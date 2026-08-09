제16회 세계중화생명보험대회, 2026 국제용상 연례회의 성황리에 개최

전 세계 금융•보험업계 엘리트 1만여 명 홍콩 집결

홍콩 2026년 8월 9일 /PRNewswire/ -- 제16회 세계중화생명보험대회(Worldwide Chinese Life Insurance Congress)와 2026 국제용상(International Dragon Award, IDA) 연례회의가 2026년 8월 7일부터 10일까지 '동방의 진주' 홍콩에서 성대하게 열렸다. 이번 공동 행사에는 보험회사 고위 경영진과 업계 전문가, 학자 등 전 세계 금융, 보험 전문가 1만여 명이 참석해 보험산업의 새로운 흐름과 도전과제, 기회에 관한 의견과 식견을 나눴다.

30년간 보험산업의 성장과 번영 견인

A vibrant scene at WCLIC 30th Anniversary Tribute

2026년은 세계중화생명보험대회가 창립 30주년을 맞는 해다. 대회는 창립 이후 전 세계의 우수한 중화권 금융, 보험 전문가를 결집하고, 전문가로서 이들의 가치를 입증하며, 더 수준 높은 사업적 우수성을 추구한다는 창립 사명을 흔들림 없이 이어왔다. 또 지난 30년간 중화권 보험 경영의 집단지성을 결집하고 탁월함의 문화를 계승했으며, 진취적인 정신을 고취하고 참가자들의 전략적 시야를 넓히는 한편 우수 종사자들의 모범적인 면모를 보여줬다. 또한 전 세계 수많은 보험 전문가의 끈기와 열망을 지켜보고, 보험산업이 점진적으로 성숙해 가는 과정을 증언하며, 성장과 영예의 유산을 계승해 왔다.

'전문가의 시대(Professional Epoch)'를 주제로 열린 제16회 세계중화생명보험대회와 2026 국제용상 연례회의에는 세계적인 보험회사 고위 경영진, 우수 보험대리점 리더, 실적 우수 보험설계사, 보험업계 외 여러 분야 전문가 등 전 세계 저명 연사 125명이 특별히 초대를 받았다. 대회는 다각적인 프로그램을 통해 다양성과 개방성을 갖춘 산업 간 심층 교류 플랫폼을 구축하고 업계의 성장과 번영에 힘을 보탰다. 특히 약 1만여 참가자가 함께한 'WCLIC 30주년 헌정식(WCLIC 30th Anniversary Tribute)'은 지난 30년간 함께 걸어온 여정을 기념하는 뜻깊은 행사의 백미를 장식했다.

이번 대회는 보험감독국(Insurance Authority), 홍콩관광청(Hong Kong Tourism Board), 홍콩보험업연합회(Hong Kong Federation of Insurers), 각급 정부 관계자들의 적극적인 지원과 소중한 지도를 받았으며, 기업 후원사들도 아낌없는 지원을 제공했다.

대회 주요 행사: IDA 회원사 글로벌 순위 공식 발표

국제용상 집행위원회(International Dragon Award Executive Committee)는 2024년 중국 홍콩에서 최초로 IDA 회원사 글로벌 순위 공식 발표(Official Announcement of Global Rankings for IDA Member Companies)를 공개해 세계 금융, 보험산업을 좌우하는 주요 트렌드와 기준을 제시한 바 있다. 이 자료는 금융기관과 보험대리점 조직의 사업 운영에 유용한 지침이자 전략적 참고자료다. 보험회사에서 IDA 회원 수는 생산성과 전문성 수준을 모두 보여주는 강력한 지표다. 보유한 IDA 회원 수가 많을수록 전반적인 생산성과 인재 모집•교육, 인재 유지 측면에서 더욱 우수한 성과를 보이며, 이는 지속 가능한 장기 성장 가능성을 나타낸다.

올해 대회에서는 IDA 집행위원회가 2026 IDA 회원사 글로벌 순위 공식 발표(Official Announcement of 2026 Global Rankings for IDA Member Companies)도 공개한다. 2026년 데이터 분석은 업계, 정부, 학계를 대표하는 저명한 전문가들로 구성된 국제용상 데이터 분석 전문가위원회(Expert Committee on International Dragon Award Data Analytics)의 종합적인 통찰과 제언을 반영해 깊이와 폭 모두에서 한층 발전했다.

IDA 영예의 축제: 수천 명의 IDA 엘리트가 정상에 집결

2026년 세계 보험산업은 변동성이 크고 불안정한 경제 환경 속에서 전에 없던 도전에 직면하고 있다. 그러나 이 같은 역풍 속에서도 우수한 보험 전문가들은 눈부신 성과와 흔들림 없는 회복력을 바탕으로 어려움을 극복하고 성장해 권위 있는 국제용상을 수상했다.

대회는 업계의 버팀목인 이들에게 최고의 경의를 표하기 위해 '영예의 경례(Honor Salute)'와 '드래곤 나이트(Dragon Night)'를 특별히 마련했다. IDA 회원 4800여 명이 '모범, 완벽, 고귀(Paragon, Perfection, and Nobility)'라는 철학을 상징하는 '영예의 별(Star of Distinction)'을 밟고 시상대에 올랐으며, 헌신적인 전문가들만 받는 영광의 순간을 함께했다.

IDA의 수많은 영예 가운데 대표적 성과를 요약하면 다음과 같다.

2026년에는 IDA 종신회원(IDA Life Member) 142명이 새롭게 선정돼 누적 회원 수가 727명으로 늘었다. 10년이 넘는 기간 동안 한결같이 전문 분야에 헌신하고 지속적인 성과를 거두며 세계 보험산업에서 장기적인 성과 창출의 모범을 제시한 사람들이었다.

같은 해 IDA 명예의 전당(IDA Hall of Fame)에 5명이 새롭게 이름을 올리면서 누적 헌액자가 21명이 됐다. 20년이 넘는 기간 동안 초심을 잃지 않고 꾸준히 헌신해 개인적으로 우수할 뿐만 아니라 세계 보험산업의 세대 계승에 꾸준히 기준이 된 사람들이었다.

팀 부문에서는 2026년 14개 팀이 IDA 100인 엘리트 팀(IDA Hundred-Elite Team)의 영예를 안아 누적 선정 팀 수가 34개로 늘었다. 탁월한 조직 관리와 인재 육성, 지속 가능한 성장 역량을 바탕으로 전 세계 보험 조직이 본받을 모범적인 기준을 세운 팀들이었다.

또한 2026년에는 새 IDA 세계기록(IDA World Records) 7건이 공개돼 누적 기록 수가 21개로 늘었다. 이들 기록에는 지난 27년간 IDA 회원들이 달성한 최고의 성과와 역사적인 이정표가 담겨 있다.

세계중화생명보험대회는 지난 30년 동안 수많은 풍파와 변화를 헤쳐오면서도 세계 금융•보험산업의 번영과 발전, 성장에 기여한다는 사명을 굳건히 지켜왔다. 대회는 전 세계 금융기관과 우수 종사자들이 탁월성을 향해 나아가는 여정의 모든 걸음에 계속해서 함께하고 있다.

SOURCE Worldwide Chinese Life Insurance Congress