp", đã mở rộng lời mời đặc biệt đến 125 diễn giả danh tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới — bao gồm lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, các nhà lãnh đạo đại lý xuất sắc, các đại lý có hiệu suất hàng đầu cùng các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực ngoài ngành bảo hiểm. Thông qua chương trình đa dạng này, Đại hội đã xây dựng một nền tảng đa chiều, cởi mở và liên ngành, góp phần thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng của ngành bảo hiểm. Một điểm nhấn đặc biệt là "Lễ kỷ niệm 30 năm WCLIC", sự kiện kỷ niệm mang tính cột mốc có sự tham gia của gần 10.000 đại biểu, cùng nhìn lại ba thập kỷ trên hành trình chung.

Đại hội đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và chỉ đạo vô giá từ Cơ quan Quản lý Bảo hiểm Hồng Kông, Tổng cục Du lịch Hồng Kông, Liên đoàn các doanh nghiệp bảo hiểm Hồng Kông, các cấp chính quyền cùng với sự ủng hộ hào phóng của các nhà tài trợ doanh nghiệp.

Điểm nhấn của Đại hội: Công bố chính thức Bảng xếp hạng toàn cầu các doanh nghiệp thành viên IDA

Năm 2024, Ban điều hành Giải thưởng Rồng Quốc tế (IDA) đã công bố Thông báo chính thức về Bảng xếp hạng toàn cầu các doanh nghiệp thành viên IDA lần đầu tiên tại Hồng Kông, Trung Quốc, qua đó tiết lộ những xu hướng và tiêu chuẩn chính đang định hình ngành tài chính bảo hiểm toàn cầu. Dữ liệu này cung cấp những định hướng có giá trị và cơ sở tham khảo chiến lược cho các tổ chức tài chính và các đội ngũ đại lý trong hoạt động kinh doanh của họ. Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, số lượng thành viên IDA đóng vai trò là một chỉ số quan trọng về cả năng suất và năng lực chuyên môn. Một tổ chức sở hữu càng nhiều thành viên IDA thì hiệu suất về năng suất tổng thể, tuyển dụng và đào tạo, giữ chân nhân tài càng mạnh mẽ — tín hiệu cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Tại Đại hội năm nay, Ban điều hành IDA sẽ công bố Thông báo chính thức về Bảng xếp hạng toàn cầu các doanh nghiệp thành viên IDA năm 2026. Dựa trên những nhận định và khuyến nghị tập thể của Ủy ban chuyên gia phân tích dữ liệu Giải thưởng Rồng Quốc tế — một hội đồng gồm các chuyên gia uy tín đến từ doanh nghiệp trong ngành, cơ quan quản lý và giới học thuật — phân tích dữ liệu năm 2026 đã được nâng cao đáng kể cả về chiều sâu lẫn phạm vi.

Lễ vinh danh IDA: Hàng nghìn chuyên gia ưu tú IDA quy tụ tại Hội nghị

Năm 2026, ngành bảo hiểm toàn cầu đối mặt với những thách thức mới trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy hỗn loạn. Tuy nhiên, ngay cả khi đối mặt với những lực cản đó, một đội ngũ chuyên gia bảo hiểm xuất sắc vẫn bứt phá bất chấp mọi khó khăn — giành được Giải thưởng Rồng Quốc tế danh giá nhờ hiệu suất vượt trội và bản lĩnh vững vàng.

Để bày tỏ sự tri ân sâu sắc nhất tới những trụ cột của ngành, Đại hội đã thiết kế hai chương trình đặc biệt "Honor Salute" và "Dragon Night" — mời hơn 4.800 thành viên IDA bước trên "Star of Distinction", một con đường biểu trưng cho triết lý "Mẫu mực, Hoàn hảo, Cao quý" — và lên sân khấu trao giải để chia sẻ khoảnh khắc vinh quang dành riêng cho những chuyên gia tận tâm nhất.

Trong số tất cả các danh hiệu IDA, những giải thưởng sau đây nổi bật nhất:

Trong năm 2026, tổng cộng 142 IDA Life Members mới được công nhận, nâng tổng số lên 727. Với hơn một thập kỷ kiên định cống hiến cho nghề và duy trì thành tích xuất sắc, họ đã trở thành hình mẫu cho sự xuất sắc lâu dài về hiệu quả hoạt động trong ngành bảo hiểm toàn cầu.

Cũng trong năm 2026, 5 thành viên mới được ghi danh vào IDA Hall of Fame, nâng tổng số lên 21. Với hơn hai thập kỷ cam kết không ngừng nghỉ với tầm nhìn ban đầu và cống hiến bền bỉ, những người được vinh danh này không chỉ đạt được sự xuất sắc cá nhân mà còn thiết lập chuẩn mực lâu dài cho sự kế thừa qua các thế hệ trong ngành bảo hiểm toàn cầu.

Ở danh hiệu tập thể, 14 đội đã đạt danh hiệu IDA Hundred-Elite Team trong năm 2026, nâng tổng số lên 34. Với năng lực quản trị tổ chức vượt trội, khả năng phát triển nhân tài và duy trì tăng trưởng bền vững, họ đã trở thành những hình mẫu tiêu biểu cho các đội nhóm bảo hiểm trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, 7 IDA World Records mới cũng được công bố trong năm 2026, nâng tổng số lên 21. Những kỷ lục này ghi dấu những thành tựu cao nhất và các cột mốc lịch sử mà các thành viên IDA đã đạt được trong suốt 27 năm qua.

Sau ba thập kỷ vượt qua những biến động và thích ứng với sự thay đổi, Đại hội Bảo hiểm Nhân thọ người Hoa Thế giới vẫn kiên định với sứ mệnh đóng góp cho sự thịnh vượng, tiến bộ và phát triển của ngành tài chính bảo hiểm toàn cầu. Cùng với các tổ chức tài chính và những chuyên gia xuất sắc trên khắp thế giới, Đại hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng họ trên hành trình hướng tới sự xuất sắc — trên từng chặng đường.

SOURCE Worldwide Chinese Life Insurance Congress