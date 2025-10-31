Tahap Pendaftaran DaVinci Gourmet Barista Craft Championship 2026: "Espresso Your Flavour" Kini telah Dibuka

Kompetisi Edisi 2026 memiliki proses pendaftaran yang lebih simpel untuk mendorong partisipasi dan kreativitas barista. Babak penyisihan tingkat nasional sepenuhnya berlangsung secara digital. Satu peserta hanya perlu mengirimkan satu kreasi minuman kopi inovatif yang memakai minimal satu shotespresso dan 10mL produk DaVinci Gourmet, melalui formulir daring yang mudah diakses. Aturan dan persyaratan kompetisi kini juga lebih sederhana agar fokus utama tetap pada kreativitas dan keunggulan teknik penyajian minuman kopi.

Barista yang lolos dari babak digital akan mengikuti babak Final Nasional yang diadakan secara tatap muka di lokasi acara. Lalu, kompetisi berlanjut ke babak Final Subregional sebelum menuju babak Final Global yang akan digelar di Vietnam pada Mei 2026. Di setiap tahap kompetisi, peserta dengan performa terbaik akan mendapatkan hadiah uang tunai, trofi, dan sertifikat. Juara Dunia akan membawa pulang USD 2.000, trofi, serta gelar bergengsi yang melambangkan pengakuan atas inovasi dan profesionalisme.

Seluruh materi kompetisi, termasuk aturan, kode etik, dan panduan pengiriman karya peserta, tersedia dalam berbagai bahasa agar semakin mudah dipahami para peserta dari seluruh negara. Selain itu, materi promosi dan aset media sosial juga ikut memperluas jangkauan kompetisi dan menyoroti prestasi seluruh peserta.

Tahap pendaftaran untuk Babak Penyisihan Nasional kini telah dibuka. Para barista di seluruh dunia dapat menyiapkan kreasi minuman yang paling kreatif dan mengirimkan karya tersebut untuk dinilai dewan juri. Informasi lengkap, termasuk formulir pendaftaran resmi dan panduan kompetisi, tersedia di laman Barista Craft Championship, serta perwakilan DaVinci Gourmet di masing-masing negara.

"DaVinci Gourmet Barista Craft Championship bukan sekadar kompetisi, namun juga wadah global bagi para barista untuk menampilkan visi unik untuk mendorong perkembangan coffee culture di dunia. "Gelar Juara DaVinci Gourmet Barista Craft merupakan simbol keunggulan, kreativitas, dan pengakuan internasional. Kami ingin merayakan semangat dan inovasi yang dipersembahkan para barista terbaik dunia," ujar Eloise Dubuisson, General Manager, Foodservice Brands, Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa

