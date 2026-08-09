第16回世界華人生命保険会議および2026年国際ドラゴン賞（IDA）年次会議が盛大に開催

世界中から1万人以上の金融・保険業界のエリートが香港に集結

香港、2026年8月9日 /PRNewswire/ -- 2026年8月7日から10日まで、「東洋の真珠」と呼ばれる香港で、第16回世界華人生命保険会議（The 16th Worldwide Chinese Life Insurance Congress）および2026年国際ドラゴン賞年次会議（2026 International Dragon Award (IDA) Annual Conference）が盛大に開催されました。この合同イベントには、保険会社の上級幹部、業界の専門家、学者など、世界中から1万人以上の金融・保険業界の専門家が一堂に会し、保険業界を形作る新たなトレンド、課題、そして機会について議論を交わし、知見を共有しました。

保険業界の成長と繁栄を牽引してきた30年

A vibrant scene at WCLIC 30th Anniversary Tribute

2026年は、世界華人生命保険会議の30周年にあたります。発足以来、本会議は、世界中の華人金融・保険業界の優れた専門家を結集し、専門家としての価値を示し、より高い次元のビジネス・エクセレンスを追求するという創設時の使命を揺るぎなく貫いてきました。過去30年間にわたり、同会議は、華人保険業界の経営に関する集合知を集約し、卓越性を重んじる文化を継承し、進取の精神を奨励し、参加者の戦略的視野を広げ、優れた実務家の模範的なあり方を示してきました。この30年間、本会議は、世界中の数え切れないほどの保険専門家のたゆまぬ努力と志を支え続け、保険業界が着実に成熟していく過程を見届け、その成長と栄誉の歴史を継承してきました。

「プロフェッショナルの時代（Professional Epoch）」をテーマに開催された第16回世界華人生命保険会議および2026年国際ドラゴン賞（IDA）年次会議は、主要保険会社の上級幹部、優れた代理店組織のリーダー、成績優秀な保険募集人、保険分野以外の多様な領域の専門家など、世界各地から125名の著名な講演者を特別に招待しました。この多面的なプログラムを通じて、本会議は、深い意見交換のための多様で開かれた分野横断的なプラットフォームを構築し、業界の成長と繁栄を促進しました。特に注目されたのは、共に歩んだ30年を記念し、約1万人が参加した節目の祝賀行事「WCLIC 30周年記念式典（WCLIC 30th Anniversary Tribute）」でした。

本会議は、Insurance Authority、Hong Kong Tourism Board、Hong Kong Federation of Insurers、および各級の政府関係者から多大な支援と貴重な指導を受けたほか、企業スポンサーからも惜しみない支援を受けました。

本会議のハイライト：IDA会員企業の世界ランキング（Global Rankings for IDA Member Companies）に関する公式発表

2024年、IDA Executive Committeeは、中国・香港で、IDA会員企業の世界ランキング（Global Rankings for IDA Member Companies）に関する初回公式発表を行い、世界の金融・保険業界を方向づける主要な動向とベンチマークを明らかにしました。このデータは、金融機関および販売チームの事業運営において、貴重な指針と戦略上の参考資料となります。保険会社にとって、IDA会員数は、生産性と専門性の高さを示す有力な指標です。各保険会社に所属するIDA会員数が多いほど、総合的な生産性、採用・研修、人材定着の各面での実績も高く、持続可能な長期成長に向かっていることを示します。

今年の会議では、IDA Executive Committeeが、IDA会員企業の2026年世界ランキング（2026 Global Rankings for IDA Member Companies）に関する公式発表を行う予定です。産業界、政府、学界の著名な専門家で構成されるExpert Committee on International Dragon Award Data Analyticsが集約した知見と提言を踏まえ、2026年のデータ分析は、深さと広がりの両面でさらに進展しました。

IDA栄誉の祭典（IDA Honor Celebration）：数千人のIDA精鋭がサミットに集結

2026年、世界の保険業界は、変動が激しく不安定な経済情勢の中、新たな課題に直面しています。しかし、こうした逆風の中でも、優れた保険専門家たちは困難を乗り越えて活躍し、卓越した業績と揺るぎない強靱さにより、名誉ある国際ドラゴン賞（IDA）を受賞しました。

業界を支えるこれらの人々に最大限の敬意を表するため、本会議は「名誉の敬礼（Honor Salute）」と「ドラゴンナイト（Dragon Night）」を特別に企画し、4,800人を超えるIDA会員を招待しました。会員たちは、「模範、完璧、高潔（Paragon, Perfection, and Nobility）」の理念を体現する通路「卓越の星（Star of Distinction）」を歩いて表彰ステージに上がり、最も献身的な専門家だけに与えられる栄光の瞬間を分かち合いました。

数あるIDAの栄誉の中でも、以下がとりわけ際立っています。

2026年には、新たに142人がIDAライフ会員として認定され、累計727人となりました。これらの会員は、10年を超える職務への揺るぎない献身と継続的な成果を通じて、世界の保険業界全体において、長期にわたり卓越した業績を上げる模範を打ち立ててきました。

同年、新たに5人がIDA殿堂入りを果たし、累計21人となりました。これらの殿堂入り者は、20年以上にわたり当初の理念を揺るぎなく貫き、献身を続けることで、個人として卓越した実績を上げただけでなく、世界の保険業界における世代継承の永続的な模範を打ち立てました。

チーム部門では、2026年に14チームが「IDA 100エリート・チーム（IDA Hundred-Elite Team）」の称号を獲得し、累計34チームとなりました。これらのチームは、卓越した組織運営、人材育成、持続可能な成長力により、世界の保険チームの模範としての地位を確立しました。

さらに、2026年には、新たに7件の「IDAワールド・レコード（IDA World Records）」が発表され、累計21件となりました。これらは、IDA会員が過去27年間に達成してきた最高の成果と歴史的な節目を記録するものです。

30年にわたり数々の困難を乗り越え、変化に対応してきた世界華人生命保険会議は、世界の金融・保険業界の繁栄、進歩、成長に貢献するという使命を今なお揺るぎなく貫いています。本会議は、世界中の金融機関や優れた実務家と共に、卓越性を目指す道のりを一歩ずつ歩み続けています。

SOURCE Worldwide Chinese Life Insurance Congress