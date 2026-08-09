ฮ่องกงคึกคัก ต้อนรับคนวงการประกันภัยทั่วโลก ในงาน Worldwide Chinese Life Insurance Congress ครั้งที่ 16 ควบคู่การประชุม International Dragon Award (IDA) ประจำปี 2569
News provided byWorldwide Chinese Life Insurance Congress
09 Aug, 2026, 11:42 CST
ยอดฝีมือด้านการประกันภัยทางการเงินกว่า 10,000 คนจากทั่วโลก ตบเท้าร่วมงาน ณ ฮ่องกง
ฮ่องกง, 9 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- งาน Worldwide Chinese Life Insurance Congress ครั้งที่ 16 และการประชุม International Dragon Award (IDA) ประจำปี 2569 ได้มีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ฮ่องกง "ไข่มุกแห่งตะวันออก" ระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 สิงหาคม 2569 โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบุคลากรระดับแถวหน้าในธุรกิจประกันภัยทางการเงินกว่า 10,000 คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนนักวิชาการชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เจาะลึกเทรนด์ใหม่ ๆ พร้อมหารือเรื่องความท้าทายและโอกาสสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัย
3 ทศวรรษแห่งการขับเคลื่อนการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าในวงการประกันภัย
ปี 2569 ถือเป็นหมุดหมายสำคัญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การจัดงาน Worldwide Chinese Life Insurance Congress ซึ่งนับตั้งแต่นาทีแรกของการก่อตั้ง งานประชุมนี้ยังคงยึดมั่นในปณิธานเดิมอย่างไม่เสื่อมคลาย นั่นคือการผนึกกำลังของบุคลากรระดับแนวหน้าในวงการประกันภัยทางการเงินชาวจีนจากทั่วโลก เพื่อแสดงศักยภาพทางวิชาชีพและยกระดับความเป็นเลิศทางธุรกิจสู่ขั้นที่สูงกว่า ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา งานประชุมนี้ได้หลอมรวมภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการของวงการประกันภัยจีน สืบสานวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ เชิดชูจิตวิญญาณแห่งการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนเปิดวิสัยทัศน์กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และสะท้อนแนวทางการทำงานอันเป็นเลิศของบุคลากรต้นแบบ ทั้งยังเปรียบเสมือนด่านหน้าที่เคียงข้างความทุ่มเทและอุดมการณ์ของคนประกันภัยนับไม่ถ้วนทั่วโลก ร่วมเป็นพยานในวันที่อุตสาหกรรมประกันภัยเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมส่งต่อมรดกแห่งความสำเร็จและเกียรติยศอย่างยั่งยืน
งาน Worldwide Chinese Life Insurance Congress ครั้งที่ 16 และการประชุม International Dragon Award (IDA) ประจำปี 2569 ได้มีขึ้นในธีม "Professional Epoch" (ยุคสมัยแห่งความเป็นมืออาชีพ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากลถึง 125 ท่าน ทั้งผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทประกันภัยชั้นนำ ผู้นำฝ่ายขายดีเด่น ตัวแทนที่ทำผลงานได้สูงสุด ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพนอกวงการประกันภัย ผ่านกิจกรรมอันหลากหลายเพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเชิงลึกที่เปิดกว้างและไร้พรมแดน มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความมั่งคั่งของอุตสาหกรรมนี้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ งานนี้ยังมีไฮไลต์สำคัญอยู่ที่พิธีเฉลิมฉลอง "WCLIC 30th Anniversary Tribute" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 10,000 คน ร่วมฉลองหมุดหมายสำคัญในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการเดินทางร่วมกันอย่างสมเกียรติ
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยฮ่องกง (Insurance Authority), การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board), สมาคมประกันภัยฮ่องกง (Hong Kong Federation of Insurers) และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ รวมถึงได้รับความอนุเคราะห์อย่างคับคั่งจากผู้สนับสนุนภาคเอกชน
ไฮไลต์สำคัญประจำงาน: เผยผลการจัดอันดับบริษัทสมาชิก IDA ระดับโลกอย่างเป็นทางการ
