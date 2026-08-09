16th Worldwide Chinese Life Insurance Congress & International Dragon Award (IDA) Annual Conference 2026 Resmi Digelar

Tahun 2026 menandai 30 tahun penyelenggaraan Worldwide Chinese Life Insurance Congress. Sejak pertama kali digelar, ajang ini selalu menjalankan misinya sebagai wadah yang mempertemukan para profesional asuransi dan keuangan dengan latar belakang etnis Tionghoa dari berbagai negara, serta mendorong peningkatan profesionalisme dan standar bisnis di industri. Selama tiga dekade terakhir, ajang ini menjadi ruang untuk berbagi pengetahuan, memperkuat profesionalisme, memperluas wawasan strategis para pelaku industri, serta mendorong lahirnya praktik-praktik terbaik di sektor asuransi. Ajang tersebut juga menjadi saksi perkembangan industri asuransi global dan dedikasi para profesional yang terus berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini.

Mengusung tema "Professional Epoch", ajang tahun ini menghadirkan 125 pembicara dari berbagai negara, terdiri atas pimpinan perusahaan asuransi, pemimpin agen asuransi, agen berprestasi, hingga pakar dari berbagai disiplin ilmu di luar industri asuransi. Melalui rangkaian sesi diskusi tersebut, ajang ini menghadirkan wadah kolaborasi lintas-sektor untuk memperluas wawasan sekaligus mendorong inovasi di industri. Sebagai bagian dari perayaan hari jadi WCLIC ke-30, pihak penyelenggara juga menggelar sesi khusus "WCLIC 30th Anniversary Tribute" yang diikuti hampir 10.000 peserta sebagai bentuk apresiasi atas perjalanan dan pencapaian ajang ini selama tiga dekade.

Penyelenggaraan ajang ini mendapat dukungan dari Insurance Authority, Hong Kong Tourism Board, Hong Kong Federation of Insurers, berbagai instansi pemerintah, serta sejumlah perusahaan sponsor.

Peringkat Global Perusahaan Anggota IDA

Pada 2024, Komite Eksekutif International Dragon Award (IDA) untuk pertama kalinya merilis Peringkat Global Perusahaan Anggota IDA di Hong Kong, Tiongkok. Pemeringkatan tersebut memotret berbagai tren dan tolok ukur yang berkembang di industri asuransi dan keuangan global, serta menjadi referensi strategis bagi perusahaan asuransi maupun tim agen dalam mengembangkan bisnisnya. Bagi perusahaan asuransi, jumlah anggota IDA menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak anggota IDA yang dimiliki suatu perusahaan, semakin tinggi pula kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas, merekrut dan mengembangkan talenta, serta mempertahankan tenaga pemasar terbaik sehingga mampu menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam kongres tahun ini, Komite Eksekutif IDA kembali mengumumkan Peringkat Global Perusahaan Anggota IDA 2026. Penyusunan peringkat tersebut didukung analisis yang lebih komprehensif berkat masukan dari Komite Pakar International Dragon Award Data Analytics, terdiri atas para ahli dari kalangan industri, pemerintah, dan akademisi.

Ribuan Pemenang IDA Merayakan Pencapaian Penting

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu sepanjang 2026, industri asuransi menghadapi berbagai tantangan baru. Meski demikian, ribuan profesional asuransi berhasil mencatatkan kinerja yang luar biasa dan memperoleh International Dragon Award (IDA) sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi serta pencapaian mereka.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para pemenang IDA, panitia menggelar rangkaian acara "Honor Salute" dan "Dragon Night". Lebih dari 4.800 anggota IDA juga mengikuti prosesi "Star of Distinction", sebuah seremoni yang merepresentasikan nilai "Paragon, Perfection, and Nobility", sebelum menerima penghargaan di atas panggung.

Sejumlah pencapaian penting yang diumumkan pada tahun ini antara lain:

Sebanyak 142 profesional ditetapkan sebagai IDA Life Member baru pada 2026 sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 727 orang. Gelar tersebut diberikan kepada sejumlah sosok yang mampu mempertahankan prestasi dan dedikasi selama lebih dari satu dekade.

Sebanyak lima profesional resmi tercantum dalam daftar IDA Hall of Fame sehingga jumlah penerimanya kini mencapai 21 orang. Pengakuan tersebut diberikan kepada sosok yang telah menunjukkan dedikasi selama lebih dari dua dekade serta menjadi teladan bagi generasi penerus di industri asuransi.

Pada kategori tim, sebanyak 14 tim sukses meraih gelar IDA Hundred Elite Team pada 2026 sehingga total penerimanya menjadi 34 tim. Penghargaan ini diberikan kepada tim yang dinilai unggul dalam pengelolaan organisasi, pengembangan talenta, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Selain itu, tujuh rekor baru "IDA World Records" diumumkan pada 2026 sehingga total rekor yang tercatat kini mencapai 21. Berbagai rekor tersebut mendokumentasikan prestasi tertinggi yang berhasil diraih anggota IDA selama 27 tahun terakhir.

Setelah tiga dekade, Worldwide Chinese Life Insurance Congress menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kemajuan industri asuransi dan keuangan global. Bersama berbagai lembaga keuangan dan para profesional di seluruh dunia, ajang ini akan terus menjadi wadah kolaborasi yang mendorong profesionalisme, inovasi, dan pertumbuhan industri di masa mendatang.

SOURCE Worldwide Chinese Life Insurance Congress