เมื่อปี 2567 คณะกรรมการบริหารรางวัล International Dragon Award (IDA) ได้ประกาศผลการจัดอันดับบริษัทสมาชิก IDA ระดับโลกอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกง ประเทศจีน เพื่อเผยเทรนด์สำคัญและบรรทัดฐานใหม่ที่จะเข้ามาฉายภาพอุตสาหกรรมประกันภัยทางการเงินทั่วโลก ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นแนวทางอันทรงคุณค่าและเป็นเข็มทิศทางกลยุทธ์ให้แก่สถาบันการเงินรวมถึงทีมฝ่ายขายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ สำหรับบริษัทประกันแล้ว จำนวนสมาชิก IDA นับเป็นดัชนีชี้วัดอันทรงพลังที่สะท้อนทั้งประสิทธิภาพการทำงานและมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ เพราะยิ่งองค์กรมีจำนวนสมาชิก IDA มากเท่าไร ย่อมสะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งทั้งในแง่ยอดขายรวม การสรรหาและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการรักษาบุคลากร ซึ่งเป็นสัญญาณชี้ชัดถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับงานประชุมในปีนี้ คณะกรรมการบริหาร IDA เตรียมเปิดเผยผลการจัดอันดับบริษัทสมาชิก IDA ระดับโลก ประจำปี 2569 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการตกผลึกจากมุมมองและข้อเสนอแนะเชิงลึกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรางวัล International Dragon Award ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาควิชาการ ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลประจำปี 2569 นั้นมีความลึกซึ้ง ครอบคลุม และก้าวหน้ายิ่งขึ้น
พิธีเชิดชูเกียรติ IDA: ทัพยอดฝีมือ IDA นับพันชีวิต ร่วมชุมนุม ณ เวทีแห่งเกียรติยศ
ในปี 2569 อุตสาหกรรมประกันภัยทั่วโลกเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนหนักหน่วง ทว่าในยามที่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคเช่นนี้ บุคลากรระดับแนวหน้าในวงการประกันภัยกลุ่มหนึ่งกลับเติบโตได้อย่างโดดเด่นสวนกระแส จนคว้ารางวัล International Dragon Award อันทรงเกียรติมาครองได้สำเร็จ ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างไม่ย่อท้อ
เพื่อเชิดชูเกียรติสูงสุดให้แก่เหล่าเสาหลักของวงการ งานประชุมในครั้งนี้จึงได้จัดพิธี "Honor Salute" และค่ำคืนแห่งเกียรติยศ "Dragon Night" ขึ้นเป็นพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากสมาชิก IDA กว่า 4,800 ท่าน ร่วมเดินบนเส้นทางทรงเกียรติ "Star of Distinction" ซึ่งเป็นเส้นทางที่สะท้อนให้เห็นปรัชญา "การเป็นแบบอย่าง ความสมบูรณ์แบบ และความทรงเกียรติ" พร้อมก้าวขึ้นสู่เวทีรับรางวัลเพื่อร่วมบันทึกช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจอันสูงสุดของคนทำงานอย่างแท้จริง
ในบรรดารางวัลอันทรงเกียรติทั้งหมดของ IDA มีรางวัลเกียรติยศที่โดดเด่นเปล่งประกายมากที่สุด ดังนี้
ในปี 2569 มีผู้พิชิตรางวัล IDA Life Member รายใหม่รวม 142 ท่าน ส่งผลให้มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 727 ท่าน ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในวิชาชีพและผลงานความสำเร็จที่สั่งสมยาวนานกว่าทศวรรษ บุคลากรเหล่านี้จึงนับเป็นต้นแบบของความเป็นเลิศในระยะยาวของอุตสาหกรรมประกันภัยระดับสากล
ในปีเดียวกันนี้ มีผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ IDA Hall of Fame เพิ่ม 5 ท่าน รวมเป็นทั้งสิ้น 21 ท่าน บุคลากรทรงคุณวุฒิเหล่านี้ยึดมั่นในปณิธานตั้งต้นและอุทิศตนอย่างไม่เสื่อมคลายตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ โดยไม่เพียงสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในระดับบุคคลเท่านั้น แต่ยังสร้างบรรทัดฐานอันยั่งยืนในการส่งต่อความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นให้กับวงการประกันภัยทั่วโลก
ขณะที่รางวัลประเภททีม ในปี 2569 มีทีมที่คว้าเกียรติยศทีมยอดเยี่ยม IDA Hundred–Elite Team รวม 14 ทีม ทำให้มียอดรวมทั้งสิ้น 34 ทีม โดยความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร พัฒนาบุคลากร ตลอดจนศักยภาพในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น ส่งผลให้ทีมงานเหล่านี้ก้าวขึ้นเป็นแบบอย่างสำหรับทีมประกันภัยทั่วโลก
นอกจากนี้ ในปี 2569 ยังมีการทุบสถิติและจารึก "สถิติโลก IDA" ใหม่เพิ่มอีก 7 รายการ ส่งผลให้มียอดรวมทั้งสิ้น 21 รายการ โดยสถิติดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์ที่สะท้อนความสำเร็จสูงสุดของเหล่าสมาชิก IDA ตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา
ตลอด 3 ทศวรรษของการผ่านพ้นมรสุมและคลื่นความเปลี่ยนแปลง งาน Worldwide Chinese Life Insurance Congress ยังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะร่วมสร้างความมั่งคั่ง ความก้าวหน้า และการเติบโตให้แก่วงการประกันภัยทางการเงินทั่วโลก พร้อมมุ่งมั่นที่จะเคียงข้างสถาบันการเงินและบุคลากรระดับแนวหน้าจากทั่วโลก ในทุกก้าวของเส้นทางสู่ความเป็นเลิศเสมอมา
SOURCE Worldwide Chinese Life Insurance Congress
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